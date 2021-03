Hatalmas befolyásra tesz szert a vakcináival Oroszország és Kína, a nyugat széttárja a karjait

A koronavírus-járvány az utóbbi hónapokban jelentős hatást gyakorolt az országok közötti diplomáciai kapcsolatokra. Mivel a nyugati országok többsége első körben saját lakosságának beoltására koncentrál, jelentős igény alakult ki a vakcinák iránt a fejlődő országok részéről. Erre válaszul több keleti ország, köztük Kína, Oroszország és India is nagymértékű vakcinaexportba kezdett. Egyesek attól tartanak azonban, hogy ez nem pusztán önzetlen segítségnyújtás, hanem sokkal inkább szolgál az adott országok globális pozíciójának erősítésére és befolyásuk növelésére.

Bár a járvány visszaszorítása érdekében a koronavírus elleni oltások már hónapok óta zajlanak a világ több országában, ez valójában főként a csak a fejlettebb államokra igaz. Tekintve, hogy a tehetősebb országok nagyobb mennyiségben tudtak vásárolni az elérhető vakcinákból, több fejlődő országba még mindig nem jutott el az oltóanyag.

A probléma megoldására a GAVI vakcinaszövetség, az Egészségügyi Világszervezet (WHO), valamint a Bill és Melinda Gates Alapítvány összefogásával megalakított nemzetközi koalíció (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations - CEPI) életre hívta a COVAX kezdeményezést, melynek célja a koronavírus elleni oltóanyag szállítása a szegény és közepes jövedelmű országok számára.

Mivel azonban a magasabb jövedelmű országok, főleg az Egyesült Államok és az Európai Unió tagállamai, elsősorban saját állampolgáraik beoltására fókuszálnak, a COVAX eddigi eredményei sem túl biztatóak és félő, hogy évekbe telik majd, mire mindenki megkapja a koronavírus elleni oltást. Ahogy a lenti tábla is mutatja, a legmagasabb jövedelmű országok 94%-ában már megkezdődött az oltás, az alacsony jövedelmű országok esetében viszont csak 14% ez a mutató.

A nyugati országok passzivitása, valamint a vakcinák iránti hatalmas igény nyomán feltűntek más szereplők is, akik bejelentkeztek a járvány elleni védekezés főszerepére.

Tavaly maszkok, idén vakcinák

Ahogy a maszkdiplomácia jelenségét is Kína hozta be a köztudatba az első hullám idején, úgy a második és harmadik hullám esetében a kínai vakcinadiplomácia lehet meghatározó kifejezés. A kínai vakcinák közül kettő jár az élen, amelyeket már Kínán kívül is elkezdtek tesztelni és alkalmazni, az egyik a Sinovac, a másik a Sinopharm készítménye.

Mind a kettő inaktivált vírust alkalmazó „hagyományos” technológia. Kína azonban már vektorvakcinával is rendelkezik, amelyet a CanSino nevű cég jegyzett be. Nagy előnye a kínai vakcináknak, hogy viszonylag könnyen szállíthatók és nem szükséges túl alacsony hőfok a tárolásukhoz.

Kína nem is habozott a vakcinák exportjával, több millió adagot szállítottak már a világ számos pontjára, főleg olyan fejlődő országokba, amelyek eddig nem jutottak vakcinákhoz. Így kapott vakcinát számos közel-keleti ország, de Délkelet-Ázsia, Afrika vagy Dél-Amerika több állama is.

Kína minden bizonnyal ezzel igyekszik bebetonozni magát vezető hatalomként az egészségügy területén is, illetve javítani a negatív megítélésén, amely a járványhelyzet kezdeti kezeléséből és az átlátható működés hiányából fakad.

Bár Kína következetesen tagadja, hogy a koronavírus elleni küzdelmen kívül bármilyen más célja lenne a vakcinákkal, többen attól tartanak, hogy a kínaiak nemzetközi befolyásuk növeléséhez is fel kívánják használni a vakcinákat, elsősorban a nyugati országok rovására.

