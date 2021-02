Drámai számok láttak napvilágot: veszélybe kerülhet az európai autópiac látványos feltámadása

A koronavírus második hulláma, a járvány megfékezése érdekében hozott szigorú korlátozó intézkedések miatt hatalmas visszaeséssel indult az év az Európai Unió autópiacán: múlt hónapban csupán 726 ezer új autót helyeztek forgalomba, amely 24 százalékkal maradt el az előző évi értékesítési számoktól. Ilyen mértékű januári visszaesésre még soha nem volt példa, a rendkívül gyenge évkezdés kisebb aggodalomra adhat okot, különös tekintettel arra, hogy az értékesítések szempontjából hagyományosan erős február és március szintén gyenge lehet az Európa-szerte érvényben lévő korlátozások miatt.

Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) közzétette a legfrissebb értékesítési statisztikáit, de bár ne tette volna. Kiderült ugyanis, hogy januárban csupán 726 491 új autó helyeztek forgalomba az Európai Unióban, amely 24 százalékos visszaesést jelentett 2020 azonos időszakához képest. A drámai zuhanás hátterében a koronavírus második hulláma, a járvány megfékezése érdekében hozott szigorú intézkedések álltak elsősorban.

A látványos visszaesésben az is fontos szerepet játszott, hogy az olyan meghatározó autópiacokon, mint Spanyolország (-51,5%), Németország (-31,1%) és Olaszország (-14%) egyaránt erős, kétszámjegyű visszaesés következett be az új autók értékesítésében. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a meghatározó autópiacok között a legjobb teljesítményt Franciaország nyújtotta, ahol csak 5,7 százalékkal kevesebb új autót regisztráltak, mint 2020 januárjában. Érdemes azt is kiemelni, hogy az egész Európai Unióban csupán egyetlen olyan ország volt, ahol több autót adtak el múlt hónapban, mint egy évvel korábban, Svédország.

Az Európai Unióban jelentősebb értékesítési számokat elérő autógyártók közül csupán a Volvo örülhetett a januári eredményének, a márka eladásai ugyanis közel 10 százalékkal nőttek 2020 azonos időszakához képest. A többi meghatározó autógyártó nagyon rosszul teljesített, a legnagyobb visszaesést a Nissan, a Hyundai és az Opel értékesítései szenvedték el múlt hónapban.

A most közzétett értékesítési statisztikák kapcsán fontos azt is kiemelni, hogy ilyen mértékű januári visszaesésre még soha nem volt példa. Ebben természetesen az is szerepet játszott, hogy a koronavírus-járvány először a 2020 márciusi értékesítéseket vetette vissza látványosan, vagyis a tavaly januári bázis még magas volt.

A rendkívül gyenge évkezdés ugyanakkor kisebb aggodalomra is okot adhat, ugyanis tavaly év végén szinte mindenki arról beszélt, hogy látványos felpattanásra kerülhet sor az autóeladások területén 2021-ben.

Mi is megírtuk, hogy az Economist Intelligence Unit (EIU) előrejelzései alapján borítékolható a globális autóeladások kétszámjegyű növekedése idén. Az EIU anyagában kiemelte, hogy az általa vizsgált 51 ország mindegyikében, beleértve az Egyesült Államokat, Németországot és Japánt, erőteljes felpattanás következhet be 2021-ben, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ennek ellenére az eladási szintek a legtöbb helyen elmaradnak majd a 2019-es értékektől.

Az előrejelzésekben a látványos visszapattanás fontos feltétele volt, hogy a vakcinák beváltják a hozzájuk fűzött reményeket és sikerül megfékezni a járvány második hullámát, valamint az élet gyorsan visszatér a régi kerékvágásba. Erre a feltételrendszerre viszont egyelőre rácáfol az élet, egyre több hatásos és engedélyezett vakcina kerül ugyan forgalomba az Európai Unióban, viszont az oltakozás nagyon lassan halad. A járványhelyzet pedig egyáltalán nem indokolja a szigorú intézkedések feloldását, sőt, Európa legnagyobb autópiacán, Németországban nemrég március közepéig meghosszabbították a lezárásokat.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a rendkívül gyenge januárt hasonlóan rossz február követheti és az értékesítések szempontjából kiemelten fontos, hagyományosan nagyon erős március fele is kárba veszhet.

Ezeket tovább gondolva elmondható az is, hogy ha a tavaszi időszakban nem fognak tudni felpörögni az eladások, akkor nagyon nehéz lesz az év későbbi időszakában behozni a lemaradást. Már most is láthatunk példákat arra, hogy a hirtelen megnövekedett gyártói igényeket egészen egyszerűen nem tudják a beszállítók kielégíteni, elég csak a hetek óta tartó globális chiphiányra gondolni.

Mindez oda vezethet, hogy végül elmarad a sokak által vizionált látványos visszapattanás idén és helyette egy mérsékeltebb visszaépülést láthatunk majd az eladások tekintetében.



Címlapkép forrása: Daniel Acker/Bloomberg via Getty Images