Véres leszámolást indítottak a puccsisták Mianmarban: 18-an meghaltak

Bekeményített a katonai hatalomátvétel ellen tüntetőkkel szemben a mianmari rendőrség: több városban is a tömegbe lőttek, eddig 18 halottról és 30 sebesültről értesült az NPR

Február 1-jén hajtott végre Mianmarban puccsot a hadsereg, rövidesen a hatalomátvétel után országos tüntetés- és sztrájkhullám söpört végig az országon. A múlt héten figyelmeztetett a junta arra, hogy ha nem csitul a közelégedetlenség, emberek fognak meghalni.

A hadsereg parancsát teljesítő rendőrség a hétvége során többször is a tüntető tömegbe lőtt éles lőszerrel, Rangunban, Tavojban és Mandalajban is tudni áldozatokról. A véres leszámolásról készült képek bejárták a közösségi médiát. A 18 halott és 30 sebesült közt akadnak járókelők is.

Az éles fegyverrel való fellépés mellett egyre több embert vesznek őrizetbe a hatóságok. Már több mint 1000 embert tartóztattak le, köztük 85 orvost és hét újságírót is.

Aung Szan Szú Kjít, az ország civil vezetőjét a február 1-jén történt puccs óta nem lehetett látni, hivatalosan most hétfőn kerül sor a tárgyalására.

Címlapkép: Myat Thu Kyaw/NurPhoto via Getty Images