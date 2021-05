Ilyet is ritkán látni a nemzetközi diplomáciában: Kínát szó szerint elküldték melegebb éghajlatra

A nyers megnyilvánulásairól ismert külügyminiszter, Teodoro Locsin üzenete azután érkezett, hogy, a Fülöp-szigetek már többször felhívta a figyelmet arra, hogy szerintük kínai hajók illegálisan tartózkodnak a szigetország 200 mérföldes kizárólagos gazdasági övezetében.

Kína, barátom, hogy kérjelek meg erre udvariasan? Nos, húzzatok a picsába. Mit tesztek a barátságunkkal? Ti. Nem mi. Mi próbálkozunk. Ti. Olyanok vagytok, mint egy rút mamlasz, aki rákényszeríti a figyelmét egy jóképű srácra, aki a barátja akar lenni, nem pedig egy kínai tartomány atyja

- állt a külügyminiszter üzenetében.

China, my friend, how politely can I put it? Let me see… O…GET THE FUCK OUT. What are you doing to our friendship? You. Not us. We’re trying. You. You’re like an ugly oaf forcing your attentions on a handsome guy who wants to be a friend; not to father a Chinese province … https://t.co/KTv1TOQvN7