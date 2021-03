Történelmi fordulat: eltörölték a halálbüntetést abban az amerikai államban, ahol a legtöbb elítéltet végezték ki

Eltörölte szerdán a halálbüntetést Virginia, elsőként az Egyesült Államok déli államai közül, miután Ralph Northam kormányzó aláírta az erről szóló törvényt, amit egy hónapja szavazott meg a virginiai kongresszus.

Ezzel Virginia lesz a 23. az ötven tagállam közül, amelyben már nincs halálbüntetés.

A lépés hatalmas fordulat annak az államnak a történetében, amelyben a legtöbb elítéltet végezték ki az amerikai államok közül.

A demokrata párti kormányzó a Jarrat városi Greensville büntetésvégrehajtási központ előtt írta alá a törvényt, miután megtekintette a börtön kivégzőhelyiségét, amelyben 1991-es megnyitása óta 102 embert végeztek ki.

Northam az ünnepélyes eseményen hangsúlyozta, hogy a halálos ítéletet aránytalan mértékben alkalmazták a fekete emberekkel szemben, és egy olyan, hibás igazságszolgáltatási rendszer terméke, amely azt gyakran tévesen alkalmazza.

Emlékeztetett rá, hogy 1973 óta országosan több mint 170 halálra ítéltet engedtek szabadon, miután ártatlannak bizonyultak.

Felidézte annak a fekete férfinek, Earl Washington Jr.-nak a történetét is, akit 1984-ben Virginiában nemi erőszakért és gyilkosságért ítéltek el tévesen, és több mint 17 évet ült a börtönben, mielőtt felmentették, kilenc nappal a kitűzött kivégzése előtt.

A halálbüntetés eltörlését a Demokrata Párt vitte keresztül az állami törvényhozásban, ahol már második éve van többségben mindkét házban. Főleg azzal érveltek a demokraták, hogy a büntetést aránytalanul többször szabták ki színesbőrűekre, elmebetegekre és szegényekre. A republikánus pártiak ezzel szemben azzal érveltek, hogy ezáltal nem lehet majd minden esetben igazságot szolgáltatni az áldozatoknak és családtagjaiknak, valamint hogy vannak olyan kegyetlen bűncselekmények, amelyek halálbüntetést érdemelnek.

Az egyesült államokbeli halálbüntetéseket nyilvántartó információs központ adatai szerint Virginiában annak brit gyarmati ideje óta csaknem 1400 halálbüntetést szabtak ki és hajtottak végre, a legutóbbit 2017-ben.

Jelenleg két férfi van halálsoron az államban, az ő halálbüntetésüket életfogytig tartó börtönbüntetésre fogják változtatni, és soha nem szabadulhatnak majd ki.

Címlapkép forrása: Andrew Spear for The Washington Post via Getty Images