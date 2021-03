Már 12 év alatti gyerekeken is teszteli vakcináját a Pfizer és a BioNTech

A Pfizer amerikai és a BioNTech német gyógyszeripari vállalatok már a 12 év alatti gyerekeken is tesztelik a koronavírus elleni, közös fejlesztésű vakcinájukat - jelentette be csütörtökön Sharon Castillo, a Pfizer szóvivője.

Castillo elmondta: a kísérleteket szerdán kezdték meg az észak-karolinai Duke Egyetemen, ahol az orvosok egy 9 éves ikerpárt oltottak be először a vakcinával. A szóvivő szerint az év második felében várhatóak az első eredmények, és azt remélik, hogy 2022 elején a 12 éven aluliak is megkaphatják az oltásukat.

A Pfizer képviselői korábban azt mondták, hogy az idősebb gyerekek adatainak elemzése után kezdik a vakcinakísérleteket a 12 éven aluliaknál.

A 12 és 15 év közötti korosztály adatai bátorítottak minket

- mondta Castillo, aki azonban részleteket nem árult el az eddigi eredményekről.

A kísérlet részleteiről szólva a szóvivő elmondta, hogy a tudósok a vakcina három különböző adagját tesztelik majd 144 gyereken. Mindegyik adagot először az 5 és 11 év közötti, majd a 2 és 4 év közötti, végül a 6 hónapos és 2 év közötti gyerekek kapják meg. A leghatékonyabb dózis meghatározása után a vállalat 4500 gyermeken teszteli az oltást.

Az amerikai hatóságok december végén engedélyezték a Pfizer/BioNTech oltások beadását a 16 éves és idősebb emberek számára. Az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványügyi Központjának adatai szerint szerda reggelig csaknem 66 millió adag vakcinát adtak be az országban.

A Moderna amerikai vállalat a múlt héten jelentette be, hogy az első gyermekek megkapták az oltásukat abban a kísérletben, amelynek során a vállalat koronavírus elleni vakcináját tesztelik a 6 hónapos és 12 éves kor közötti kiskorúakon.

A Johnson & Johnson szintén benyújtotta kérelmét az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóságához, miszerint oltóanyagukat egyaránt tesztelnék a 12 és 18 év közötti gyermekek, illetve a 0 és 18 év közötti fiatalok esetében is. Az AstraZeneca brit vállalat és az Oxfordi Egyetem a múlt hónapban indított el egy kísérletet Nagy-Britanniában, melynek keretein belül vakcinájukat 6 éves korú gyermekeken tesztelik.

A gyermekek immunizálása elősegíti az iskolák újbóli megnyitását, valamint hozzájárul a járvány megszüntetéséhez - mondta a The New York Times című amerikai napilapnak Emily Erbelding, az Országos Egészségügyi Központ (NIH) orvosa, aki a Covid-19 elleni vakcinák különböző korosztályokban történő tesztelését felügyeli. Becslések szerint ahhoz, hogy elérjék a nyájimmunitást az országban, a lakosság 80 százalékának beoltására van szükség. A 18 év alatti gyermekek az Egyesült Államok lakosságának körülbelül 23 százalékát teszik ki, így ha a felnőttek túlnyomó többségét be is oltanák, "a nyájimmunitást nehéz lenne elérni a gyermekek beoltása nélkül" - mondta Emily Erbelding.

