Új tankokat kap a világ legerősebb hadserege - Ádáz küzdelem zajlik a célegyenesben

Új harckocsikat tesztelnek az amerikai katonák Fort Braggben: az a harcjármű, amely elnyeri a 82. légi szállítású hadosztály tetszését, jó eséllyel egyszerre az új könnyű harckocsik beszerzésére és rendszeresítésére kiírt Mobil Védett Tűzerő (Mobile Protected Firepower – MPF) program végső győztese lesz. Összesen 504 új harckocsit rendszeresítene az amerikai hadsereg, a végső döntőbe a Bradleyket gyártó BAE Systems és az Abramseket gyártó General Dynamics jutott be.

Az Egyesült Államok még a ’90-es években vonta ki szolgálatból az M551 Sheridan könnyű harckocsit, az utódjának szánt M8 páncélozott lövegrendszert végül nem rendszeresítették, így az Egyesült Államoknak több mint 20 éve nincs könnyűtankja.

M113 páncélozott szállító harcjármű (B) és Sheridan könnyűharckocsi (J) egy németországi hadgyakorlaton, 1986-ban. Fotó: CORBIS/Corbis via Getty Images

Jelenleg az egyetlen harckocsi, melyet szolgálatban tartanak az Egyesült Államok haderejében az M1 Abrams. Ezek a harcjárművek jóval lassabbak, nagyobbak és nehezebben szállíthatók, mint egy könnyűtank, tűzerejük és páncélvédettségük viszont nagyobb. Az MPF program egyik fontos eleme az is, hogy az új harcjárművek tartani tudják a lépést a 2025-re rendszeresítésre kerülő 4x4-es ISV katonai járművekkel, illetve légi úton is a harctérre szállíthatók legyenek.

Az amerikai hadsereg elképzelése szerint C-17-es szállítógépekre kellene optimalizálni az új könnyűtankokat, hogy kompatibilisek legyenek az LVADS-rendszerrel is, vagyis a harctérre lehessen juttatni őket akár így is:

A videón egyébként hajókat dobnak vízre, de a bevetési módszertan hasonló lenne.

Az elsősorban (gyalogsági) tűztámogatásra használatos könnyűtankok kevés országban vannak rendszerben, a legtöbb haderő inkább gyalogsági harcjárművek használ erre a feladatra, melyek személyszállításra is képesek. Magyarországon a következő években kerül sor a KF41 Lynx gyalogsági harcjármű rendszeresítése, tűzerejét tekintve ez a jármű nagyjából megfeleltethető egy könnyűtanknak, viszont 8 lövészt és felszerelését is képes a harctérre mozgatni.

Az Egyesült Államok hadserege összesen 504 könnyűtankot akar rendszeresíteni, a tömeggyártás 2022-ben kezdődik, első körben 26 harcjármű gurul majd le a futószalagról.

Az új könnyűtank beszerzésére kiírt program döntőjébe két prototípus jutott be: a BAE Systems és a General Dynamics Land Systems (GD) termékei.

Mindkét cégnek 4-4 prototípust kellett leszállítania Fort Braggbe 2021 elejére, a BAE Systems az elvárást csak részlegesen tudta teljesíteni. A végső próba azután indul majd, hogy mindkét gyártó leszállította az elvárt mennyiséget.

A Popular Mechanics összeszedte a fontosabb tudnivalókat a két prototípusról: mint írják, a GD elsősorban az Abrams általános harckocsiból, míg a BAE Systems az M2 Bradley gyalogsági harcjárműből merít ihletet (a GD az Abrams, a BAE a Bradley gyártója).

A BAE hasonló méretű, tömegű és formájú harcjárművet fejlesztett, mint a Sheridan felváltására készített M8 Bufford, körülbelül 25 tonna és méretét tekintve egy JLTV 4x4-es és egy Stryker harcjármű közt helyezkedik el. A BAE harcjárművéből két darab befér egy C-17-es szállító repülőgépbe, de a moduláris páncélzat nélkül akár C-130 Herculessel is szállítható. Három fős kezelőszemélyzet szükséges az üzemeltetéséhez.

A BAE Systems lényegében ezt a harcjárművet fejleszti tovább:

A GD MFP-projektje nehezebb, 30-40 tonna, viszont két darab a cég elmondása szerint még befér egy C-17-esbe. A harckocsitest az AJAX harcjárművet veszi majd alapul, míg a torony az Abrams harckocsijéra fog hasonlítani. A GD azzal magyarázta, hogy a harcjármű nagyobb és nehezebb, mint a BAE prototípusa, hogy számos újfajta digitális újítást tartalmaz, melyek megkönnyítik a kezelését és növelik a túlélőképességét.

A General Dynamics ebből a prototípusból indul ki:

Mindkét harcjármű 45 mérföld / órás végsebességre lesz képes (72 km/h). A BAE prototípusát egy 550 lóerős turbódízel motor hajtja majd, míg a GD egy meg nem nevezett, 800 lóerős motort szerelt a harcjárművébe. A motor a BAE prototípusában hátul, míg a GD prototípusában elől kapott helyet. A járművek terepjáró képességét még nem mérték össze, de mindkét gyártó jelentős mobilitást és kiváló hatótávolságot ígért.

Tűzerőt tekintve mindkét gyártónak fix elvárást kellett teljesítenie: a hadsereg egy 105 milliméteres, M35-ös löveget kért a harcjárműbe, ennek a hatékony lőtávolsága 3 kilométer (a Popular Mechanics által említett 8,2 kilométer az elméleti maximum). Hasonlóan előre meghatározott komponens volt a Raytheon második generációs FLIR hőképalkotó rendszere és a moduláris páncélzat. A BAE prototípusa kapott egy 12,7 milliméteres géppuskát is, míg a GD harcjárművét felszerelték az Abrams V3-as tűzvezérlő rendszerével is és később el szeretnék látni a Rafael Trophy aktív védelmi rendszerével is.

Ha a Fort Braggben való tesztelés eredményeképpen valamelyik prototípus mellett leteszik a voksukat a katonák, később a tengerészgyalogság is rendelhet a könnyűtankokból, mivel régóta fontolgatják az M1 Abramsek lecserélését egy agilisebb harcjárműre. Ezen kívül fontos megjegyezni azt is, hogy az Egyesült Államok haderejének felszerelési módszertana számos más országnak is példaértékű: elképzelhető, hogy az MPF program sikeressége globálisan elhozza a könnyűtankok visszatértét.

Címlapkép: M1 Abrams tankok Németországban, valamikor az 1990-es évek végén. Az új könnyűtank több alakulanál is válthatja az 1980-as évek óta szolgálatot teljesítő általános harckocsikat. Fotó: Leif Skoogfors/CORBIS/Corbis via Getty Images