Nézzük, melyik most a világ 10 legerősebb hadserege!

Az Egyesült Államok még mindig a világ legerősebb hadserege, mögötte Oroszország, majd Kína került fel a dobogóra. A top10-be nemrég bekerült Pakisztán és Brazília, viszont kikerült Törökország és Németország. Nézzük a GFP 2021-es összesítését arról, hogy melyik most a világ 10 legerősebb hadserege, illetve vetettünk egy pillantást arra is, hogy az elemzők hogy ítélik meg Magyarország helyzetét.

A Global Firepower rendszeresen frissíti a Powerindex nevű összesítését, melyben azt próbálják megállapítani 50 tényező alapján, hogy melyek a világ legütőképesebb hadseregei. Az olyan tényezők mellett, mint a katonák és haditechnikai eszközök száma, figyelembe vesznek olyan szempontokat is, hogy milyenek egyes országok logisztikai képességei, terepviszonyai és pénzügyi viszonyai is. Az egyenlet tökéletes eredménye nulla, ami a GFP szerint elérhetetlen, tehát minél magasabb egy ország Powerindex-értékelése, annál kevésbé ütőképes a hadseregük. Bár számos kvantitatív tényezőt figyelembe vesz a GFP, a haderők technológiai színvonala kevésbé mutatkozik meg az összehasonlításban.

10. Pakisztán

Pakisztán nemrégiben került be a tíz legerősebb haderővel rendelkező ország közé, miután Törökországot és Németországot is kiszorították az élvonalból. 0,207-es értékelést kaptak, mellyel épphogy megelőzték a törököket. Pakisztán az aktív katonai szolgálatot teljesítők és a katonai repülőgépek tekintetében jól áll globális összehasonlításban (7., 7. hely), viszont haditengerészetük kifejezetten kicsi (26.), míg logisztikailag is a középmezőnybe tartoznak, elsősorban szárazföldi infrastruktúrájuk gyenge (35.).

Pakisztán egyébként India lényeges ellenlábasa, a vitatott hovatartozású Kasmír-régióban rendszeresen vannak a két ország közt kisebb összecsapások. Számos biztonsági kockázatot vet fel emellett az is, hogy az ország Afganisztánnal határos.

9. Brazília

Brazília szintén új „jövevény” a 10-es élvonalban, 0,2026-os értékelést kaptak a GFP-től. Elsősorban a lakossági paraméterek, a légierő és a haditengerészet területén állnak jól (5. legnagyobb szolgálatra alkalmas létszám és tartalékos létszám, 17. legnagyobb légierő és 24. legnagyobb flotta), gyengék viszont a gazdasági paraméterekben (19. legmagasabb külső adósságállomány) és olajfogyasztásban (6. legnagyobb). A brazil haderő rendszeresen vesz részt kisebb-nagyobb harcokban az országot átszövő szervezett bűnözés által irányított paramilitáris szervezetek ellen.

8. Egyesült Királyság

Az Egyesült Királyság régóta 8. helyet birtokol a GFP listáján, 0,1997-es értékelést kaptak az elemzőktől. A britek elsősorban a hadiflottájukat (2. legtöbb hordozó, 8. legtöbb romboló, 5. legtöbb fregatt), logisztikájukat és légierejüket (15. legnagyobb) tekintve erősek, viszont a szárazföldi haderejük méretét tekintve a középmezőnyben helyezkednek el (27. legtöbb aktív, 35. legtöbb tartalékos, 77. legtöbb tank), külső adósságállományuk pedig az összes vizsgált ország közül a második legmagasabb.

7. Franciaország

Franciaországot pár év alatt két helyezést is rontott, 2019-ben még az ötödikek voltak, de Dél-Korea és Japán előzött. A nyugat-európai ország szintén főleg légierejét (8.), illetve haditengerészetét (17.) tekintve található az élvonalban, illetve erősek logisztikai képességekben is. Franciaország katonai képességeit tekintve a tüzérség területén gyengébb, de sérülékennyé teszi az országot a magas (3.) adósság-állomány és olajfogyasztás (11.) is. Számos francia katona teljesít szolgálatot különféle afrikai országokban, ahol szélsőséges fegyveres csoportok destabilizáló tevékenysége ellen lépnek fel.

6. Dél-Korea

Dél-Korea a hatodik helyet szerezte meg a GFP ranglistáján, az ország főleg az Észak-Koreával való esetleges testvérháborúra készülve növelte hatalmasra haderejét. 625 ezres aktív állományuk mellett 5,2 millió tartalékos áll készen az ország védelmére. Dél-Koreának van a világ összes országa közül a legnagyobb tartalékos-állománya, ötödik legnagyobb légiereje és harmadik legnagyobb tüzérsége is. Dél-Korea főleg gazdasági téren teljesít rosszul, hiszen számos nyersanyag tekintetében külföldi importra szorulnak, ami különösen az olajfogyasztás területén nagy probléma: az ázsiai ország a világ 7. legnagyobb olajfogyasztója, de kitermelési kapacitásuk gyakorlatilag nincs.

