Itt az ideje, hogy Oroszországgal beszéljünk, nem pedig Oroszországról

A hét végén Moszkvába utazom. Uniós főképviselő utoljára négy évvel ezelőtt látogatott Oroszországba. Látogatásom fő célja, hogy megvitassuk azokat a kérdéseket, amelyek Oroszország Európán belüli helyével és szerepével, valamint szélesebb körű nemzetközi szerepvállalásával kapcsolatban aggodalomra adnak okot.

Az EU és Oroszország közötti kapcsolatok az elmúlt évtizedben – és különösen azóta, hogy Oroszország 2014-ben jogellenesen annektálta a Krímet és Szevasztopolt – megromlottak, és a bizalmatlanság jellemezte azokat. Manapság alapvetően inkább vetélytársnak és versenytársnak tekintjük egymást, nem pedig partnernek.

Komoly nézeteltérések tapasztalhatók közöttünk a közvetlen szomszédságunkban – Ukrajnától és Belarusztól Líbiáig és Szíriáig – zajló konfliktusokat, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok kérdését illetően. Alekszej Navalnij megmérgezése, letartóztatása, majd elítélése, valamint több ezer tüntető elmúlt napokban történt letartóztatása fájdalmasan emlékeztet bennünket az ellenzék, a civil társadalom és a független hangok szűkülő mozgásterére az országban. Oroszország elmúlt években tett intézkedései nem felelnek meg sem az Európa Tanács tagjaként, sem pedig az EBESZ részes államaként vállalt kötelezettségeinek. Ne feledjük, hogy ezek az intézmények központi szerepet töltenek be az európai együttműködés, béke és biztonság szempontjából.

Őszinte eszmecserét kell folytatnunk Oroszországgal a kapcsolataink alakulásáról.

A diplomácia lényege éppen a szerepvállalás, az üzenetek közvetítése és a közös nevező megtalálása. A diplomácia alapvető fontosságú eszköz, amikor a dolgok rosszul állnak. Kommunikációs csatornáinknak mindig nyitottaknak kell lenniük. Ugyanakkor sokkal többet beszéltünk egymásról – sőt, el is beszéltünk egymás mellett – ahelyett, hogy egymással beszéltünk volna. Az ilyen hozzáállás csak állandósítja a bizalmatlanságot, és nem igazán alkalmas az előttünk álló kihívások megoldására.

Világosan ki kell mondanunk, melyek azok a kérdések, amelyeket aggályosnak tartunk. Ugyanakkor azt is el kell ismernünk, hogy szoros kötelék kapcsol össze bennünket legnagyobb szomszédunkkal – nem csak történelmileg vagy földrajzilag.

Az Európai Unió továbbra is Oroszország első számú kereskedelmi partnere, és a közvetlen külföldi befektetéseinek legnagyobb forrása. Az Erasmus+ egyetemi csereprogramok legnagyobb nem uniós kedvezményezettjei az orosz diákok, és Oroszország az az ország, ahol a legtöbb schengeni vízumot adják ki. Kapcsolataink továbbra is kölcsönösen fontosak.

Ezért többrétű megközelítést kell alkalmaznunk, amint azt az EU által elfogadott, az Oroszországgal fennálló kapcsolataira vonatkozó irányadó elvek is tükrözik. Ezek az elvek szolgálnak majd hivatkozási alapként moszkvai látogatásomhoz. Közéjük tartozik a szelektív szerepvállalás az Unió érdeklődésére számot tartó kérdésekben, valamint az orosz civil társadalom megszólítása és támogatása. Ezt nem lehet videokonferencia útján megvalósítani.

Mindezek ellenére vannak olyan kérdések, amelyekben együtt tudunk működni, és ha így teszünk, eredményeket érhetünk el. Erre a legjobb példa az átfogó közös cselekvési terv – az iráni nukleáris megállapodás –, amely továbbra is a nemzetközi nukleáris leszerelési rendszer kulcsfontosságú eleme. Számos regionális válság megoldása szempontjából előnyös lenne, ha az EU és Oroszország jobban törekedne egymás kölcsönös megértésére és a közös erőfeszítésekre.

Korunk globális kihívásai globális megoldásokat követelnek meg – kezdve a Covid19-világjárvánnyal.

Fokoznunk kell az együttműködést, az átláthatóságot és információcserét, nem pedig csökkentenünk.

Küzdenünk kell a dezinformáció ellen, amely ebben a konkrét esetben különösen káros, és veszélyeztetheti az emberek életét. E téren láthattunk olyan tevékenységeket, amelyek Oroszországból indultak ki.

Fokozni kívánjuk az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások kezelését célzó együttműködést Oroszországgal. Számítunk Oroszország az iránti elkötelezettségére, hogy sikerre vigyük a glasgow-i COP26 konferenciát. Ahhoz, hogy továbbra is jólétben élhessünk, de ugyanakkor a bolygónkat is megóvjuk, meg kell ragadnunk azokat a lehetőségeket, amelyek biztosítják a méltányos és igazságos átállást mindenki számára.

Végül pedig kezelnünk kell a digitális szférában és a kibertérben megjelenő új fenyegetéseket és lehetőségeket. A közelmúltban számos kibertámadásnak voltunk tanúi, amelyek új rivalizálásokat jeleztek. Az EU a maga részéről egyértelművé tette, hogy elkötelezett a kibertérben felmerülő nemzetközi viták békés eszközökkel történő rendezése mellett. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem teszünk válaszlépéseket. Szankciókat vezettünk be a rossz szándékú tevékenységek elkövetőivel szemben, és szükség esetén nem riadunk vissza a további szankcióktól.

Európa stabilitásának a Helsinki Záróokmánnyal összhangban az együttműködésen, a nemzetek területi integritásának és szuverenitásának tiszteletben tartásán, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásán kell alapulnia.

Az a körülmény, hogy párbeszédet kezdünk, nem jelenti azt, hogy visszatérünk a „szokásos ügymenethez”, de meg kell találnunk a kölcsönös megértés területeit a bizalom fokozatos helyreállítása érdekében.

Az EU és Oroszország közötti kapcsolatokról szóló soron következő stratégiai vita keretében tájékoztatni fogom az uniós vezetőket látogatásom eredményéről. Továbbra is alapvető fontosságú, hogy az Oroszországgal folytatott együttműködésünk során egyértelmű irányvonalat kövessünk és egységesen lépjünk fel.

Az 1990-es években másfajta Európáról álmodtunk – egy olyan Európáról, ahol mindannyian közös erővel vesszük fel a küzdelmet a globális kihívásokkal szemben. 2021-ben el kell ismernünk, hogy ezek az álmaink sajnos nem váltak valóra.

Mindazonáltal az álmainknak továbbra is cselekvésre kell késztetniük minket, és minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk azért, hogy megvalósuljanak.

Josep Borrell, az Európai Unió külügyi főképviselője

************************

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre.

Elindult a Portfolio Vélemény rovata, az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images