Ha jobban megnézzük az célországokat, láthatjuk, hogy a számos olyan állam kapott kínai vakcinát, amely tagja a Hszi Csin-ping elnök által meghirdetett és „Egy övezet egy út névre” keresztelt gigaprojektnek, amely Kína eddigi legnagyobb, több ezer milliárd dolláros infrastrukturális és befektetési programja annak érdekében, hogy gazdasági erejét és befolyását kiterjessze a világban.

Beszédes lehet Algéria esete is, amelynek külügyminisztere háláját fejezte ki Kínának a kapott vakcinákért és kijelentette , hogy Algéria szívesen népszerűsíti majd az „Egy övezet egy út” kezdeményezést a jövőben.

esete is, amelynek külügyminisztere , hogy Algéria szívesen a jövőben. Említhető még Pakisztán is, ahol a kínaiak az utóbbi években jelentős beruházásokat indítottak.

is, ahol a kínaiak az utóbbi években jelentős beruházásokat indítottak. Európai viszonylatban jelentős lehet még a Balkán térsége , amely kimaradt az Európai Unió vakcinaszállítmányaiból és a Budapest-Belgrád vasútvonal szempontjából lehet fontos a kínai vezetés számára.

, amely kimaradt az Európai Unió vakcinaszállítmányaiból és a Budapest-Belgrád vasútvonal szempontjából lehet fontos a kínai vezetés számára. A másik régió, amely kiemelt jelentőséggel bír a kínai vakcinadiplomácia szempontjából az Délkelet-Ázsia, ahol Kína több országgal is területi vitát folytat, főleg a Dél-kínai-tenger tekintetében.

A kínai nagykövet fogadja a Zimbabwébe érkezett Sinopharm és Sinovac vakcinákat Fotó: Tafadzwa Ufumeli/Getty Images

A mutató, amelyben rosszul állnak a kínaiak, az a saját lakosságuk beoltása a koronavírus ellen. A Reuters szerint azonban a kínai vezetés célja az, hogy június végéig a teljes lakosság 40%-a megkapja a koronavírus elleni vakcinát, amely 4 millió dózist jelentene naponta, összevetve a jelenlegi 1 millióval. Kérdéses azonban, hogy a belföldi oltások felgyorsítása mennyiben fog fennakadásokat okozni az exportban.

Joggal merül fel a kérdés, hogy miért vágtak bele a kínaiak az exportba, ha a saját népességük nagy része még nem rendelkezik védettséggel a koronavírussal szemben. Az ok vélhetően az, hogy Kínában sikerült megállítani a járvány terjedését, illetve, hogy kínai állam jelentős bevételekre számít a külföldre irányuló vakcinaszállítmányokból.

Az nem világos még jelenleg, hogy valóban érdemben növekszik-e a kínai befolyás azokban az államokban, amelyek most vakcinát kaptak az ázsiai országtól.

Amint erre a Foreign Policy is rámutat elemzésében, a célországok tisztában vannak vele, hogy a kínai vakcináknak ára van, azonban sok ország pusztán diverzifikálni szeretné a vakcinakínálatot és ebből a szempontból kapóra is jön, ha Peking más országokkal verseng ezért.

A Seychelle-szigetek például Indiától és Kínától is kapott vakcinát, mostanra pedig átoltottság vonatkozásában a világ élvonalába tartozik. Hasonlóképpen próbál egyensúlyozni Vietnám is, amelynek területi vitái vannak Kínával. Ennek megfelelően a délkelet-ázsiai ország először Oroszországtól rendelt vakcinákat, pedig Kína hamarabb ajánlott fel segítségét.

Már csak azért is kérdéses a kínai pozíció erősödése, mert a szingapúri székhelyű ISEAS Yusof-Ishak Institute éves mérése szerint, a délkelet-ázsiai országok többsége továbbra is inkább az Egyesült Államok mellett sorakozna fel Kínával szemben, ha választásra kényszerülne.

Ennek fényében, ha nyugati vakcinák is érkeznek a térségbe a jövőben, az visszaszoríthatja a most erősödni látszó kínai befolyást.

Egyelőre azonban Kínának áll a zászló, amelyet jól illusztrál Emmanuel Macron francia elnök múlt havi kijelentése, mely szerint a kínai vakcinadiplomácia sikere egy kissé már megalázó a nyugati országok számára, akik eddig nem tudtak hatékonyan fellépni ezen a téren.