5. Japán

Annak ellenére, hogy Japán a második világháború óta csak önvédelemre használhatja haderejét, sikerült felépíteniük a világ egyik legmodernebb és legütőképesebb seregét. A GDP 0,1599-es értékelést adott nekik és arra jutottak, hogy szinte minden katonai területen, beleértve a haditengerészetet (19.), a légierőt (6.) és a szárazföldi képességeket (aktív állomány: 23., páncélosok: 18.), akár más modern országok, ők is a külső államadósságuk és a magas olajfogyasztás miatt sérülékenyek. Japán elsősorban Kína és Észak-Korea esetleges fenyegetése miatt tart fenn ütőképes haderőt.

4. India

India GFP indexén 0,1207-es értékelést kapott, de egyébként számos tényezőt tekintve világelső, vagy majdnem az. Indiában található például a legtöbb hadra fogható korú lakos, illetve a második legtöbb aktív katonai szolgálatot teljesítő, a második legnagyobb számú tüzérségi eszköz és a második legnagyobb számú munkaerő is. Légierő tekintetében a negyedikek, páncélozott harcjárművek és hajók tekintetében a kilencedikek. India is elsősorban gazdasági tényezőkben gyenge, de kevés az aknászhajójuk és a helikopter-hordozójuk is. India hadereje a Kínával és Pakisztánnal való rendszeres határmenti összecsapások miatt folyamatosan készül arra, hogy egy esetleges eszkalációt kezelni tudjon.

3. Kína

Kínának van a világon a legnagyobb hadserege (2,185 millió aktív szolgálatot teljesítő + 510 ezer tartalékos), illetve a legnagyobb haditengerészete is (777 hajó). Ők üzemeltetik a második legtöbb páncélozott harcjárművet (35 ezer jármű) és a harmadik legnagyobb légierőt (3260 gép) is. Ennek ellenére Kína 0,0854-es értékeléssel „csak” a világ harmadik legerősebb hadserege. A kínai haderőben egyébként jelentős korszerűsítés zajlik jelenleg, ami nagyon szúrja Amerika szemét:

2. Oroszország

Oroszország aktív állomány tekintetében „csak” az ötödik a ranglistán, viszont övék a második legnagyobb légierő (4144 gép), a legtöbb tank (13 ezer), a legtöbb önjáró és vontatott löveg, illetve rakéta-sorozatvető (6540, 4465, 3860). Az orosz haditengerészet a második legnagyobb a világon, 603 hajóval. A GFP-től 0,0791-es értékelést kaptak. Az orosz haderőben a 2010-es évek elején, közepén zajlott széles körű modernizáció, főleg az elektronikus hadviselés, a rakétatechnológia és az automatizáció területén értek el olyan áttöréseket, melyek még Amerikának sem sikerültek.

A napokban írtunk arról, hogy az orosz védelmi költségvetés megreccsent, de ez az orosz haderő ütőképességén aligha ejt majd sebeket:

1. Amerikai Egyesült Államok

Az Egyesült Államok számos tekintetben a legelső a világon. Nekik van a legnagyobb légierejük (13 233 gép), a legtöbb páncélozott katonai járművük (40 ezer), a legtöbb repülőgép-hordozójuk (11 darab), helikopter-hordozójuk (10 darab) és rombolójuk (92 darab), nekik van a legnagyobb védelmi költségvetésük és a legjobb infrastruktúrájuk is. Amerikai egyszerre a legnagyobb olajtermelő és legnagyobb olajfogyasztó is, illetve náluk a legmagasabb a külső államadósság is. Amerika erejét egyedül az gyengíti, hogy hatalmas területet kell megvédeniük, illetve hogy nincsenek fregattjaik és (hivatalos) paramilitáris alakulataik sem. Az Egyesült Államok GFP-értékelése 0,718.

Hol van Magyarország?

Magyarország a listán 55. helyen helyezkedik el, Dánia és Finnország közt. 0,9187-es értékelésen állunk jelenleg a GFP listáján. Magyarország ezt a helyet két éve tartja, még nem látszik a számokban a Zrínyi haderőfejlesztési program hatása, melynek köszönhetően várhatóan több helyet is javít majd hazánk a listán a következő években. A GFP-től a legjobb értékelést Magyarország a logisztika (kikötők, utak, vasútvonalak) területén, a harci helikopterek területén (46. helyezés – 8 darab), illetve a félkatonai szervezetek területén (45. helyezés – 12 ezer ember) kapta meg. Az nem világos, hogy pontosan mit sorolt ide a GFP, a helikoptereknél jó eséllyel a Mi-24-esekről van szó, a félkatonai szervezetekhez talán a területvédelmi tartalékosokat sorolták, de a pontos állomány egyik esetben sem stimmel teljesen.

