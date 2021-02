Új rakéta-sorozatvetőket szerzett be a román hadsereg

Megérkeztek Romániába az Egyesült Államoktól vásárolt HIMARS rakéta-sorozatvetők – számol be a Maszol.ro

Románia még 2018-ban vásárolt három darab HIMARS rakéta-sorozatvetőt, illetve a hozzá szükséges komponenseket és lőszert, összesen 1,5 milliárd dollárért. Az eszközöket a Lockheed Martin gyártja. Az átadás a konstancai kikötőben történt meg, egy Foksányban állomásozó tüzérségi zászlóaljnál teljesítenek majd szolgálatot.

A HIMARS egy nagy mobilitású fegyverrendszer, földi és vízi célpontok semlegesítésére való. A fegyverrendszer által használt 227 milliméteres rakétákkal körülbelül 300 kilométeres tőtávot lehet elérni.

A Maszol.ro arról is ír, hogy Magyarország is vásárolt ilyen fegyverrendszereket, ez valószínűleg elírás. Magyarország Panzerhaubitze 2000-es önjáró tarackokkal modernizálja majd tüzérségét, hosszabb távon pedig elképzelhető, hogy a magyar állam kezébe került Hirtenberger-aknavetőgyár termékei is rendszeresítésre kerülnek, miután külföldi megrendeléseit teljesítette a gyár.

Címlapkép: Dondi Tawatao/Getty Images