Oroszországból szeretettel

Oroszország volt az első a világon, amely bejelentette, hogy az állami Gamaleja Intézet sikeresen fejlesztett ki vakcinát a koronavírus ellen.

A Szputnyik V nevű vektorvakcinát már augusztusban regisztrálták Oroszországban és el is kezdték vele a lakosság tömeges oltását. A Lancet nevű tekintélyes orvosi lapban nemrég megjelent harmadik fázishoz kapcsolódó vizsgálatok 91.6%-os hatékonyságról számolnak be.

Oroszország viszonylag korán, még a vonatkozó vizsgálatokkal párhuzamosan elkezdte exportálni vakcináját. Jól mutatja az vakcinák iránti megnövekedett igényt, hogy az AP szerint eddig 392 millió vakcinát kötöttek le Oroszországnál és további 368 millió Szputnyik V vakcina exportjáról folynak tárgyalások. Az vakcinát kapó országok között találunk számos közép- és dél-amerikai országot, mint például Argentína, Bolívia vagy Mexikó, illetve több ázsiai országot. Külön figyelmet érdemel a posztszovjet térség, azon belül pedig Közép-Ázsia, ahol Oroszországnak sikerült maga mögé utasítani Kínát a vakcinák tekintetében.

A vakcina kifejlesztése és széleskörű exportja az utóbbi évek egyik legnagyobb diplomáciai sikere Oroszország számára.

Eddig ugyanis katonai erején, valamint nagy nyersanyagkészletein kívül kevés olyan terület maradt, amely kapcsán tényleg a világvezetőnek számít.

Vakcinájával azonban az orosz vezetés most már a világot meghatározó tudományos eredményekkel is büszkélkedhet, hasonlóképpen, mint a szovjet időkben.

Bizonyára nem véletlen ebből a szempontból a névválasztás sem, mivel a vakcina elnevezése a világ első, szovjetek által kifejlesztett műholdjára utal. Nem mellesleg a vakcina egy jobb országimázs kialakításához is hozzájárulhat, amely az utóbbi időben elég sok kárt szenvedett el, ha a Krím annexiójára vagy elmúlt évek mérgezési ügyeire gondolunk.

Az orosz vakcinaszállítmány érkezése Mexikóvárosba. Fotó: Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images

Nagyban elősegíti a vakcina exportját az is, hogy a Szputnyik V tárolási körülményei egyszerűbbek, mint például a Pfizeré, -18 celsius fok elég a tárolásukhoz és kiolvasztva normál hűtőben is elállnak 2-8 fokon.

Ennek ellenére több forrás is beszámolt már arról, hogy az oroszok politikai eszközként is bevetik a vakcináikat.

A New York Times szerint például az oroszok Latin-Amerikában internetes dezinformációs kampánnyal igyekeztek diszkreditálni a nyugati vakcinák hatásosságát .

. Ukrajnában pedig, amely jelenleg nem jut nyugati vakcinához, belpolitikai megosztottságot eredményezett a vakcina-kérdés. Az ukrán vezetés ugyanis nem kíván az oroszokkal üzletelni, nyugati vakcinák híján azonban emiatt számos kritika is éri, amelyre csak ráerősítenek az oroszbarát médiumok és internetes oldalak, mélyítve a megosztottságot.

Az orosz vakcinadiplomácia további sikere azonban nagyban függ majd a termelési kapacitásoktól, ez jelenti ugyanis a legnagyobb problémát jelenleg.

Argentína például 2,5 millió vakcinát kapott márciusban, annak ellenére, hogy 19 millióra számított januárra és februárra, de más országok esetében is akadoznak a szállítmányok. Az orosz vezetés éppen ezért több országot is bevonna vakcinájának termelésébe, azonban ebben az esetben is időt vesz igénybe a gyártás nagy mennyiségben történő beindítása.

Emellett Oroszországnak, Kínához hasonlóan saját lakosságának beoltásáról is gondoskodnia kell, amely az utóbbi időben háttérbe szorult. Jelenleg csak nagyjából 4 millió ember, az orosz népesség kevesebb, mint 3%-a kapta meg az oltást, amely vakcinaexport mellett betudható az alacsony oltási hajlandóságnak is. Ennek ellenére a hatóságok szerint június végéig a lakosság 60%-át tervezik beoltani.

