Kiderült, mekkora érvágást okozott a járvány a győri Audinak, az esztergomi Suzukinak és a kecskeméti Mercedes-Benznek

A koronavírus-járvány miatti tavaly tavaszi leállások, a termelés vártnál lassabb felfuttatása és a második hullám megfékezése érdekében hozott szigorú korlátozó intézkedések miatt durván 4,3 millió járművel kevesebb készült el az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban 2020-ban. Az Európai Autógyártók Szövetsége által publikált számokból az is kiderült, hogy a járvány jelentős kiesést okozott a magyar autógyártásnak, de mi kíváncsiak voltunk arra is, hogy hogyan alakult a termelés az Audi Hungariánál, a Magyar Suzukinál és a Mercedes-Benz Manufacturing Hungarynél tavaly.

Az elmúlt egy évben több alkalommal is írtunk arról, hogy pokolian nehéz időszakban jelent meg teljesen váratlanul a koronavírus-járvány, amelynek megfékezése érdekében nagyon szigorú intézkedéseket hoztak a világ számos országában. Az autók iránt mutatkozó kereslet drámai csökkenése, a beszállítói láncok megszakadása és a termelő üzemek kényszerű bezárása alapjaiban rengette meg a „just in time”, „just in sequence” stratégiákra épülő autóipart 2020-ban.

Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) legfrissebb anyagában most azt is megmutatta, hogy az egyes országokban mekkora kiesést eredményezett a COVID-19 a járműgyártásban tavaly.

Számításaik szerint az Európai Unió 27 tagállamában és az Egyesült Királyságban közel 4,25 millióval kevesebb, vagyis 14,26 millió jármű készült el 2020-ban, amely közel 23 százalékos visszaesést jelentett 2019-hez képest.