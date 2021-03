A Pfizer és a Moderna vakcinája kevésbé hatásos a dél-afrikai mutánssal szemben

A Moderna és a Pfizer/BionTech vakcinája által termelt antitestek úgy néz ki, sokkal kevésbé hatékonyak a dél-afrikai variánssal, mint a koronavírus korábbi változatával szemben– derül ki egy még validálásra váró laboratóriumi kutatásból.

A védekezésért felelős antitestek a dél-afrikai koronavírus variánssal (B 1.351) szemben 12,4-szer kevésbé voltak hatékonyak a Moderna vakcinájának esetében, mint az eredeti koronavírussal szemben, a Pfizer vakcinája által termelt antitestek pedig 10,3-szor kevésbé jól semlegesítették a dél-afrikai variánst.

Ez egy jóval nagyobb csökkenést jelent a hatásosságban, mint amit az eddigi kutatások előrevetítettek.

A Nature szaklapban megjelent kutatást gyorsított eljárásban validálják más kutatók. A kutatás során a való életben létrejött dél-afrikai mutánst használtak, melyet 10 Pfizerrel oltott és 12 Modernával oltott ember vérével teszteltek. A kutatás tehát kis mintával zajlott, illetve nem csak az antitest válasz az egyetlen dolog, amely egy vakcina hatásosságát biztosítja, más faktorokat is figyelembe kell venni a gyakorlatban.

Ugyanakkor a Pfizerről ma reggel jó hír is érkezett: a brazil mutánssal szemben hatásosnak tűnik egy laboratóriumi kutatás szerint.

Magyarországon február 26-án a Neumann Labs magyar tulajdonú diagnosztikai laboratórium közölte: a nemrégiben bevezetett új PCR tesztjük a napokban egy vizsgált személy esetében már bizonyítottan kimutatta a dél-afrikai koronavírus-variáns jelenlétét Magyarországon.

Ugyanezen a napon jelentette be Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján ezt hivatalosan is, és hozzátette, a variáns ellenállóbb, az antitestek kevésbé tudnak megküzdeni vele, ezért a már korábban megfertőződött személy is könnyen újrafertőződhet. A dél afrikai mutánsról részletesen itt írtunk.

(Businessinsider)

A címlapképen Gombos Andrásné lakót a Moderna amerikai biotechnológiai cég koronavírus elleni vakcinája első adagjával készülnek beoltani a nyíregyházi Emmaus Evangélikus Szeretetotthonban 2021. február 26-án.A címlapkép forrása: MTI/Balázs Attila.