Joe Biden hatalmas ígéretekkel ült az elnöki székbe - Mit tartott meg belőle?

Ahogy az Egyesült Államok új elnökei általában, Joe Biden is ambiciózus terveket fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy milyen intézkedéseket visz majd végbe elnökségének első 100 napja során. Szerdán eltelt a politikus regnálásának ötvenedik napja, így az AP összegezte, hogy mit sikerült megvalósítani félidőben a programból.

Ami sikerült

Joe Biden azt ígérte, hogy elnökségének elején a koronavírus-krízis megoldására fog fókuszálni, ezen a téren eddig több szempontból is jól halad. Pénteken aláírja a krízis eddigi legnagyobb, 1900 milliárd dolláros mentőcsomagját, illetve jövő hétre várhatóan 100 millió amerikai be lesz oltva, mely célt Joe Biden a 100. napjára tette.

Tett lépéseket a környezetvédelemért is. Visszavonta a Keystone XL olajvezeték építési engedélyét, visszavonta Donald Trump klímavédelmi (pontosabban inkább azt gyengítő) intézkedéseit, illetve felfüggesztette a szövetségi területeken való olaj és földgázkitermelési engedélyek kiadatását is.

Emellett visszaléptette az Egyesült Államokat a Párizsi Klímaegyezménybe, visszalépett a WHO-ba, felfüggesztette a Trump-fal építését és eltörölte az egyes muszlim országokra vonatkozó beutazási korlátozást is, ezen kívül létrehozott egy testületet, amely a bevándorló családok egyesítésével foglalkozik.

Vagy elkészül, vagy nem

Vannak olyan intézkedések, melyekkel elkezdett Joe Biden foglalkozni, de nem biztos, hogy meg is valósulnak 100 napon belül.

Az AP a teljesült ígéretekhez sorolja Joe Biden átfogó bevándorlási reformtervezetét, de talán korrektebb lenne a „folyamatban lévő” kategóriába sorolni ezt az intézkedést. A tervezet valóban elkészült, viszont még a Kongresszusnak is jóvá kell azt hagynia. Mivel a csomag a vártnál szigorúbb lett, nem biztos, hogy meg tudja vele szerezni Joe Biden a progresszív demokraták támogatását a törvényhozásban, a Republikánusok pedig szinte biztosan nem fogják támogatni, tehát könnyen lehet, hogy sosem lesz az elnök tervezetéből törvény:

Biden azt is megígérte, hogy eltörli Trump egyik rendelkezését, mellyel azt akarta elérni, hogy ne használják a(z illegális) bevándorlók az amerikai szövetségi szolgáltatásokat, illetve azt ígérte, reformálja a menedékkérő rendszert is első 100 napja során. Eddig ott tartunk, hogy arra utasította az érintett szövetségi hivatalokat, hogy vizsgálják felül a mostani rendszert és tegyenek javaslatokat: erre 60 napos határidőt adott. Ezen kívül eltörölte a menedékkérőket Mexikóban várakozásra felszólító Trump-rendelkezést is, de az átfogó menekültügyi reformcsomag még a kanyarban sincs.

Megtartotta Biden azt a rendkívüli felhatalmazást is, mellyel feljogosította Trump a kormányát arra, hogy azonnal kiutasíthasson az országból bevándorlókat a pandémiára hivatkozva. Ezen kívül bár megígérte azt, hogy többé nem tart fogva hosszútávon bevándorló családokat az ICE, eddig csak egy ilyen intézmény felszámolását kezdte meg.

A koronavírussal kapcsolatosan Biden azt ígérte, hogy 100 új szövetségi oltópontot hoznak létre, eddig 50 nap alatt összesen 20-at tudtak elindítani és azokat is katonákkal kellett, hogy megtöltsék. Érdemes viszont azt megemlíteni, hogy egyes oltópontokat megerősítettek személyzettel és eszközökkel, jelenleg mindösszesen 441 ilyen helyszín működik az országban.

Biden ezen kívül megígérte azt is, hogy újranyitja az amerikai iskolákat, ez viszont elsősorban nem rajta, hanem a tanári szakszervezeteken múlik, melyek a pandémia alakulása alapján hozzák meg a döntésüket. Jelenleg azzal próbálkozik, hogy tömegesen oltatja a tanárokat a koronavírus-vakcinákkal, de még nem biztos, hogy ez a tavasz végéig teljes újranyitást eredményez.

Klímaváltozási területen Biden azt ígérte, hogy nemzetközi klímasztenderdeket vezet be, melyeket más országokkal is elfogadtat. Elsősorban ez a nemzetközi hajózás és repülés károsanyag-kibocsátásának mérséklésére irányulna. A vonatkozó klímacsúcsra április 22-én kerül sor, de még nincs annak előjele, hogy bármilyen megállapodásra sor kerülne majd.

Néhány intézkedés még terítéken sincs

Joe Biden elnök átfogó büntetőjogi reformot is ígért, de eddig erre még nem került sor, mindössze annyi történt a büntetőjogi reform terén, hogy utasítást adott az állami szervezeteknek arra, hogy ne újítsák meg a magánbörtönökkel való szerződéseiket. Azt is megígérte, hogy létrehoz egy testületet, amely a rendőrségi szervezetek tevékenységét felügyeli, de egyelőre semmi jele nincs annak, hogy erre sor kerülne az első 100 napban.

Szintén nem került még terítékre a szakszervezetekben való részvételt támogató testület létrehozására és nem kötelezte az FBI-t sem arra, hogy vizsgálják felül a fegyvervásárlások során történő átvilágításokat. Biden elnök jelezte, hogy szigorúbb fegyvertartási szabályokat szeretne, de ennek eldöntése is a Kongresszus feladata lesz:

Vannak olyan tervek, melyek még kongresszusi intézkedést kívánnak, ilyen például a Nők Elleni Erőszak törvény újraélesztése, illetve a vállalati adók megemelése. Ezen kívül a Szenátus elkaszált egy benyújtott törvényjavaslatot is, amely a munkahelyi diszkrimináció ellen lépett volna fel, így ez az ígéret valószínűleg végleg megy a levesbe.

Más esetekben még nem hagyták jóvá Biden kabineti kinevezéseit, így egyes intézkedéseket ez hátráltatja. Például nem nevezték még ki Merrick Garlandot, Biden igazságügyi miniszterét, akinek a feladata a fegyvertartási szabályok felülvizsgálata lenne, sem Marcia Fudge városfejlesztési minisztert, aki a megfizethető lakhatási programot vezetné. Várhatóan a kinevezésekre a héten sor kerül. Kérdéses, hogy a kinevezés után lesz-e elég idő ezen kampányígéretek megvalósítására.

Címlapkép: Doug Mills-Pool/Getty Images