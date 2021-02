Koronavírus: fontos üzenetet kaptak a gazdag országok

Bár a világ számára a vakcinák jelentik a reményt, ezek elosztása jelenleg nem egyenletes és igazságtalan – mondta Antonio Guterres ENSZ-főtitkár szerdán. A szervezet vezetője éppen ezért arra kérte a gazdag országokat, hogy tegyék lehetővé az oltás eljuttatását a világ minden szegletébe a lehető leghamarabb.

Virtuális ülést tartott szerdán az ENSZ Biztonsági Tanácsa, melyen felszólalt a szervezet vezetője is. Antonio Guterres kiemelte, hogy jelenleg tíz ország kapta meg a rendelkezésre álló vakcinák 75%-át, miközben 130 országba még egyetlen adag sem jutott el. Szerinte a vakcinák igazságos elosztása jelenleg „a legnagyobb kihívás a globális közösség számára”, hiszen, ha a most lemaradó országok nem tudják minél hamarabb megkezdeni az oltásokat, akkor a járvány velünk marad majd, illetve újabb és újabb mutációi alakulnak ki. Ezek a mutációk pedig gyorsabban terjedhetnek és halálosabbak lehetnek és csak idő kérdése, hogy az északi féltekén is megjelenjenek.

Guterres szerint a világnak jelenleg egy globális oltási tervre van szüksége minél gyorsabban, hogy összehangolja a szükségleteket és a rendelkezésre álló kapacitásokat. Összehangolt lépéssel szerinte a világ minden országában legyőzhető a koronavírus.

