Felfedezték a második brit mutáns koronavírust: a vakcinák hatékonysága miatt aggódnak a virológusok

Egy újabb koronavírus variánst azonosítottak brit tudósok, mely mutációi befolyással lehetnek a vakcinák hatékonyságára, és szakértők szerint célzott tesztelésre lenne szükség ellene – írja a Guardian.

Az új, B1525 nevű variánsról egy jelentés készült, melyet az Edinburgh-i Egyetem kutatói publikáltak 10 ország koronavírus-génszekvenciának tanulmányozása után. A variáns már most legalább 1 országban jelen van, december 15-én detektálták az első betegeknél az Egyesült Királyságban és Nigériában. Ezen kívül eddig Dániában, az Egyesült Államokban, Ausztráliában, Franciaországban, Ghánában, Kanadában, Jordániában, Belgiumban, Spanyolországban fedezték fel.

Forrás: cov-lineages.org

A kutatócsoport szerint a most felfedezett variáns genomja hasonlóságokat mutat a Kent megyében felfedezett, eddig csak egyszerűen „brit mutánsként” emlegetett B117 variánssal, de emellett a dél-afrikai és a brazil variánsban kimutatott E484K mutáció is jelen van benne, amely a vírus tüskefehérjéjét módosítja - írja a Guardian. A tüskefehérje a vírus egészséges sejtekbe jutásában játszik fontos szerepet.

Mint ismeretes, az E484K mutáció a vakcinák hatékonyságát ronthatja. Ugyanakkor Jonathan Stoye, a Francis Crick Institute professzora szerint az jó hír, hogy ugyanaz a mutáció alakul ki más és más variánsokban, mert így egy a mutációkhoz igazított vakcina több új variánsra is védelmet nyújthat. Mindenesetre a virológus szakértők szerint célzott teszteléssel lenne érdemes szűrni az új variánsokat.

Tegnap számoltunk be arról, hogy amerikai kutatók is úgy találták, a koronavírus egyfajta evolúción megy keresztül, egymástól függetlenül megfertőzödött betegekben is hasonló mutációk alakultak ki.

A címlapkép forrása: Getty Images.