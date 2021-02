Megtörtént a katasztrófa, lassú leépülés várhat Európa egyik legerősebb országának autógyártására

A koronavírus megjelenése, a járvány megfékezése érdekében hozott szigorú korlátozó intézkedések romba döntötték az amúgy is súlyos problémákkal küzdő brit autógyártást: alig 920 ezer autó gördült le a gyártószalagokról a szigetországban tavaly, ilyen alacsony darabszámra 1984 óta nem volt példa. Jó hír és némi bizakodásra adott okot, hogy Boris Johnson kormányának az utolsó utáni pillanatban sikerült megkötnie a régóta vágyott szabadkereskedelmi megállapodást az Európai Unióval. Ennek köszönhetően elkerülték a legrosszabb forgatókönyvet, a WTO szabályrendszerének bevezetését, amely a becslések szerint 110 milliárd eurós veszteséget okozott volna az iparágnak. Ugyanakkor egyre több jel és intő példa utal arra, hogy túl későn jött a megállapodás, amelynek bizonyos pontjai ráadásul a brit autógyártás lassú leépüléséhez vezethetnek.

A Brexit-népszavazás eredménye, az Európai Unióból való kilépés körüli számtalan bizonytalanság katasztrofális hatással volt a legendás brit autógyártásra az utóbbi években. A 2016-os gyártási csúcsot követően évről-évre egyre kevesebb autó készült a szigetországban, tervezett beruházások, új modellek bevezetései maradtak el és jelentős leépítéseket hajtottak végre az autóiparban. Az igazi kegyelemdöfést a koronavírus váratlan megjelenése, a járvány megfékezése érdekében világszerte hozott szigorú korlátozó intézkedések jelentették, amelyek érdemben hozzájárultak ahhoz, hogy

Tavaly már CSUPÁN 920 928 AUTÓ KÉSZÜLT NAGY-BRITANNIÁBAN, AMELY 29,3 SZÁZALÉKOS VISSZAESÉST JELENT 2019-hez KÉPEST.

Érdemes kiemelni, hogy az exportra előállított autók száma 29,1 százalékkal, míg a hazai piacra gyártott autók száma 30,4 százalékkal zuhant tavaly, 2019-hez képest - a Brit Autógyártók- és Kereskedők Szövetsége (SMMT) által közzétett legfrissebb statisztikák szerint.

Ez egyben azt is jelentette, hogy 2020-ban olyan kevés autót állítottak elő, amelyre 1984 óta nem volt példa.

Tavaly az egyes autógyártók közül a Nissan állította elő a legtöbb személyautót a szigetországban, ezzel sikerült megelőznie a korábbi éllovas Jaguar Land Rovert, a sorban a Mini, a Toyota és a Honda következett. Mindegyik iparági szereplő teljesítményével kapcsolatban elmondható, hogy jelentős visszaesést hozott a termelésében a 2020-as év.

Sovány vigasz, a fenti gyártási darabszámmal valamelyest sikerült felülmúlnia a brit autóiparnak a korábbi várakozásokat, évközben ugyanis még úgy számoltak a szakértők, hogy 2020-ban csupán 880 ezer autó készül majd az Egyesült Királyságban. Némi bizakodásra okot adhat, hogy a legfrissebb előrejelzések szerint idén már akár egymillió autó is készülhet az Egyesült Királyságban, ugyanakkor a szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy nagyon sok a kockázati tényező. Egyrészt sok múlik majd azon, hogy a piacra kerülő vakcinák beváltják-e a hozzájuk fűzött reményeket, illetve kellő mennyiségben rendelkezésre állnak majd a közeljövőben. Ez ugyanis alapvetően meghatározza majd azt, hogy az élet visszatérhet-e a normális kerékvágásba a legfontosabb autópiacokon. Szintén nagyon lényeges lesz az is, hogy az érvényben lévő szigorú korlátozó intézkedések meddig lesznek érvényeben, milyen gyorsan nyithatnak ki az autószalonok és milyen ütemben pörög majd fel a járművek értékesítése világszerte.

A lassú elmúlás rémképe fenyeget

A járműgyártás jövője szempontjából szintén lényeges az is, hogy az Egyesült Királyság és az Európai Unió között hatalmas nehézségek árán megszületett kereskedelmi megállapodás milyen hatással lesz az iparági szereplőkre. Boris Johnsonnak és kormányának hosszas politikai csatározások eredményeként sikerült elérnie, hogy tető alá hozza az annyira áhított vám-és kvótamentes kereskedelmi egyezményt az EU-val. Ezzel sikerült elkerülni a legrosszabb forgatókönyvet, a WTO szabályrendszerének életbe lépését, amely

3 millióval kevesebb legyártott járművel és 110 milliárd eurós forgalomkiesÉSsel fenyegetett az előttünk álló öt évben.

Nem véletlen tehát, hogy az iparági szereplők üdvözölték az egyezséget, ugyanakkor nem lehettek felhőtlenül boldogok miatta, hiszen számos olyan elemet is tartalmaz, amely nagyon nehéz helyzetbe hozza őket rövid- és hosszútávon egyaránt.

Rövidtávon az adminisztrációs terhek jelentik a legnagyobb problémát, hosszútávon pedig azok a megkötések, amelyeknek meg kell felelnie az autógyártóknak annak érdekében, hogy az Egyesült Királyságban előállított autóik után ne kelljen vámokat fizetniük. A Bloomberg Quint részletes anyagában írt arról, hogy a megállapodás kimondja,

A belsőégésű motorral szerelt járművek esetében a készterméknek legalább 55 százalékban helyi, vagy európai uniós eredetűnek kell lennie, az alternatív meghajtású járművek esetében ez az arány 40 százalék. Szintén lényeges megkötés, hogy 2023-ig a tisztán elektromos meghajtású járműveknél a felhasznált akkumulátor 70 százalékban lehet külföldi eredetű, a hibrid meghajtású autók esetében ez az érték 60 százalék. Még szigorúbb előírásnak kell megfelelnie az autógyártóknak 2024 és 2026 között, ekkor az elektromos autóknál alkalmazott akkumulátoroknak 50, míg a hibrid autóknál használt akkumulátoroknak 55 százalékban kell helyi, vagy európai uniós alkatrészeket tartalmaznia.

