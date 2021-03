Nagyon úgy néz ki, hogy Putyinék nem akarták Joe Bident látni az elnöki székben

Egy friss titkosszolgálati szerint Oroszország mellett Irán és más államok is megpróbáltak beavatkozni a 2020-as amerikai választásokba, Kína azonban távol maradt az ilyen akcióktól. Az orosz beavatkozás célja Joe Biden népszerűségének aláásása és Donald Trump szövetségeseinek befolyásolása volt - írja a New York Times.

Egy kedden nyilvánosságra hozott amerikai titkosszolgálati jelentés szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök adott engedélyt az amerikai választásokba történő beavatkozásra, amelynek célja Joe Biden népszerűségének aláásása és Donald Trump szövetségeseinek befolyásolása volt.

A jelentés nem nevezett meg konkrét személyeket Trump csapatából, de a New York Times szerint vélhetően Trump volt ügyvédjére, Rudy Giulianira utal, aki többször illette Joe Bident korrupciós vádakkal családja ukrajnai üzleti tevékenysége miatt.

Az orosz állam és más, a Kreml szolgálatában álló közvetett szereplők megpróbálták befolyásolni az amerikai közvéleményt

- állt a jelentésben.

A jelentés szerint Oroszország mellett egyébként Irán és más államok is megpróbáltak beleszólni a választásokba megtévesztő vagy megalapozatlan állításokkal terjesztésével, Kína azonban nem vett részt benne. Valószínűleg attól tarthattak, hogy nem jár sikerrel a kísérlet és visszafelé sül majd el, amely negatívan érintené Kínát nemzetközileg.

Egy másik szövetségi jelentés szerint felmerült az is, hogy Venezuela, Kuba és Kína is megpróbált beavatkozni a választásokba, ezek az értesülések azonban nem bizonyultak megalapozottnak. Ez a jelentés is megerősíti azt a hírt, hogy Oroszország valóban beavatkozott a 2020-as választásokba.

A jelentés azt is leszögezi, hogy sem Oroszország, sem más állam nem tett kísérletet arra, hogy konkrétan szavazatokat másítson meg, illetve, hogy az orosz hackerek amerikai hálózatok elleni támadásai is függetlenek a választásoktól.

Címlapkép forrása: Sasha Mordovets/Getty Images