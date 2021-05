Egyetlen mandátumon múlt a vágyott abszolút többség, mégis boldog lehet a függetlenségpárti Skót Nemzeti Párt

Bár egyetlen egy mandátum híján nem szerezte meg a skót parlamenti helyek abszolút többségét a függetlenségpárti Skót Nemzeti Párt (SNP), a szintén elszakadáspárti zöldekkel kiegészülve nőtt a függetlenségpárti képviselők száma az edinburghi törvényhozásban az előző parlamenti ciklushoz képest – derült ki a még csütörtökön megrendezett parlamenti választás járványügyi intézkedések miatt csak tegnap éjjel befejeződő szavazatszámlálását követően. A sorozatban már negyedik kormányzati ciklusára készülő SNP vezetője, Nicola Sturgeon kormányfő a kampányban tett ígéretének megfelelően közölte: 2023 végéig pártja egy újabb népszavazást kíván rendezni Skócia függetlenségéről. Boris Johnson brit kormányfő viszont tegnap ismét leszögezte: London nem járul hozzá a referendum megtartásához. Szinte biztosra vehető, hogy a népszavazás ügyében jogi csatározás alakul ki London és Edinburgh között, amiben majd a brit legfelső bíróság mondhatja ki a végső szót.

„A választási eredmény azt mutatja, hogy sem Boris Johnson brit miniszterelnöknek, sem bárki másnak semmiféle demokratikus jogosultsága nincs arra, hogy blokkolja a skót nép jogát arra vonatkozóan, hogy dönthessen a jövőjéről” – emelte ki tegnap esti választási győzelmi beszédében Nicola Sturgeon a függetlenségpárti Skót Nemzeti Párt (SNP) vezetője. Az újabb miniszterelnöki megbízatásra készülő skót kormányfő ezzel arra utalt, hogy pártja London ellenkezése ellenére a járvány leküzdését követően, 2023 végéig újabb népszavazást kíván tartani Skócia függetlenségéről. A választási kampányban Nicola Sturgeon ugyanis leszögezte: ha győznek a választáson, 2023 végéig, az ötéves parlamenti ciklus első felében – a 2014-ben megtartott függetlenségi népszavazás után – újabb referendumot rendeznek az elszakadásról.

Egy mandátum hiányzott az SNP abszolút többségéhez

Az SNP választási győzelméhez nem férhet kétség, azonban a párt egy mandátum híján nem tudta megszerezni a 129 fős edinburghi parlament képviselői helyeinek abszolút többségét. Ennek ellenére a függetlenségpárti törekvések erőteljes felhatalmazást kaptak azzal, hogy összességében a szintén elszakadáspárti zöldeket is beszámítva a függetlenség hívei a mostani választás révén nagyobb többséghez jutottak az edinburghi parlamentben, mint az előző, 2016-ban tartott választás során. Az SNP a 2016-ban elért 63 mandátumot egy képviselői hellyel tudta növelni, míg a zöldek a korábbi hat helyett most nyolc képviselőt küldhetnek a törvényhozásba.

A Skócia kiválása ellen kampányoló unionista erők közül a Konzervatív Párt 2016-hoz hasonlóan 31 mandátumot szerzett, amivel a második legfőbb erő maradt a skót parlamentben, míg az egykor Skóciában kormányzó Munkáspárt 22 képviselőt juttatott a parlamentbe, ami 2 mandátummal kevesebb az előző ciklushoz képest. A liberális demokraták pedig négy mandátumot szereztek a 2016-ban elért öt képviselői helyhez képest.

Boris Johnson továbbra is ellenzi a népszavazást

Boris Johnson brit kormányfő tegnap – még a választási eredmények véglegesítése előtt – azt emelte ki a Daily Telegraph-nak, hogy akkor is elutasítaná a függetlenségi népszavazás jóváhagyását, ha az SNP abszolút többséget szerez a választáson. Leszögezte: „meggondolatlan és felelőtlen” dolog lenne, most népszavazást tartani Skócia függetlenségéről.

