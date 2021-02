Mit kezdhet Joe Biden az atomfegyverekkel felszerelt Kim Dzsongunnal, aki bottal akarja agyonverni?

Huszák Dániel Cikk mentése Megosztás

Nem éppen indul barátságosan a viszony Joe Biden újdonsült amerikai elnök és Kim Dzsongun észak-koreai diktátor közt. Biden korábban zsarnoknak nevezte az elszigetelt ország vezetőjét, melyre válaszul Kim Dzsongun állami hírcsatornája közleményt adott ki, melyben azt írták, hogy Joe Biden „demens vénember” és „veszett kutya, akit bottal kell agyonverni.” Biden elnökválasztási kampánya során látványosan kerülte a most már nukleáris robbanófejekkel felszerelt Észak-Korea kérdését, mostanra viszont már kezd körvonalazódni az, hogy az új elnök jó eséllyel nem folytatja majd Donald Trump szankciós hadjáratát, sőt, bizonyos büntetőintézkedéseket még fel is oldhatnak, ha a KNDK is lépéseket tesz a denuklearizáció felé.