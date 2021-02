40 jogvédő szervezet támadja Joe Bident: "Trump rasszista politikáját folytatja"

Közleményt adott ki 40 bevándorlási és magánéleti titoktartási jogokkal foglalkozó jogvédő csoport, melyben élesen kritizálják Joe Biden „okosfalát,” mellyel szerintük lényegében Donald Trump bevándorlási politikáját folytatja az új elnök.

Joe Biden február 18-án mutatta be bevándorlási tervezetét, melyben – sokak meglepetésére – még növeli is az Egyesült Államok határvédelmi ráfordításait, és fizikális fal helyett „digitális okosfallal” védekezne az illegális határátlépés ellen:

40 jogvédő csoport adott ki közleményt a napokban, melyet a The Hillhez juttattak el. Azt írják benne, hogy Biden lépése

nem szakít a Trump-kormány rasszista határpolitikájával, hanem folytatja azt.

Kitérnek arra is, hogy az „okostechnológia,” melyet Biden akar alkalmazni valójában „Trump fala, csak más a neve.”

A jogvédő csoportok – mint a Mijente, a Fight for the Future és a United We Dream – úgy látják, hogy Biden politikája miatt a bevándorlók ugyanúgy megpróbálnak majd bejutni az Egyesült Államokba, viszont hosszabb és veszélyesebb utakon, ami miatt meg fog nőni majd a halálozás a körükben.

„Nem lehet az a kérdés továbbra is, hogy hogy lehet hatékonyan elrettenteni a bevándorlókat. Ahelyett, hogy kudarcot mondott stratégiákat követ, a Biden-kormánynak inkább a határmenti közösségekbe kellene fektetnie, újra kéne építeni azokat a közösségeket, melyeket a falépítés lerombolt és be kéne fogadnia azokat az embereket, akik biztonságot és jobb életet szeretnének, nem pedig finanszírozni invazív megfigyelési technológiákat” – írják a jogvédők.

Címlapkép: Doug Mills-Pool/Getty Images