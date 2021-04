Több amerikai nagyvárosban is zavargások törtek ki

A Brooklyn Center rendőrségéhez tartozó rendőrök vasárnap végeztek a 20 éves Daunte Wrighttal, állítólag véletlenül került sor a lövés leadására. Az incidensre alig 15 kilométerre George Floyd halálának helyszínétől került sor, mely után országos zavargáshullám rázta meg Amerikát.

Az esemény után tüntető tömegek lepték el vasárnap este és hétfőn is Minnesota nagyvárosait, Tim Walz kormányzó este 7-től reggel 6-ig tartó kijárási tilalmat hirdetett.

A Brooklyn Center rendőrségét körülzáró tüntetők nem mentek haza a kijárási tilalom életbe lépésétől fogva, a rendőrség fél 9-kor megkezdte az oszlatást. Füstbombákat, könnygázt és villanógránátokat is bevetettek a tömegoszlatáshoz, de a tüntetők ellenálltak, dobálni kezdték a rendőröket és verekedni kezdtek.

Körülbelül 40 tüntetőt vettek őrizetbe a rendőrök, a kijárási tilalom megsértéséért és zavargásért.

Tüntetések voltan New Yorkban, Louisville-ben, Oaklandban és Portlandben is. Az előbbi három helyszínen békésen zajlott a tüntetés, Portlandben viszont gumilövedékekkel próbált oszlatni a rendőrség, a tüntetők pedig kirakatokat törtek be és tűzijátékokkal lövöldöztek.

Los Angelesben készültségbe helyezték a nemzeti gárdát, de itt nem került sor semmilyen érdemi megmozdulásra.

Brooklyn Center rendőrsége hétfőn közzé tette az incidensről készült testkamera-felvételeket is, melyen az látható, hogy a közúti ellenőrzés során megpróbálják a rendőrök megbilincselni Daunte Wrightot, aki elszabadul és visszaül az autójába, majd megpróbál elhajtani. Az egyik rendőr többször azt kiáltotta, hogy „sokkoló!” majd éles fegyverrel rálőtt Wrightra. Utána meglepetten káromkodott, konstatálva, hogy lelőtte a férfit. Wrightot egy lövés érte, több háztömbnyi távolságot tett meg az autójával, mire egy másik autónak ütközött és meghalt.