Nem hiszem, hogy most van itt az ideje a további alkotmányos vitáknak, annak, hogy országunk szétszakításáról beszéljünk, amikor valójában az emberek gazdaságunk helyreállítását akarják

– mondta a koronavírus-járvány okozta nehézségekre utalva.

A Skóciáról szóló, 1998-ban megalkotott brit törvény (Scotland Act) szerint – amely létrehozta a skót parlamentet, illetve bizonyos kérdésekben (például egészségügy, oktatás, bizonyos pénzügyi kérdések) autonómiát adott Skóciának – a függetlenségről szóló népszavazás ügyében a brit parlamentet illeti a döntő szó. A törvény 30. szakasza szerint ugyanis a Westminster – vagyis lényegében a parlamenti többséggel bíró londoni kormány – hatalmazhatja fel a skót kormányt a népszavazás megtartására. A 2014-es függetlenségi népszavazás megtartását – amelyen a résztvevők 55 százaléka a függetlenség ellen voksolt – e törvény alapján engedélyezte David Cameron akkori brit konzervatív kormányfő. Az akkori londoni jóváhagyásban nagy szerepet játszott, hogy a 2011-es skót parlamenti választáson az SNP abszolút többséget ért el, mivel 69 parlamenti helyet szerzett. Ezért lett volna kiemelt jelentősége annak, ha az SNP most ismét abszolút többséget ér el a választáson.

A többségi angol választási rendszerrel szemben jóval arányosabb skót választási rendszer amúgy jelentősen megnehezíti, hogy egy párt abszolút többségre tegyen szert. Skóciában a választóknak ugyanis két szavazatuk van, az egyiket egyéni képviselőjelöltekre adják le, a másikat pedig regionális pártlistára. Az egyéni választókerületekből 73, míg listáról 56 képviselő jut a parlamentbe.

A skót kormány, illetve az SNP előző vezetője, Alex Salmond a 2014-ben megtartott népszavazás kampányában úgy érvelt a függetlenség melletti szavazásra, hogy az „egy nemzedéken belül csak egyszer előforduló lehetőséget” jelent. Ezt az érvelést használja ismétlődően Boris Johnson arra, hogy miért utasítja el az újabb népszavazás jóváhagyását. Januárban azt közölte: hogy a második referendumot leghamarabb a 2050-es években tartja elképzelhetőnek.

Johnson érveivel szemben az SNP azt hozza fel, hogy azért van szükség a 2014-es népszavazás után egy újabb függetlenségi referendumra, mert jelentősen megváltozott a helyzet azzal, hogy a 2016-ban tartott brexit-népszavazás eredményeképpen az Egyesült Királyság tavaly január végén kilépett az EU-ból, miközben a skótok 62 százaléka az EU-ban maradásra szavazott. A brexit-népszavazás után a skót függetlenségi mozgalom kimondottan EU-párti jelleget vett fel. Egyre több skót szemében ugyanis a függetlenség, illetve a reményeik szerint az azt követő EU-csatlakozás jelenti a kiutat a brexitből.

A legfelsőbb bíróság elé kerülhet a népszavazás ügye

Az SNP vezetése már korábban egyértelművé tette: ha Johnson a mostani választás után sem járul hozzá a függetlenségi népszavazás megtartásához, akkor a zöldekkel összefogva az edinburghi parlamentben elfogadtatnak egy törvényt a referendum megrendezéséről, aminek megakadályozásához Johnsonnak a brit legfelső bíróság elé kell vinnie az ügyet. A jogszabályok szerint ugyanis a skót parlament által elfogadott törvényeket hatályba lépésük előtt a legfelsőbb bíróság elé lehet utalni annak megállapítására, hogy azok elfogadásánál az edinburghi parlament nem lépte-e túl a Scotland Act által számára biztosított jogköröket. Biztosra vehető, hogy a népszavazásról szóló törvényt a brit kormány a bíróság elé vinné, ha azt a felhatalmazása nélkül fogadná el az edinburghi parlament.

A legfelsőbb bíróság korábbi elnökhelyettese, David Hope szerint a Scotland Act jelentős korlátokat jelent a függetlenségi népszavazást tervező skót kormány számára.

