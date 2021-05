Ismét elmarad a müncheni Oktoberfest

MTI Cikk mentése Megosztás

A koronavírus-világjárvány miatt tavaly után az idén is elmarad a müncheni Oktoberfest, a világ legnagyobb sörfesztiválja - jelentették be hétfőn a bajor tartományi fővárosban. Az Oktoberfest "a legglobálisabb fesztivál", amelyre a világ minden sarkából összesereglenek emberek Münchenben, ezért a fertőzésveszély miatt az idén is muszáj nélkülözni.