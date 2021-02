Hiába következett be a katasztrófa, saját kormánya tesz keresztbe az autóiparnak Európa egyik legerősebb országában

A szegény embert az ág is húzza, tartja a mondás, amely abszolút igaz az Egyesült Királyság autóiparára. A szektor rengeteget szenvedett az utóbbi években, először a Brexit körüli bizonytalanság, majd a koronavírus-járvány első és második hullámának megfékezése érdekében hozott szigorú korlátozó intézkedések voltak nagyon rossz hatással az autógyártásra és az értékesítésekre. A vesszőfutásnak pedig koránt sincs vége, most a brit kormány hozta nagyon nehéz helyzetbe az iparági szereplőket azzal, hogy a hétfőn bemutatott terve miatt legkorábban április közepén nyithatnak ki az autószalonok.

Boris Johnson brit miniszterelnök a londoni alsóházban ismertette a gazdaság és a társadalmi élet újraindítására kidolgozott, négy nyitási szakaszból álló kormányzati tervet hétfőn. Az autóipar szempontjából a korlátozásenyhítések második szakasza kiemelten fontos, ez rendelkezik ugyanis arról, hogy

április 12-től megnyithatnak a nem alapvető fontosságú cikkeket árusító boltok, a személyi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások.

Ide tartoznak a fodrászatok, a zárt térben működő szabadidős létesítmények, köztük az edzőtermek, valamint a szabadtéri vendéglátóhelyek, az állatkertek, a szabadidőparkok, az autósmozik és az autószalonok is.

A gond csak az, hogy a rendelkezés egyben azt is jelenti, hogy az autószalonoknak márciusban még zárva kell maradniuk, pedig hagyományosan ebben a hónapban regisztrálják a legtöbb új autót az Egyesült Királyságban.

Érthető, hogy Mike Hawes, a Brit Autógyártók- és Kereskedők Szövetségének (SMMT) elnöke azonnal közleményben reagált a döntésre, amelyben hangsúlyozta, az autóipar megérti, hogy kiemelten fontos a koronavírus-járvány megfékezése annak érdekében, hogy az egészségügyre nehezedő nyomás csökkenjen és megvédjék a társadalmat. Ugyanakkor hozzátette, az a tény, hogy az autószalonoknak legjobb esetben is április közepéig zárva kell maradjanak, hatalma csalódással tölti el.

Hawes arra is felhívta a figyelmet, hogy az online térben ugyan folyhat a járművek értékesítése és megoldott a járművek regisztrációja is, de ez nem képes helyettesíteni az autószalonokat egészen egyszerűen azért, mert a vásárlók többsége szeretné maga is kipróbálni a kiszemelt modellt, mielőtt megvásárolná azt.

Rámutatott, az autóeladások további zuhanása visszaveti majd az autógyártók termelését, amely hatással lesz a működésükre is.

Az SMMT elnöke ugyan nem mondta ki nyíltan, de itt vélhetően arra gondolt, ha a gyártók az eladások jelentős visszaesésével szembesülnek, akkor az munkahelyek megszűnéséhez vezethet az iparágban.

Bekövetkezett a katasztrófa, borzasztóan indult az év

Érdemes felidézni, hogy a koronavírus-járvány első és második hulláma, illetve az annak megfékezése érdekében hozott szigorú intézkedések nagyon nehéz helyzetbe hozták az autógyártókat az Egyesült Királyságban. A Brexit okozta bizonytalanság és az új technológiákra történő átállás mellett a szektornak jelentős kereslet-visszaeséssel is meg kellett küzdenie 2020-ban.

Túlzás nélkül állíthatjuk, a csata végkimenetele drámai eredményt hozott, tavaly 1,63 millió autót helyeztek forgalomba az Egyesült Királyságban, amely 29,4 százalékos visszaesést jelentett 2019-hez képest a Brit Autógyártók- és Kereskedők Szövetségének (SMMT) statisztikái szerint. Ez egyben azt is jelentette, hogy a szigetországban 680 ezer autóval kevesebbet értékesítettek 2020-ban.

ILYEN GYENGE ÉVRE 1992 ÓTA NEM VOLT PÉLDA, AZ AUTÓPIAC MÉRETE PEDIG UTOLJÁRA A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN, 1943-BAN ZSUGORODOTT ILYEN MÉRTÉKBEN AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN.

2021 is borzasztóan indult az Egyesült Királyságban, döntően a lezárások hatására csupán 90 249 személyautót regisztráltak, amely közel 40 százalékos visszaesést jelentett 2020 azonos időszakához képest.

Ilyen gyenge évkezdésre 1970 óta nem volt példa a szigetországban.

Az év elején még mindenki nagyon optimista volt

Boris Johnson kormányának mostani döntése könnyen átírhatja a 2021-es évre vonatkozó értékesítési várakozásokat is. Január elején még nagyon optimistán nyilatkoztak az iparági szereplők azzal kapcsolatban, hogy hogyan alakulhatnak a járműértékesítések az Egyesült Királyságban, a Brit Autógyártók- és Kereskedők Szövetsége úgy számolt, hogy

Idén valamivel kevesebb, mint 2 millió személyautót adhatnak el, amely közel 23 százalékos bővülést jelentene 2020-hoz képest.

Azt ugyanakkor az SMMT is kiemelte korábban, hogy ennek az egyik legfontosabb feltétele, hogy az alkalmazott vakcinák beváltják a hozzájuk fűzött reményeket és sikerül érdemben visszaszorítani a koronavírus-járványt, amelyeknek köszönhetően az élet visszatérhet a normális kerékvágásba.

A mostani fejlemények tükrében viszont nehéz elképzelni, hogy valóban sikerül elérni a közel 2 millió darabos értékesítési darabszámot.

Az autószalonoknak ugyanis jelentős lemaradást kellene ledolgozniuk az év hátralevő részében és az is kérdéses, hogy az elhúzódó járvány hogyan befolyásolja majd a magánszemélyek és a vállalatok autóvásárlásait.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 02. 18. Drámai számok láttak napvilágot: veszélybe kerülhet az európai autópiac látványos feltámadása

Címlapkép forrása: Ian Forsyth/Bloomberg via Getty Images