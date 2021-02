Parányi alkatrész szabhat gátat Kína nagyratörő terveinek - Peking most túl magasra rakta a lécet?

A technológiai önellátás elérése lett a központi eleme Kína új ötéves tervének, amelynek végső változatát márciusban hagyja jóvá a kínai parlament. A technológiai függetlenséget különösen a félvezetők piacán szeretné biztosítani Peking, miután Washington a kereskedelmi háború részeként blokkolja a kínai cégek hozzáférését az amerikai chipipar technológiáihoz. Szakértők szerint kétséges, hogy az igen mélyen integrált globális ellátási lánccal jellemezhető félvezetőiparban képes lehet-e bármely ország az önellátásra. Kína a világ legnagyobb chipimportőreként jelenleg évente még mintegy 300 milliárd dollár értékben importál félvezetőket. A SMIC kínai chipgyártó pedig 4-5 éves technológiai lemaradásban van a bérgyártási piacot uraló tajvani cégtől.

A kínai parlament márciusi ülésszakán jóváhagyásra kerülő 14. ötéves terv a 2025-ig tartó időszak kiemelten fontos területeként kezeli a technológiai fejlesztés kérdését. Ennek részeként Peking deklarált célja, hogy a XXI. századi geopolitikai versengés egyik fő területén, a félvezetők, chipek piacán önellátást érjen el. Ezek az eszközök a digitalizált gazdaságban kulcsszerepet töltenek be, hiszen amellett, hogy a különböző elektronikai eszközök, számítógépek és okostelefonok gyártásánál nélkülözhetetlenek, a felhasználási területük a mesterséges intelligenciától kezdve az ötödik generációs hálózatokon át az önvezető járművekig terjed. De ahogy az az utóbbi hetek chiphiány okozta globális autóipari leállásából is kiderült, az autók gyártásánál is számos helyen használnak chipeket, többek között az érintőképernyőkhöz, a navigációt, illetve a vezetést segítő rendszerekhez.

Kiemelt fontossága ellenére a félvezetőipar azon kevés terület közé tartozik, ahol a kínai gazdaság jelenleg még igencsak függ a külföldi beszerzéstől. Miközben a kínai cégek számos elektronikai terméket állítanak elő, sok high-tech komponens, köztük a fejlett félvezetők, chipek külföldről érkeznek az országba. Kína a félvezetők globális keresletének mintegy 60 százalékát teszi ki, miközben a globális kínálat csupán 13 százalékát fedezi. A világ legnagyobb chipimportőreként az utóbbi években 300 milliárd dollár körüli értékben importált félvezetőket.

Válasz az amerikai exportkorlátozásokra

„Ez az első alkalom az ötéves tervek történetében, hogy a technológiai, innovációs kérdések minden más szektor elé kerültek” – emelte ki Vang Csi-kang, tudomány- és technológiaügyi miniszter azok után, hogy a kommunista párt központi bizottsága október végén jóváhagyta a 2021-2025-re vonatkozó ötéves terv tervezetét. A hivatalos pekingi nyilatkozatok név szerint nem említették az Egyesült Államokat, azonban Kínának a technológiai autonómiára vonatkozó igénye, a külföldi beszállítóktól való függés csökkentése azután került még jobban előtérbe, hogy az USA az amerikai-kínai kereskedelmi háború részeként nemzetbiztonsági okokra hivatkozva a félvezetőket használó vagy gyártó kínai cégeket tiltólistára tette, amelyek számára csak külön engedéllyel exportálhatnak amerikai cégek.

2019-ben a Trump-adminisztráció megtiltotta az amerikai félvezető cégek számára, hogy szállítsanak a kínai technológiai óriáscég, a Huawei, illetve annak leánycége, a chiptervező HiSilicon számára. A Huawei-jel szembeni amerikai nemzetbiztonsági aggályok szerint ugyanis a kínai cég eszközei a pekingi kormányzat részére történő katonai, ipari kémkedésre használhatók fel. Az exportkorlátozó intézkedéstől Washington azt várta, hogy azzal jelentősen csorbítják a globális 5G bázisállomások piacán 2019-ben 27,5 százalékos részesedéssel bíró Huawei képességeit a távközlési eszközök gyártása terén, és így a piaci verseny más – Washington szemében megbízhatóbb – szereplői, az Ericsson, a Nokia és a Samsung kerülnek előnyösebb helyzetbe.

