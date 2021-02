Döntött a Stellantis a szentgotthárdi gyár jövőjéről - Új motorok gyártása indulhat meg

A Stellantis menedzsmentjének döntése értelmében új, 1,6 literes benzinmotorok gyártása kezdődhet meg 2023 első felében Szentgotthárdon - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. A beruházás mértéke több tíz millió euró lesz az ígéretek szerint és mintegy 50 százalékkal növeli majd a hazai operáció gyártókapacitását.

Szijjártó Péter elmondta, hogy a Stellantissal folytatott tárgyalások eredményeként a nemrég létrejött cégcsoport menedzsmentje úgy döntött, hogy

Magyarországon, Szentgotthárdon gyártják majd az új generációs 1,6 literes benzinmotorjaikat.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a magyar operáció fontos szerepet tölt majd be a vállalat hibrid stratégiájában, ugyanis ez az erőforrás a cégcsoport hibrid járműveibe kerül majd beszerelésre.

A külgazdasági és külügyminiszer elmondta azt is, hogy ezekből az 1,6 literes motorokból évi 200 ezer darabot fognak gyártani annak köszönhetően, hogy a hibrid autók iránti megnövekedett igényt ki tudja elégíteni a cégcsoport.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a mostani 390 ezer darabos gyártási kapacitás 590 ezer motorra fog bővülni.

Itt érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy a szentgotthárdi vállalat 350 ezer darabos gyártókapacitást kommunikált korábban, amikor 2020 elején elindította az 1,2 literes motorjainak gyártását.

Szijjártó Péter beszélt arról is, hogy az új motorok sorozatgyártása 2023 első félévében fog megindulni a tervek szerint. Az 50%-os kapacitásbővítés jelentős létszámnövekedést is fog jelenteni a miniszter elmondása szerint, vagyis

A JELENLEGI DURVÁN 800 FŐS DOLGOZÓI ÁLLOMÁNY ÉRDEMBEN BŐVÜLHET A MOST BEJELENTETT, TÖBB TÍZMILLIÓ EURÓS BERUHÁZÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN.

Ennek az 1,6 literes motornak a fő komponenseit itt fogják gyártani Szentgotthárdon, itt is tesztelik és itt is szerelik össze a motorokat

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a mostani beruházás önmagán túlmutat, vagyis lehetőséget biztosít majd a magyarországi beszállítóknak is. Rámutatott, ez a beruházás a jövőről is szól, hiszen ennek köszönhetően egy évtizedig biztosított a magyarországi üzem jövője a Stellantis gyártóhálózatában.

Mindehhez sajnos muszáj azt is hozzátenni, hogy bár középtávon nagyon pozitív hír, hogy az új erőforrásoknak köszönhetően érdemben növekedhet a termelés volumene és sikerülhet bővíteni a munkahelyek számát, viszont továbbra is egy olyan termék előállítása fog folyni Szentgotthárdon, amely iránt várhatóan folyamatosan csökken majd a kereslet. És itt nem csak a belsőégésű motorokról van szó, hanem általában véve a hibrid technológia alkalmazásáról, annak hosszútávú jövőjét ugyanis egyre több autóipari felsővezető vonja kétségbe. Legutóbb éppen az Audi AG vezére, Markus Duesmann nyilatkozott úgy, hogy még a plug-in hibrid technológiára is úgy tekint, mintha megszűnt volna, az elektromos hajtásé a jövő.

A bejelentés teljes terjedelmében az alábbi videóban tekinthető meg:

Nagyon nehéz évek állnak a szentgotthárdi gyár mögött

A mostani bejelentés kapcsán érdemes felidézni, hogy nagyon nehéz évek állnak a szentgotthárdi gyár háta mögött, az Opel eladásainak visszaesése érzékenyen érintette a magyar operációt is, hiszen a csökkenő kereslet kevesebb motor legyártását tette szükségessé.

Az elmúlt évek mélypontját 2018 jelentette, amikor csupán 313 ezer motor készült a szentgotthárdi üzemben, míg két évvel korábban 630 ezer erőforrás gördült le a gyártószalagokról. Ahogy arról tavaly részletesen írtunk, mindez kedvezőtlen hatással volt a vállalat eredményeire is:

A látványos visszaesés természetesen kedvezőtlen hatással volt a foglalkoztatásra is, a dolgozók száma több száz fővel csökkent néhány év leforgása alatt, nem véletlenül hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter, hogy a mostani beruházás az új munkahelyek létrehozása szempontjából is kiemelten fontos.

Az 1,2 literes motor gyártása adott új lendületet

A korábbi évek viszontagságai után kifejezetten fontos mérföldkő volt a szentgotthárdi üzem működése szempontjából, hogy tavaly márciusban elindult az új, 1,2 literes erőforrások gyártása 100 és 130 lóerős kivitelben. Az új motorok gyártása egy 12 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően kezdődhetett meg.

Ennek a motornak a bevezetésével ugyanis sikerült egy olyan terméket gyártósorra tenni Magyarországon, amely iránti jelentős igény mutatkozott a cégcsoporton belül.

A PSA menedzsmentje is nagy reményeket fűzött az új motorokhoz, Yann Vincent, a cégcsoport akkori alelnöke kiemelte, az új PureTech háromhengeres turbó motorok sorozatgyártásának megkezdése fontos lépés az életükben, sokat várnak a Szentgotthárdon készülő motoroktól, amelyeknek kategóriájukban piacvezető szerepet szánnak.

Címlapkép forrása: MTI/Bruzák Noémi