A fentiekből kitűnik, hogy az Európai Unióval kötött megállapodás számos olyan elemet tartalmaz, amelyek összességében érdemben növelhetik a vállalatok működési költségeit. Az adminisztrációs terhek növekedése mellett szükségessé válhat a beszállítói láncok átalakítása is, ráadásul arra is rákényszerülhetnek az autógyártok, hogy jelentősen növeljék raktárkészleteiket. Utóbbira azért kerülhet sor, mert a kötelező vámeljárások miatt csúszások alakulhatnak ki az alkatrészszállításban, amely akár a gyártást is megakaszthatja. Ez utóbbit nyilván egyik szereplő sem akarná kockáztatni, így viszont marad a költséges megoldás, a nagyobb raktárkészletek alkalmazása.

A legfájdalmasabb, egyben a legnagyobb bizonytalanságot jelentő pont ugyanakkor az, hogy az iparági szereplőknek teljesíteniük kell a meghatározott részarányú, helyi vagy EU-s forrásból származó alkatrészt járműveikben. Ez különösen annak fényében lehet ijesztő, hogy sem az Egyesült Királyság, sem az Európai Unió nem rendelkezik egyelőre érdemi akkumulátorgyártó kapacitásokkal, a szükségleteiket ázsiai beszállítók termékeivel elégítik ki. A fokozatosan szigorodó követelmények elvileg pont azért születtek, mert a döntéshozók reménye szerint a következő években a sokmilliárdos támogatásoknak köszönhetően felpörög majd a helyi termelés. Az más kérdés, ki meri majd megkockáztatni, hogy a végterméke után, amit az Egyesült Királyságban előállít, végül mégis vámot kelljen fizetnie.

Ez viszont beruházások, modellbevezetések elmaradásához vezethet, végső soron pedig az autógyártás lassú elsorvadásához egy olyaN országban, amely a belsőégésű motorral szerelt járművek betiltását tűzte zászlójára az előttünk álló 15 évben.

A lassú leépülés egészen egyszerűen abból következne, hogy pont azok a befektetések, modellbevezetések maradhatnak el, amelyek biztosítják az átállást a jövő mobilitására, az elektromos autózásra.

Intő példák már ma is vannak szépszámmal

A Honda már jóval korábban, 2019-ben úgy döntött, hogy idén júliusban bezárja swindon-i üzemét, amelyben a Brexit körüli bizonytalanság, valamint a japán gyártó gyenge európai eladásai egyaránt szerepet játszottak. A gyár, ahol az utolsó időszakban a Honda Civic készült, közel 3500 embernek adott munkát.

A Honda esete ugyan egy kicsit kilóg a sorból, de Carlos Tavares, az újonnan létrejött Stellantis csoport vezérének kijelentései már a közelmúlt eseményeire reagálnak. Tavares néhány nappal ezelőtt ugyanis arról beszélt, hogy az Egyesült Királyság azon döntése, mely szerint 2030 után betiltja a belsőégésű motorral szerelt járművek értékesítését, erős jelzés számukra és arra sarkalja őket, hogy ne fektessenek be több pénzt a brit gyáraikba. Megoldást az jelente, ha a Stellantis elektromos autókat gyártana a szigetországban, de Tavares megkérdőjelezte ennek észszerűségét. Kijelentette, az elektromos autóknak Európában van igazán nagy piaca, éppen ezért igazán ott lenne értelme a kapacitások bővítésének.

Nemrég fontos jelzés érkezett a Nissantól is, a japán vállalat sunderland-i üzemében gyártja a tisztán elektromos meghajtású Leafet, amelynek nagyobb, 62 kWh-s akkumulátorát a tengerentúlon állították elő eddig. Annak érdekében viszont, hogy a Nissan teljesíteni tudja az Egyesült Királyság és az EU között létrejött megállapodás pontjait, illetve el tudja kerülni a vámok megfizetését, megállapodott az AESC Envision akkumulátor-gyártóval, hogy a jövőben helyben készítik a hajtáslánc meghatározó komponensét. A beruházást követően a nagyobb, helyben készült akkumulátornak köszönhetően a Nissan Leaf versenyképes tud majd maradni az európai autópiacon – írja a New York Times összefoglaló anyagában. Ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy az intő jel a jövőre nézve, hogy a Nissan hamarosan piacra kerül elektromos SUV-jét, az Aryat, nem voltak hajlandóak a japánok elkezdeni gyártani az Egyesült Királyságban.

A BMW döntése sem hozhat semmi jót hosszútávon, a német prémiumautó-gyártó ugyanis leállítja az elektromotorok gyártását Birmingham melletti üzemében, ahol a jövőben benzines és dízelmotorok készülnek majd.

Mindez jól mutatja, hogy azok az iparági szereplők, akik jelen vannak az Egyesült Királyságban, mennyire óvatossá váltak a befektetéseiket, jövőbeli gyártásukat illetően az utóbbi hetekben megszületett politikai döntések miatt. Természetesen ez nagyon rossz hír, hiszen sokan arra számítottak, hogy a Brexit-megállapodást követően megszűnik a bizonytalanság és fokozatosan magára találhat a brit autógyártás.