Vakcina-barátság az indai szubkontinensen

A vakcinákért folytatott verseny annyira intenzív, hogy egy új szereplő is megjelent a kínálati oldalon India képében. A Bloomberg szerint a Covaxin nevet viselő és Bharat Biotech, valamint az Indian Council for Medical Research által kifejlesztett indiai koronavírus-vakcina 81%-os hatékonysággal bír.

Az indiai vakcina fejlesztéséhez azonban számos botrány kapcsolódott, mivel vészhelyzeti jóváhagyást kapott még azelőtt, hogy széles körben tesztelték volna, és elkezdődött az egészségügyi dolgozók oltása azelőtt, hogy egyáltalán azt megállapíthatták volna, hogy pontosan milyen hatékony a szer vagy hogy milyen mellékhatásokat okozhat. Erre válaszul számos oltásra kötelezett meg sem jelent az oltópontokon. A fejlesztés mindössze hat hónapig tartott és több pletyka is terjengett arról, hogy az oltottak nem voltak tisztában azzal, hogy kísérleti vakcinával oltják őket.

Pontosan a fentiekből adódóan India saját gyártású vakcináját egyelőre csak tesztelés céljából exportálja, helyette az AstraZeneca vektorvakcinájának helyben gyártott változatát szállítják a célországokba, amely a Covishield nevet viseli. India volt továbbá az első ország, amelyik ingyenes vakcinaadományokat biztosított több országnak, Kína pedig úgy látszik, követi a példájukat. Az indiai kormány még el is nevezte a kezdeményezést Vaccine Maitri-nek, azaz "Vakcina-barátságnak".

Az így biztosított vakcinák száma az indiai külügyminsztérium szerint már eléri a 8 milliót, a kereskedelmi céllal exportált vakcinák száma pedig szintén több millióra rúg.

Az is látszódik, hogy India eddig főleg a hozzá közel fekvő országokba szállított vakcinákat, mint Bhután, a Maldív-szigetek, Banglades, Srí Lanka, Mianmar és Nepál.

Nepál egészségügyi minisztere és az indiai nagykövet közösen fogadják a Katmanduba érkezett, indiai gyártású vakcinákat. Fotó: Prabin Ranabhat/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

A járvány elleni küzdelem mellett India vélhetően regionális kapcsolatainak erősítésére és Kína politikai és gazdasági dominanciájának, illetve más vetélytársak ellensúlyozására próbálja felhasználni a vakcinaexportot.

Feltételezhetően ennek jegyében ígértek vakcinákat Kína szövetségesének, Kambodzsának is, az Afganisztánba küldött vakcinák pedig vélhetően Pakisztán ottani befolyásának visszaszorítását is hivatottak szolgálni.

India pozícióját nagyban erősíti az, hogy az ország a világ első számú vakcinagyártója számos betegség esetében. Emellett itt található a Serum Istitute of India, a világ legnagyobb vakcinagyára is, amely éves szinten 1,5 milliárd adag oltóanyag termelésére képes.

A hazai átoltottság tekintetében azonban ők is igen rosszul állnak, mivel jelenleg csupán 30 millió fő, azaz a kicsivel több, mint a lakosság 2%-a kapta meg legalább az oltás első dózisát. Ennek ellenére az indiai kormány szeretné, ha július végéig legalább a veszélyeztetettek 250 milliós tábora megkapná mindkét oltást.

Ébredező nyugat

Az Egyesült Államok eddig annak ellenére nem mutatkozott globális vezetőként a koronavírus elleni küzdelemben, hogy vakcinái, mint a Pfizer vagy a Moderna készítménye a jelenleg elérhető legmodernebb technológián alapulnak.

Ha tehát az Egyesült Államok eddig is részt vett volna a vakcinák globális kiosztásában, vélhetően kevesebb ország lett volna kiszolgáltatva akár a kínai, akár az orosz szállítmányoknak.

Pozitív fejlemény lehet ennek kapcsán Joe Biden múlt heti kijelentése, melynek értelmében május elejére minden felnőtt amerikainak, nagyjából 255 millió embernek biztosítani akarják a koronavírus elleni oltás lehetőségét, július elejére pedig a járvány előtti normális életvitel közelébe szeretnék terelni országot.