Hamar nyilvánvaló vált azonban, hogy ezzel az USA magának is problémát okozott, az óriási kínai piacot kiszolgáló amerikai félvezetőipar cégei ugyanis jelentős bevételektől estek el, amire amúgy komoly szükségük lenne a kutatás-fejlesztési tevékenységük finanszírozásához, ami a globális piac élvonalában maradásához, a chipek új generációjával való megjelenéshez elengedhetetlen. Becslések szerint az amerikai félvezetőipar éves bevételének negyede a Huawei-nek és más kínai vállalatnak történő eladásokból származott.

A 2019-es amerikai exportkorlátozások amellett, hogy jelentős bevételkiesést okoztak az amerikai gyártóknak, valójában nem kezelték a kínai fenyegetés problémáját, mivel az amerikai importpiac kiesésével Kína új csatornákat keresett a chipek beszerzésére, amit a tajvani, dél-koreai import erősítésével oldott meg. Emiatt az exportkorlátozásokat tavaly azzal egészítette ki az amerikai kormányzat, hogy azon harmadik országbeli cégek Huawei és HiSilicon számára történő beszállítását is tilalom alá vette, amelyek termékükhöz bármiféle amerikai technológiát, komponenst vagy szellemi tulajdont felhasználnak. Ettől kezdve a legfejlettebb technológiával készülő chipek legyártására képes két cég, a tajvani TSMC (amely a világ legnagyobb chip-bérgyártójának számít), illetve a dél-koreai Samsung sem szállíthatott Kínába chipeket. Majd 2020 szeptemberében az amerikai exportkorlátozások a SMIC kínai chipgyártó vállalatra is kiterjedtek.

A Biden-adminisztrációtól sem várható enyhítés

A Council on Foreign Relations kutatója, Lauren Dudley szerint bár a Biden-adminisztráció elődjéhez képest várhatóan mérsékeltebb, megfontoltabb Kína-politikát folytat majd, nem valószínű, hogy a kínai technológiai vállalatokkal szembeni amerikai korlátozások érdemben enyhülni fognak. Egyrészt Washington az amerikai tech cégek közvetlen riválisaiként tekint a kínai vállalatokra, másrészt a republikánusok mellett a demokraták is úgy vélik, hogy Kína jelentős nemzetbiztonsági fenyegetést jelent. Dudley várakozása szerint a Biden-adminisztráció majd arra összpontosít, hogy erősítse az USA technológiai dominanciáját az alapkutatásokba irányuló befektetések fokozásával. Emellett a szövetséges országokkal való szoros együttműködés révén az export- és befektetési korlátozások terén egy közös frontot hozna létre a kínai technológiával szemben. A Biden-adminisztrációnak valójában azt kell mérlegre tennie, hogy mekkora előnyök származnak abból, ha az amerikai félvezető cégek hozzáférnek a világ legnagyobb piacához, illetve mekkora a kockázata annak, hogy az amerikai technológiát az USA nemzetbiztonságának fenyegetésére használhatják fel.

A technológiai önellátás céljának elérése érdekében a félvezető iparág fejlesztésére Peking a tervek szerint 2025-ig 150 milliárd dolláros befektetési keretet fordít majd. Emellett szakértők szerint a kínai kormányzat a következő időszakban minél nagyobb szakpolitikai támogatást – beleértve a félvezető iparág számára nyújtott adókedvezményeket – biztosít majd a technológiai szektor számára. Az UBS elemzői szerint Kína magasabb szintet célozhat majd meg a kutatás-fejlesztési kiadások terén, ami 2025-re a GDP 3 százalékát érheti el. A technológiai megszorítások miatt Kína várhatóan az alapkutatásokra fordíthat majd több forrást. Liu Qiao, a pekingi egyetem Guanghua School of Management dékánja szerint komoly problémát jelenthet a pekingi törekvések elérésében, hogy az alaptudományokba és az azokhoz kapcsolódó technológiákba irányuló kínai befektetések jelenlegi mértéke nemzetközi összehasonlításban alacsonynak tekinthető. A South China Morning Post-nak adott nyilatkozatában kiemelte: az alapkutatásokba a teljes kutatás-fejlesztési kiadások csupán 6 százaléka irányul, ami jóval elmarad a 18 százalékos amerikai és a 25 százalékos francia szinttől.