Egy megfontolt módon megszövegezett törvény csapdájában vannak

– mondta a Reuters-nak. De nem mindenki vélekedik ennyire egyértelműen ebben a kérdésben: a Durham Egyetem alkotmányjogi szakértője, Aileen McHarg szerint szólnak megfontolásra érdemes érvek amellett, hogy a népszavazásról szóló skót törvény elfogadása valójában a Scotland Act által Skóciának biztosított jogkörök közé tartozik.

Az SNP-n belül vannak, akik úgy vélik, hogy akkor is meg kellene tartani a függetlenségről szóló újabb népszavazást, ha Johnson, illetve végül a legfelső bíróság is blokkolná a népszavazás megtartását. Ezzel szemben Sturgeon ragaszkodik ahhoz, hogy a népszavazást teljesen rendezett jogi helyzetben, vagyis brit jóváhagyás mellett kerüljön sor. A skót kormányfő számára Katalónia esete lehet az intő példa. A Spanyolországtól elszakadni kívánó Katalóniában ugyanis 2017-ben madridi jóváhagyás nélkül tartották meg a függetlenségről szóló népszavazást, ami súlyos politikai válságot idézett elő. Sturgeon számára azért is fontos, hogy brit jóváhagyás mellett történjen a népszavazás, mert a függetlenségpártiak győzelme esetén Skócia felvételét kérné az EU-ba, ami csak az Egyesült Királyságból történő rendezett kiválás esetén lenne lehetséges.

Szinte ugyanakkora a függetlenségpártiak és az unionisták aránya

Az viszont továbbra is kérdéses, hogy a függetlenségpártiak többségbe kerülnének-e egy népszavazáson. Bár Nicola Sturgeon határozottan állíthatja, hogy az új skót parlament függetlenségpárti lesz, azonban azt is jól tudja, hogy az 5,5 milliós Skóciában szinte teljesen ugyanakkora a függetlenséget támogatók, illetve az Egyesült Királyságban maradni kívánók aránya.

Április eleji felmérések azt mutatták, hogy a függetlenséget támogatók aránya csak éppen valamivel haladja meg az unionisták arányát.

Az Ipsos MORI felmérése 52-48, míg a Panelbase kutatása 51-49 százalékos arányt mutatott ki a függetlenségpártiak javára. John Curtice választási szakértő pedig a mostani választási adatok alapján azt emelte ki a BBC-nek, hogy összességében a függetlenségpárti erők az egyéni jelöltekre leadott szavazatoknál a voksok 49 százalékát szerezték meg, míg a listára leadott voksoknál 50,1 százalékos eredményt értek el.

Londonban maradt a munkáspárti polgármester

Csütörtökön nemcsak Skóciában, hanem Wales-ben is parlamenti választást tartottak, valamint Angliában helyhatósági választást, az észak-angliai Hartlepoolban pedig időközi parlamentiképviselő-választást rendeztek. A hagyományosan munkáspárti körzetnek számító Hartlepoolban történelmi győzelmet aratott a Konzervatív Párt jelöltje, miután a választókörzet 1974-es megalakulása óta innen eddig mindig munkáspárti képviselő került a londoni parlamentbe. Emellett a kormányzó konzervatívok jelentős sikert értek el az angliai helyhatósági választásokon. A 143 tanácsi körzetből tegnap estig 132 körzetben hirdettek eredményt, amely szerint a Konzervatív Párt 2.205, míg a Munkáspárt 1.268 helyi képviselői helyet tudott megszerezni. A csalódást keltő eredmények miatt a Munkáspárt menesztette elnökhelyettesét, a választási kampány koordinátorát. A londoni polgármesteri posztot azonban sikerült megtartania a Munkáspártnak, miután a második ciklusáért versenybe szálló Sadiq Khan legyőzte konzervatív kihívóját. A walesi parlamenti választáson is munkáspárti győzelem született: a 60 fős törvényhozásban a képviselői helyek felét szerezte meg a kormányzó párt.

