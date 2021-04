Elismerte Peking: Amerikát és Tajvant akarják elrettenteni katonai műveleteikkel

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Hétfőn huszonöt kínai katonai repülőgép hatolt be Tajvan légvédelmi-azonosítási zónájába, sosem repült még ennyi gép be a területre. Peking most elismerte: az egész művelet a „tajvani függetlenségpártiak” és az Egyesült Államok elrettentésére ment ki.