Mindenki kétségbeesetten kongatja a vészharangot: a globális chiphiány hatalmas károkat okozhat az autóiparban

Az autóipar meghatározó vezetői és iparági elemzők egymás után figyelmeztetnek arra, hogy a globális chiphiány sokkal nagyobb méreteket ölthet a második negyedévben, amellyel jelentős károkat okozhat az egyes szereplőknek. Az ellátás ráadásul egész évben nagyon szűkös lehet, amely veszélybe sodorhatja a 2021-re vonatkozó növekedési terveket, várakozásokat is.

Az autóipar legnagyobb kihívásaival, az azokra adható legjobb válaszokkal kiemelten foglalkozunk majd a Járműipar 2021 konferenciánkon. Regisztráljon ön is:

A globális chiphiány az autóipar legégetőbb problémájává nőtte ki magát néhány hónap leforgása alatt, mostanra gyakorlatilag nem maradt olyan szereplő, amelynek működésére kisebb vagy nagyobb mértékben ne lett volna kedvezőtlen hatással a jelenség. 2021 első negyedévében gyakorivá váltak a rövidebb- hosszabb ideig tartó ideiglenes gyárleállások világszerte a félvezetők hiánya miatt, amelyek jelentős kiesést eredményeztek a vezető gyártók termelésében és ha mindez nem lenne éppen elég, egyre több jel utal arra, hogy a legrosszabb még hátra van.

Cégvezérek és iparági elemzők egymás után kongatják a vészharangot és figyelmeztetik a világot arra, hogy a globális chiphiány a második negyedévben lehet a legsúlyosabb, vagyis az előttünk álló hetekben okozhatja majd a legnagyobb károkat az autóipar számára.

Az egyetlen tényező, amely korlátozza és lassítja a visszaesésből való kilábalást, az a világban tapasztalható kínálati hiány a félvezetők tekintetében - nyilatkozta nemrég Herbert Diess.

A Volkswagen csoport vezére azt is hozzátette, hogy a globális chiphiány miatt mintegy 100 ezer autóval kevesebbet gyártottak le és várhatóan nem lesznek képesek pótolni ezt a kiesést 2021-ben. Ezt követen olyan információk jelentek meg, amelyek szerint a német autógyártó menedzsmentje arra figyelmeztette a cégcsoport felsővezetőit, hogy a globális chiphiány sokkal nagyobb kieséseket okozhat a termelésben a második negyedév során, mint amekkorák az első negyedévben tapasztalhatók voltak.

Herbert Diess, a Volkswagen vezére tart beszédet egy sajtótájékoztatón Spanyolországban.

A Ford még nagyobb várható veszteségre figyelmeztette befektetőit a negyedéves beszámolójában, az amerikai autógyártó menedzsmentje konkrétan arra számít, hogy a globális chiphiány miatt mintegy 1,1 millió járművel kevesebbet gyárthat, amely 2,5 milliárd dolláros profitkiesést eredményezhet számára 2021-ben.

A félvezetőhiány, annak termelésre gyakorolt hatás előbb rosszabb lesz, mint jobb,és a második negyedév lesz az idei év mélypontja

– jelentette ki Jim Farley, a Ford vezérigazgatója. John Lawler pénzügyi igazgató mindezt annyival egészítette ki, hogy a kiemelt beszállítójuknak számító Renesastól származó chipszállítmányok beérkezése várhatóan júliusban áll helyre, de az autóipari félvezetők globális hiánya lehetséges, hogy majd csak jövőre oldódik meg.

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy már olyan iparági szereplők is szenvednek a globális chiphiánytól, akik eddig függetleníteni tudták magukat az eseményektől.

Ilyen például a BMW is, amely néhány nappal ezelőtt bejelentette, kénytelen három napra leállítani oxfordi üzemét, ahol a Mini márka modelljei készülnek. A félvezetők hiánya a prémiumautó-gyártó németországi üzemében, Regensburgban is éreztette hatását, itt a műszakszám csökkentésére kényszerült a vállalat.

Természetesen a globális chiphiány komoly problémát jelent az elektromosautó-gyártóknak is, a piacvezető Tesla vezére, Elon Musk múlt héten úgy nyilatkozott

A félvezetők hiánya hatalmas problémát jelent az iparágnak.

Nem sok jóval kecsegtetik az autógyártókat az élvonalba tartozó beszállítók sem, a holland NXP chipgyártó menedzsmentje konkrétan úgy látja, hogy az ellátás egész évben nagyon szűkös lesz és a probléma még jövőre is fennakadásokat okozhat a szektorban – írta az Automotive News beszámolójában.