300 ezer külföldi mérnökre lenne szükség

A fejlett félvezető chipek gyártása terén megvalósítandó önellátás kínai elérését „igen komoly kihívásnak” nevezte a Fortune-nak nyilatkozó Paul Triolo, az Eurasia Group tanácsadó cég geotechnológiai kérdésekkel foglalkozó szakértője.

Ezeket a technológiákat nehéz elsajátítani. Ez nem annyira a rendelkezésre álló anyagi források, hanem inkább a szakemberek és a technológiai know-how kérdése, amihez idő kell

– tette hozzá.

A kínai félvezető cégek szövetségének becslése szerint a technológiai önellátás eléréséhez mintegy 300 ezer külföldi mérnököt kellene az országba vonzani. Guo Wanda, a sencseni China Development Institute think tank alelnöke szerint a minél több magasan képzett külföldi szakember Kínába csalogatásához megfelelő intézkedésekre lenne szükség a szellemi tulajdon védelme terén.

Alexander Capri, a Hinrich Foundation kutatója a technológiai önellátásra vonatkozó kínai törekvésekkel kapcsolatban azt emelte ki: „ha megnézzük, miként használja ki Kína a méretéből adódó előnyöket, akkor azt látjuk, hogy a kínai cégeknek nem kell a leghatékonyabbnak, a legfejlettebbnek lenniük. Igen jók, de nem a legjobbak, mégis dominálni tudnak. Lényegében ez történt a Huawei-jel”. Ennek ellenére szerinte nem egyértelmű, hogy Kínának sikerül-e megismételnie a Huawei sikerét a félvezetők esetében is.

A repülőgépmotorok vagy az operációs rendszerek esetében az óriási pénzköltés ellenére nem jártak sikerrel a kínai törekvések

– tette hozzá Capri.

Lehetséges-e a technológiai önellátás?

Christopher A. Thomas, a Brookings Institution kutatója szerint kérdés, hogy egyáltalán lehetséges-e a technológiai függetlenség elérése, és hogy annak van-e értelme. Bár a globális félvezetőpiacon az amerikai cégek komoly súlyt képviselnek, egyetlen egy ország sem tudja valójában függetleníteni magát az iparág jelentős mértékben integrált nemzetközi értékláncától – véli. Minden egyes félvezető esetében ugyanis az ellátási lánc rendkívül komplex és legalább 300 különböző inputot ölel fel, amit a világ különböző pontjaiból szereznek be. Továbbá a félvezetők gyártásánál használt eszközök, felszerelések is komplex, magasan optimalizált ellátási láncokon alapulnak. Összességében elmondható, hogy egy chip előállításában a megtervezéstől a legyártásig tucatnyi cég vesz részt mélyen beágyazódva a globális ellátási láncba.

Jelenleg a kínai félvezető cégek – amelyek számát a hivatalos pekingi statisztikák több mint 50 ezerre teszik – viszonylag kis szeletét ölelik fel a globális piacnak. Az IHS iSuppli adatai szerint a globális értékláncban a chiptervező cégek között a kínai vállalatok mintegy 20 százalékos arányt képviselnek. Ezek a vállalatok, mint például az amerikai Broadcom, Qualcomm, Nvidia és a kínai HiSilicon csak megtervezik a chipeket, és külön bérgyártókkal (ahová a tajvani TSMC, a kínai SMIC és az amerikai GlobalFoundries sorolható) szerződnek le a gyártásukra. Az utóbbi tevékenységet biztosító globális „kohókapacitás” terén 10 százalékos részesedéssel bírnak a kínai cégek. Azon integrált eszközgyártó cégek (IDM) piacán, amelyek megtervezik és saját maguk is legyártják a chipjeiket, a kínai vállalatok nem érik el az 1 százalékos részesedést. (Ebbe a szegmenseb tartozik az amerikai Intel és a dél-koreai Samsung.) Hasonló arányt ér el a Kína a chipek tervezéséhez szükséges szoftverek, illetve a gyártáshoz szükséges eszközöket, nyersanyagokat biztosító cégek globális piacán is.

Christopher A. Thomas szerint a SMIC kínai chipgyártó a közel két évtizedes beruházások ellenére még mindig négy-öt éves technológiai lemaradásban van a tajvani TSMC-hez képest, amely több mint 30 éve uralja a piacot. A chipek gyártásához szükséges eszközök, például a litográfia és a legfejlettebb tervező szoftverek terén pedig több évtizedesnek tartja a kínai cégek lemaradását.

Címlapkép forrása: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images