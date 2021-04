Vallott az amerikai titkosszolgálat arról, pontosan mit tud a koronavírus rejtélyes eredetéről

Az amerikai hírszerzés képviselőinek szenátusi meghálálgatásán több fontos kérdés is felmerült, mint például a koronavírus eredete, Kína és Oroszország megítélése, valamint az Afganisztánból történő kivonulás – írja a CNN.

Avril Haines, a Nemzeti Hírszerzés igazgatója szerint továbbra sincs pontos információjuk a koronavírus eredetét illetően, azonban két fő teóriára koncentrálnak. Az egyik szerint a vírus természetes úton jutott az emberi szervezetbe egy fertőzött állaton keresztül, a másik lehetőség az, hogy laboratóriumi baleset történt.

A meghallgatáson jelen volt még William Burns, a CIA igazgatója, aki egyetértett Haines állásfoglalásával, egyúttal hozzátette, hogy a kínai hatóságok nem voltak teljes mértékben transzparensek, amikor a WHO a vírus eredetét vizsgálta.

Egy, a CNN-nek nyilatkozó hírszerzési forrás szerint nem valószínű, hogy valaha is kiderül, hogy honnan is származott eredetileg a vírus, mivel vélhetően azt még a kínai hatóságok sem tudják, de nem is érdekeltek abban, hogy kiderítsék. Azt azonban hozzátette, hogy nagy a valószínűsége annak, hogy nem a vuhani piacról szabadult ki a vírus. Egy másik forrás szerint a laboratóriumi balesetet eddig már csak azért sem lehetett kizárni, mert a kínaiak túl kevés információhoz biztosítottak hozzáférést.

Az amerikai hírszerzés tehát továbbra sem tudja pontosan, hogy hol, mikor és hogyan terjedt át először emberre a koronavírus.

Haines meghallgatásán külön Kínára is kitért, amely az amerikai hírszerzés fókuszában lesz a jövőben. Külön figyelmeztetett a kínaiak jelentős kiberkapacitására, amely nagy károkat tud okozni az Egyesült Államoknak.

Afganisztán kapcsán Willam Burns úgy nyilatkozott, hogy egy teljes kivonulás esetén az Egyesült Államok és a CIA helyi hírszerzési csatornái visszaszorulnak. Hozzátette azonban, hogy jelenleg sem az Al-Káida, sem pedig az Iszlám Állam nem lenne képes egy Amerika elleni támadásra. Ennek ellenére valószínűleg korlátozott mértékben, de maradnak hírszerzési dolgozók a régióban az előbbiekben említett terrorszervezetek féken tartása céljából.

A fentieken túl Burns aggodalmát fejezte ki a Kelet-Ukrajnában zajló orosz csapatmozgások miatt, amely szerinte egy korlátozott katonai beavatkozás előjele is lehet. Burns egyébként veterán diplomata, aki moszkvai nagykövet is volt. Ennek kapcsán egy viccet is elsütött, miszerint ősz hajszálainak nagy része a Moszkvában töltött évei alatt alakult ki.

