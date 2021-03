Harmadik leggyorsabbak a lakosság beoltásában, a járvány mégis kétségbeejtően gyorsan terjed

Chile jelenlegi koronavírus-helyzete valószínűleg az egyik legtanulságosabb a világban. A harmadik legátoltottabb országnak számít a globális rangsorban, már minden harmadik polgára kapott oltást. A védekezésben továbbra is erős korlátozásokat alkalmaz. És mindezek ellenére a járvány felívelő szakaszban van. A chileiek éppen ezért egészen máshogy gondolkodnak a járványkezelésről, mint Európában: jelentős nyitást csak akkor tudnak elképzelni, ha a nyájimmunitás közelébe, vagyis 80%-ra emelkedik az átoltottság.

Néhány ország sokkal jobban áll a lakosság átoltottságát mérő nemzetközi ranglistákon, és a kiemelkedő teljesítményt mutató országok között van egy dél-amerikai is. Chile a harmadik a 100 lakosra jutó beadott országok ranglistáján (a pár tíz- és százezres miniállamokat nem számolva), ezzel nem kevés fejlett és gazdag országot utasít maga mögé.

Fontos elmondani, hogy a legtöbb nemzetközi összesítő portál az országokban beadott összes vakcinát vetíti 100 lakosra, és ebben benne vannak az első és a második oltások is. Ez tehát nem az immunitás szintjét mutatja, és nem is azt, hogy hány ember kapta meg az első oltást, ennélfogva ezek az adatbázisok nemzetközi összehasonlításra jók leginkább – azt mutatják, hogy az egyes országok hol állnak az oltási rangsorban a többi országhoz képest.

Chilében ráadásul egyre gyorsabban pörög fel az oltási kampány, a nemzetközi rangsorban rohamléptekkel jutottak egyre feljebb február óta, amikor elkezdődött a tömeges oltás. A legfontosabb adat természetesen az immunitás.

Chilében a jelenlegi adatok szerint legalább a lakosság 29%-a kapott már egy oltást, míg 15% fölött van azok aránya, akik már a második oltást is megkapták.

Majdnem minden harmadik embert beoltottak tehát a 19 milliós országban, ami rendkívül jó teljesítmény. Az immunitást sok tényező befolyásolja, de általánosan azt mondhatjuk, hogy már az első oltás utáni hetekben is a vakcinák nagy eséllyel megakadályozzák a betegség súlyos lefolyását, és mivel 15% már a második oltást is megkapta, 20%-os elméleti immunitással biztosan számolhatunk Chilében, ha még a betegségeken átesetteket is ide számoljuk.

Mire elég ennyi oltás?

A fenti ábrán is látszik, hogy Chilében több mint kétszer annyi vakcinát adtak be eddig, mint Magyarországon (mi a miniállamokat nem számítva a hatodik helyen vagyunk a globális ranglistán). A legfontosabb kérdés az, hogy mire volt elég a lakosság harmadának átoltása, és mennyire tudja fékezni a járványterjedést a 20% körüli immunitás. Ez különösen fontos kérdés manapság, amikor a magyar kormány folyamatosan a lehető legrövidebb időtávon meg akarja szüntetni a korlátozásokat, és ha azt a következő hetekben akarja megtenni (márpedig akkor akarja), akkor az alighanem még a jelenlegi chilei immunitási szint alatt lesz.

Márpedig a chilei tapasztalatok azt mutatják, hogy a magyarnál eddig kétszer több beadott vakcina semennyire nem képes fékezni a járvány terjedését, sőt.

Chile már az első hullámban is az egyik legnagyobb mértékben sújtott dél-amerikai állam volt, a második hullám viszont még az elsőnél is kedvezőtlenebb járványmutatókkal kecsegtet: a 30%-os átoltottság ellenére a járvány terjedése gyorsult.

Ez még önmagában nem lenne probléma, hiszen az idősek átoltásával a fiatalabb, kevésbé veszélyeztetett korosztály között szabadabban terjedhet a járvány, elméletben mégis csökkenne a súlyossága. Azonban nincs így Chilében, a halálozási adatok sem csökkennek.

Az egészségügyi rendszer túltelítődött, sok intézményben már nincsenek szabad kapacitások. A világviszonylatban is gyors oltás, a lakosság 30%-ának vakcinázottsága tehát önmagában nem volt elég a járványterjedés gyorsulásának megakadályozására.

Hogy lehetséges ez?

Önmagában vizsgálva nem lenne helyes következtetést levonni az átoltottság és a járványterjedés kapcsolatáról, hiszen számos egyéb tényező lehet a háttérben. Óhatatlanul meg kell vizsgálnunk a korlátozó intézkedéseket is, mert 30%-os átoltottság mellett még jelentős hatása lehet egy-egy szigorításnak/lazításnak. Chilében nem látunk ilyet, a kormányzati korlátozó intézkedések szigorúsága az Oxfordi Egyetem indexe szerint változatlan volt a teljes idei évben, és nagyjából a március 8-án bevezetett magyarországi intézkedések szigorúságára tehetők:

Nemcsak az intézkedések szigorúságát kell persze figyelembe venni, hanem azok betartását is. A helyi beszámolók szerint a lakossági fegyelem jelentősen csökkent tavasszal, a mobilitás nőtt, ami a tavaly tavasz óta folyamatosan érvényben levő szigort látva érthető. A megjelenő új mutánsok ellen pedig nem voltak elegendőek a „hagyományos koronavírusra” szabott intézkedések. A chilei példa egybecseng az izraeli és brit tapasztalatokkal: 20-30% körüli átoltottsági szintnél az immunitás még nemigen hat a járványdinamikára, ezért a nyitási kísérletek a vírus újbóli elszabadulását hozzák.

a chilei egészségügyi szakemberek már nem is próbálkoznak ezzel, ők ugyanis eleve 80%-os átoltottsággal számolnak ahhoz, hogy a korlátozó intézkedéseket vissza lehessen vonni.