Aggódik a német jegybank és a Goldman Sachs

A chiphiány sokkal rosszabb hatással lehet a német ipar teljesítményére a második negyedévben és hozzájárulhat ahhoz, hogy Európa legerősebb gazdasága lassabban épüljön fel idén – jelentette ki Jens Ulbrich a Reuters beszámolója szerint. A német jegybank vezető közgazdásza hozzátette,

arra számítunk, hogy a chiphiány a második negyedévben tovább súlyosbodik. A kialakult helyzet aztán az év közepétől normalizálódhat.

Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy a félvezetők hiánya várhatóan mekkora kárt okoz majd a német gazdaságban Ulbrich elmondta, hogy nagyon nehéz számszerűsíteni a várható veszteségeket. Hozzátette, hogy erre egyedül az autógyártók lehetnek képesek.

Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a chiphiány, illetve a jelenség hatására bekövetkező ideiglenes gyárleállások kétségkívül gyengébb növekedést fognak eredményezni 2021-ben.

Fontos megjegyezni, hogy nem csak a német Bundesbank aggódik a globális chiphiány várható gazdasági és iparági hatásai miatt. Nemrég a Goldman Sachs elemzői is arról írtak, hogy szignifikánsan visszaveti az idei gazdasági teljesítményt a chipek globális hiánya. A bank közgazdászai kiszámolták, hogy a tartós chiphiány mekkora hatást fejtene ki az amerikai GDP-ben. A hatás legalább fél, legfeljebb 1%-os, ami jelentős. A teljes gazdaság megszenvedi tehát a chipek iránti túlkeresletet, és ennek kimutatható inflációs hatása is lesz. Nemcsak azok a termékek drágulnak majd, amelyek fő komponense a chip, hanem azok is, amelyek előállításához közvetve szükségesek.

Magyarországon is újból érezteti hatását a chiphiány

Elmondható az is, hogy a chiphiány már a magyarországi autógyártásban is fennakadást, ideiglenes gyárleállást okozott a második negyedévben is. Ahogy arról nemrég beszámoltunk, a kecskeméti Mercedes-gyár kényszerült arra, hogy felfüggessze termelését, a vállalat elmondta, hogy a világban tapasztalható félvezetőhiány miatt a 17. naptári hétig, vagyis múlt vasárnapig bezárólag módosította termelési programját.

A vállalat egyben jelezte, hogy az igy keletkezett időt igyekezett a lehető legjobban kihasználni, folytatódott a kiemelt stratégiai projektek megvalósítása, valamint az alapvető működéshez szükséges feladatok ellátása is. A Mercedes-Benz kecskeméti gyára a termelésből kieső napokat átépítési és karbantartási tevékenységekre, illetve az új tisztán elektromos modell, az EQB sorozatgyártásának előkészületeire használta fel. Azzal kapcsolatban viszont, hogy a mostani leállás mekkora kiesést eredményezett a gyártásban, illetve az év hátralevő részében képesek lesznek-e pótolni a kieső darabszámot, nem osztottak meg információkat.

Nagy reményekkel vágott neki 2021-nek az autóipar

Az egyre nagyobb problémákat okozó globális chiphiánnyal kapcsolatban már januári anyagunkban kiemeltük, hogy amennyiben a probléma nem oldódik meg rövidtávon, az akár veszélybe sodorhatja a 2021-re vonatkozó növekedési terveket, várakozásokat is. A hatalmas visszaesést hozó 2020-as év után ugyanis az iparági szereplők erőteljes, kétszámjegyű növekedésre számítottak 2021-ben.

Az Economist Intelligence Unit tavalyi anyagában még arról írt, hogy az általa vizsgált 51 ország mindegyikében, beleértve az Egyesült Államokat, Németországot és Japánt, erőteljes felpattanás következhet be idén.

Szinte mindenki úgy gondolta, hogy ennek a látványos visszapattanásnak az egyedüli gátja csak az lehet, hogyha a vakcinák nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket és a koronavírus-járvány ellen folytatott küzdelem kevésbé bizonyul sikeresnek. Arról viszont szinte egyáltalán nem lehetett hallani, hogy a globális chiphiány olyan fennakadásokat okozhat 2021-ben, amely miatt világszerte üzemeket kell leállítani ideiglenesen, vagy éppen rövidebb- hosszabb időre vissza kell fogni a termelést.

A második negyedévben tovább súlyosbodó probléma miatt viszont ismét itt tartunk, amely miatt egyre inkább úgy tűnik, a globális autóeladások visszaépülése a vártnál lassabban mehet végbe.

Címlapkép forrása: Bócsi Krisztian/Bloomberg via Getty Images