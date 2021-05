Újabb hadszíntéren folytatódik a csatározás - Tajvan súlyos vádakkal illette Kínát

Tajvan azzal vádolja Kínát, hogy szándékosan blokkolja hozzáférését a WHO-hoz és ezzel a politikát az emberek egészsége elé helyezi, miután Peking megtagadta, hogy Tajvan részt vegyen a WHO soron következő közgyűlésén – írja a Reuters.

Tajvant egyébként az Egyesült Államok és a legfejlettebb országokat tömörítő G7-csoport hívta meg, hogy vegyen részt a WHO döntéshozó szerveként funkcionáló közgyűlés május 24-re tervezett következő ülésén.

A kínai külügyminisztérium közlése szerint Tajvannak el kell fogadnia azt hogy Kínához tartozik, amennyiben hozzáférést szeretne magának nemzetközi szervezetekhez, illetve közölték, hogy a szükséges lépéseket már megtették annak érdekében, hogy Tajvan hozzászólhasson globális egészségügyi kérdésekhez.

A tajvani külügyminisztérium szóvivője szerint azonban Kína hazudik és megpróbálja félrevezetni a nemzetközi közösséget. Emellett közölte, hogy Tajvan szerint Kína az egyetlen akadálya annak, hogy a WHO nem vonja be teljeskörűen a szigetet szakmai egyeztetésekbe. A külügyi szóvivő továbbá hozzátette, hogy Kína helyett csakis a tajvaniak által megválasztott demokratikus kormány képviselheti a szigetet a WHO-nál.

Míg a WHO eddig is együttműködött tajvani szakértőkkel a koronavírus-járvány elleni küzdelemben, az már a világszervezet tagjain múlik, hogy meghívják-e Tajvant megfigyelőnek a szervezet üléseire. Erről azonban szavazást is kell tartani, Kína pedig gazdasági és politikai befolyását latba vetve könnyen képes meggyőzni államokat, hogy ne támogassák Tajvan meghívását.

