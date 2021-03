Hathatós segítséget kapnak a magyar autóipari beszállítók - Pontos előrejelzésekhez juthatnak a gyártásban

A koronavírus-válság a járműipari ágazat szereplőit is számos ismeretlen helyzet elé állította, egyben próbára tette a globális ellátási láncot. A kialakult helyzetben jelentős problémává vált a személyes találkozók elmaradása, a szükséges kommunikáció csökkenése, amelyek nehezebbé teszik a gyártás tervezhetőségét a hazai kkv-szektor számára. Jó hír viszont, hogy a megoldás karnyújtásnyira van, mivel a Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége (MAJOSZ) támogatásával létrejön egy vevő független előrejelző rendszer.

Kritikus problémává vált, hogy a hazai kkv-szektor beszállítóit nagy mértékben sújtja a vevőikkel való személyes találkozások elmaradása, az ebből következő kommunikáció csökkenése és a kialakult látszólagos tervezhetetlenség, a három hónapon túli megrendelési tervek elmaradása. A tervezhetetlenség azért látszólagos, mert nem igaz az, hogy 3 hónapon túli megrendelési tervek nem léteznek az autógyártóknál, csak éppen ezek a közvetlen beszállítói körön túl alig jutnak el. A magyarországi kkv-szektor szereplői viszont jellemzően nem közvetlen beszállítók, a múltban nagy mértékben vevőik előrejelzéseire voltak utalva, rövid és közép távon egyaránt.

Az autógyártóknak viszont törvényi kötelezettsége, hogy nagy részletezettséggel megadják termékeiknek szén-dioxid-kibocsátását és azoknak várható alakulását évekre előre.

Ezek a tervek bár bizonytalanabbak az általános gazdasági kilátások bizonytalansága miatt, de léteznek, megalkotásuk és leadásuk semmit sem változott. A koronavírus-válság hatására a magyarországi kkv-beszállítók felé a vevők leginkább csak heti, 2 heti, havi és 3 havi előrejelzéseket adnak, ennél hosszabb távút nem. Emellett a kitolódó új gyártási program indulások, vagy a kitolódó régebbi programlezárási időpontok sem frissülnek.

Könnyen belátható, hogy mind a rövid távú gyártási kapacitás tervezésben, mind a közép távú beruházás tervezésben romlik a kisebb beszállítók hatékonysága, emelkednek a költségeik, sőt pontosan nem is tudják megítélni, milyen új autó programokba tudnak ajánlatot adni, mire lesz kapacitásuk a programok indulásakor. A nagyobb bizonytalanság még a bankok, finanszírozók részéről is nagyobb óvatossághoz, netán magasabb költségekhez vezet ilyen beszállítók irányába. Ez nyilvánvaló versenyhátrányhoz vezet a magasabb szintű Tier-1 közvetlen beszállítókhoz képest, viszont a probléma megoldása versenyelőnyhöz vezet hasonló helyzetű cseh-, lengyel-, szlovák-, vagy netán román kkv-beszállító versenytársakhoz képest. Emiatt a szektor strukturális hátrányát versenyelőnnyé lehet alakítani és ez a munka már el is kezdődött.

A megoldás immár karnyújtásnyira van, mivel a Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége (MAJOSZ) támogatásával létrejön egy vevő független előrejelző rendszer, melynek módszertanát a járműiparra szakosodott tanácsadócég, a Top Tier Consultants adja.

Rózsa Tamás, a tanácsadócég ügyvezetője elmondta, hogy a módszer már több beszállítónál ma is működik és lényege, hogy az autógyárak által közzétett előrejelzéseket közvetlenül összeköti a magyarországi kkv-szektorba tartozó beszállítók cikkszámaival, amelyek ettől kezdve 3 havonta frissülő, az adott időben legpontosabb előrejelzésekhez jutnak, ráadásul 7 éves előrejelzési távlatban.

A rendszer kiépítése nem kis feladat ugyanakkor, mert az autógyártók Európában közel 40 ezer különböző szén-dioxid-kibocsátású autó konfigurációt jelentenek le, ráadásul ezt az óriási mennyiségű adatot kis mértékben kalibrálni is kell, hogy az ne csak az autógyárak véleményét tükrözze, hanem a piaci elemzői konszenzussal is összhangba kerüljön.

A következő egy hétben március 23-ig a MAJOSZ a projekt iránt érdeklődő beszállítók helyzetét méri fel, azok csatlakozását várja. Ehhez egy hat kérdésből álló kérdőív kitöltését kéri. A Portfolio-n mi is szeretnénk lehetőséget adni a MAJOSZ kérdőívének kitöltéséhez, amely az alábbi linkre kattintva érhető el.

Címlapkép forrása: MTI/Rosta Tibor