Koronavírus elleni oltásért sorban álló amerikai polgárok Chicagoban. Fotó: Antonio Perez / Chicago Tribune/Tribune News Service via Getty Images)

Ha pár hónapon belül kialakul a nyájimmunitás, valószínűleg az Egyesült Államok is sokkal aktívabb szerepet fog betölteni a világ vakcinaellátásában.

Jól jelzi ezt, hogy az Egyesült Államok nemrég belépett a COVAX programba, illetve a Hill szerint egyeztetésekbe kezdett szövetségeseivel, melynek célja az ázsiai országokba irányuló amerikai vakcinaszállítmányok növelése, ellensúlyozandó a kínai befolyást.

A vakcinadiplomácia eddigi mérlege

Az elmúlt hónapok eseményeit látva egyelőre korai lenne messzemenő következtetéseket levonni a vakcinaszállítmányok diplomáciai jelentőségét illetően, az alábbi szempontokat azonban érdemes lehet figyelembe venni:

Az elmúlt időszakban világossá vált, hogy a nyugati világ teljesen más stratégiát alkalmaz a koronavírus elleni vakcinák kapcsán, mint a keleti államok. Míg a nyugati országok első körben saját lakosságuk beoltására koncentrálnak, addig ez Kína, Oroszország vagy India esetében hátrébb sorolódott a vakcinaexport javára. Fontos különbség az is, hogy a nyugati vakcinák fejlesztését többségében magánkézben lévő vállalatok végezték el (Pfizer, Moderna), ezzel szemben Kínában és Oroszországban az állam vállalta magára ezt a feladatot.

Fontos különbség az is, hogy a nyugati vakcinák fejlesztését többségében magánkézben lévő vállalatok végezték el (Pfizer, Moderna), ezzel szemben Kínában és Oroszországban az állam vállalta magára ezt a feladatot. Kína, Oroszország és India eddig egyrészt azért tudott látványos sikereket elérni a nemzetközi porondon, mert hatalmas igény mutatkozik a vakcinák iránt világszerte , főleg a fejlődő országok részéről, amelyet a nyugati államok az eltérő oltási stratégia miatt nem kívántak eddig kielégíteni . Az így keletkezett űrt tehát más országok töltötték be.

, főleg a fejlődő országok részéről, . Az így keletkezett űrt tehát más országok töltötték be. Az országok többsége pusztán azért igényelt orosz, kínai vagy indiai vakcinát, mert diverzifikálni akarta az elérhető oltóanyagok körét. Bár a vakcinák iránti igényből nem következik egyértelműen a kínai vagy orosz befolyás növekedése ezekben az országokban, viszont az exportőr országok részéről szinte egyértelműen van erre való törekvés, a fogadóországok részéről pedig affinitás. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Kína főleg olyan országokat vett célba, amelyek geopolitikai szempontból lényegesek számára, de ugyanez igaz Indiára is.

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Kína főleg olyan országokat vett célba, amelyek geopolitikai szempontból lényegesek számára, de ugyanez igaz Indiára is. Továbbra is kérdéses, hogy a keleti országok meg tudják-e tartani a lépéselőnyüket az elkövetkező időszakban, illetve tudják-e majd teljesíteni vállalásaikat a célországok felé, figyelembe véve azt, hogy saját lakosságuk átoltottsága még mindig nagyon alacsony. Lényeges az is, hogy az Egyesült Államok saját lakosságának beoltása után vélhetően megjelenik a koronavírus elleni vakcinák piacán, amely jelentősen visszaszoríthatja az eddigi kínai és orosz dominanciát.

Annyi biztos, hogy gazdasági és humanitárius okokból is elengedhetetlen az, hogy minél többen jussanak vakcinához a világon, jövedelemtől függetlenül.

Az emberiségnek pedig már van tapasztalata annak terén, hogy mennyivel hatékonyabb a globális, összehangolt fellépés járványok esetében, összehasonlítva az egyéni, országspecifikus megoldásokkal. Az eddig látottak alapján ez alól a koronavírus-járvány sem kivétel.

Címlapkép forrása: Tafadzwa Ufumeli/Getty Images