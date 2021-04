Egy hét alatt beoltotta szinte a teljes felnőtt lakosságát egy ország, a semmiből az élre törtek

Bhután a felnőtt népességének 85%-át beoltotta koronavírus ellen, mindössze egy hét alatt. Csak két ország oltotta be a lakosság ennél nagyobb hányadát (Izraellel szemben már csak minimális az elmaradás), de mindkét országban hónapokig oltottak ehhez. Bhután gyors beoltásához a helyi buddhista szerzetesek is hozzájárultak.

India januárban küldött először koronavírus-vakcinákat Bhutánnak, az ország viszont ahelyett, hogy elkezdte volna beoltani 800 ezer lakosát, kikérte a helyi buddhista szerzetesek tanácsától, akik azt javasolták, hogy előbb a majom évében születettek kapják meg az oltást.

Bhutánban tehát megvárták a vallási szempontból legideálisabb időpontot, és március 27-én reggel 9:30-kor ceremoniális keretek között beadták az első oltást

Egy hét múlva pedig már a felnőtt lakosság 85%-át beoltották koronavírus ellen.

Ennél mindössze két országban értek el nagyobb átoltottságot (legalább az első oltással), Izraelben és a Seychelle szigeteken, de mindkét helyen hónapokig tartott.

Az érdem természetesen nemcsak a vallási, de a politikai vezetőket is illeti, hiszen az országban rendkívül gyorsan húztak fel 1200 oltópontot, ahol gyorsan be tudták oltani a lakosságot. A miniszterelnök, Lotay Tshering maga is orvos, az egészségügyi miniszter, Dechen Wangmo pedig rangos amerikai egyetemeken szerezte orvosi végzettségét.

A kormányt 2018-ban épp a közegészségügyet érintő ígéretei miatt választották meg, és a járványkezelés eddig is kifejezetten sikeres volt. A tavaszi korlátozó intézkedések szigorúak voltak. A lakosság transzparens tájékoztatása és az oltási programhoz kapcsolódó rituális ünnepségek pedig növelték a vakcina elfogadásának hajlandóságát.

Bhutánban mindössze egyetlen haláleset volt, ami a koronavírushoz köthető.

A járvány gazdasági hatásait viszont megérzik. A munkanélküliség rekordmagasra nőtt, bár még így is csak 5%, ezen kívül inflációs aggodalmak is felütötték a fejüket. A koronavírustól független probléma, de a korrupciós botrányok is megszaporodtak az utóbbi időszakban, így a gyors oltási programmal a kormánynak volt mit ellensúlyoznia.

(Economist)

Címlapkép: Getty Images