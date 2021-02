Ádáz küzdelem zajlik a világban - Új mutáns ütötte fel a fejét Magyarországon is

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Johns Hopkins Egyetem legfrissebb adatai szerint a világon több, mint 111 millió ember fertőződött meg koronavírussal, a halálos áldozatok száma átlépte a 2,46 milliót, míg a gyógyultaké közelíti a 63 milliót. A világ számos országa már a koronavírus-járvány harmadik hullámával küzd, köztük van Magyarország is, ahol a harmadik hullám felszálló szakaszában járunk. Ezt erősítették meg a legfrissebb járványadatok is, amelyekből többek között kiderült, hogy 2623 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést. Az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján az is kiderült, hogy a koronavírusnak egy új mutációja jelent meg Magyarországon. Koronavírus-híreink percről percre.