Vagyis nyugodtan számolhatunk úgy, hogy a 30%-os átoltottság a nyitáshoz nem elég (persze arra igen, hogy több ezer életet megmentsen ahhoz képest, mintha ennyi beoltott sem lenne).

Azt fontos elmondani, hogy a chilei eset több szempontból is egyedi, és a helyzetükből nem következtethetünk maradék nélkül arra, hogy más országokban is minden ugyanígy történik. Chilében ugyanis több egyedi tényezőt kell figyelembe venni:

Brazília közelsége miatt elterjedt az országban a brazil vírusmutáns, amely ellen több vakcinának is bizonyítottan gyengébb a hatékonysága. Ez nem jelenti azt, hogy a vakcinák teljesen alkalmatlanok ellen, csupán arról van szó, hogy az enyhébb lefolyást alacsonyabb hatásfokkal tudják megakadályozni, és az esetszámokban az enyhe, tünetmentesen detektált esetek is benne vannak.

Chilében a kínai Sinovac vakcinával oltották be a legtöbb embert, amely egyes kutatások szerint kevésbé alkalmas megakadályozni a brazil mutánssal való megfertőződést (Brazíliában 50%-os volt a hatékonysága), és a hagyományos koronavírus ellen sem olyan hatékony, mint például a Pfizer vagy a Moderna oltóanyaga.

Mint azt fent írtuk is, a lakosság mobilitása jelentősen megugrott az elmúlt hetekben a korlátozó intézkedések ellenére, ez pedig elősegítette a járvány gyorsabb terjedését.

Chilét érdemes lesz figyelni a következő hetekben, hiszen az oltásban előttünk járnak, így a járványgörbéjük tanulsággal szolgálhat a mi járványmenedzselésünkhöz is.

Gyorsaság, áldozatkészség – de főleg hatalmas szerencse kellett a sok vakcinához

Elsőre meglepő lehet, hogy Chile dél-amerikai országként hogyan kerülhetett fel a legátoltottabb országok listájára, és hogyan tudott fejlett, gazdag országokat megelőzni – és legfőképp, miért lóg ki a dél-amerikai átlagból. (Legtöbb országban még 5%-ot sem éri el az átoltottság a kontinensen). Először is tudni kell, hogy Chile nem szegény ország, Uruguay után itt a legmagasabb az egy főre jutó GDP a kontinensen, kétszer akkora, mint a legnagyobb Brazíliáé.

Ez még persze önmagában nem magyaráz semmit. Chile 90 millió adag vakcinát kötött le, ami többszöröse annak, ami a 19 milliós lakosságnak kell. Február óta naponta 100 ezer adag vakcina érkezik az országba, és világrekorderek jelenleg az oltás gyorsaságában is: volt olyan nap, amikor a lakosság 1,3%-át oltották be egyetlen nap alatt. Múlt vasárnap pedig 2 millió adag vakcina érkezett az országba, és ez nem kirívó eset.

Az országnak már most annyi vakcinája van, hogy tízezrével kezdték azokat osztogatni más országoknak.

A gyors ellátottságnak alapvetően két oka van. Az egyik, hogy Izraelhez hasonlóan ők is engedélyezték, hogy az országban nagy mintás tesztek történjenek, a Sinovac ezeket a teszteket el is végezte, és az oltás utáni adatszolgáltatást is vállalták. A kínai Sinovac számít domináns vakcinának az országban, de a chileiek nem válogattak, leszerződtek az AstraZenecával, a Johnson&Johnsonnal és Pfizerrel is. A kormánynak azért is sietős az oltási program gyors átfutása, mert már a járvány előtt is jelentős elégedetlenség honolt az országban, a járvány gyors terjedése és a korlátozó intézkedések pedig további elégedetlenséget szülnek.

De a jelenlegi siker legfőbb oka minden bizonnyal nem más, mint a vakszerencse.

A chilei kormány már 2019 novemberében tárgyalt a Sinovac vállalattal különféle vakcinafejlesztési együttműködésről, akkor, amikor a koronavírus járványról (talán) még Kínában sem tudtak. A világjárvány pedig pont akkor robbant ki, amikor Chile aktív tárgyalásban volt egy nagy vakcinagyártó vállalattal abból az országból, ahol a járvány megjelent. Innen pedig már csak egy lépés volt, hogy Chile és a Sinovac mintegy kiterjessze az épp zajló tárgyalásokat a koronavírus elleni vakcinára, minden más országot megelőzve ezzel.

A chilei kormány gyorsan lépett, 2020 januárjában már a koronavírus-vakcinákról egyeztettek a kínaikkal, áprilisban pedig a több gyártóval is megkezdődtek a formális egyeztetések. 2020 júniusára pedig Chilének már szerződése volt a Sinovac vállalattal, amely manapság milliós számra szállítja az oltóanyagot Kínába.

Címlapkép: kétmillió adag Sinovac vakcina érkezik a santiagói Arturo Merino Benitez nemzetközi reptérre február 25-én (Marcelo Hernandez/Getty Images).