A Moderna és a Pfizer vakcinája több mint hat hónapig védelmet ad a koronavírussal szemben

Legalább hat hónapig immunitást ad a Moderna vakcinája - állítja egy New England Journal of Medicine-ben megjelent kutatás.

A múlt héten a Pfizer is tett hasonló bejelentést.

A megállapításra úgy jutottak a kutatók, hogy több tucat embert vizsgáltak, akik a vakcinák kísérleti szakaszában segédkeztek, még jóval a tömeges oltatás előtt.

A lapban egy másik jelentést is publikáltak, melyben azt vizsgálták, hogy mennyire hatékonyak a kínai vakcinák az új mutánsok ellen. 50 ember vizsgálata alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a Sinopharm és a Sinovac-oltások hatékonyak a brit mutáns ellen, viszont kevésbé vagy egyáltalán nem hatékonyak a dél-afrikai mutáns ellen. 50 ember egyébként rendkívül alacsony számnak számít az ilyen kísérletekben, tömeges kísérlet még nem történt, amely a tanulmány konklúzióit alátámasztaná.

Bár a Pfizer és a Moderna készítményei eddig hatásosnak bizonyultak a mutánsok ellen is, most ezek a gyógyszercégek is azt vizsgálják, hogy szükséges-e újabb oltási kör ahhoz, hogy a mutánsok ellen is biztos védelmet nyújtsanak.