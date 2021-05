Nehéz helyzetben a Fed: a kettős cél elérése komoly feladat lesz

Vakarhatják a fejüket az Egyesült Államok jegybankjában, a Fed az elmúlt napokban ugyanis olyan híreket kapott a gazdaságból, amelyek első látásra ellentétes monetáris politikai irányt követelnének a döntéshozóktól. A Fed kettős céljának elérése nehezebbnek tűnik, mint korábban.

Joe Biden elnök gigantikus élénkítőcsomagja, az amerikaiak oltottságának emelkedése, a járvány visszaszorulása és a szezonális hatások fűtötték azokat a várakozásokat, hogy az Egyesült Államokban áprilisban nagymértékben emelkedhet a foglalkoztatottság. A szakértők arra számítottak, hogy akár egymillió új munkahelyet is teremthetett az USA gazdasága, ehhez képest az alig több mint 260 ezer álláshely óriási csalódást jelentett.

A 6,1%-os munkanélküliségi ráta pedig azt jelentette, hogy még nagyon messze van a Fed egyik célja, a teljes foglalkoztatás elérése. Éppen ezért a foglalkoztatási adatok alapján a jegybanknak fent kell tartania a laza monetáris politikáját, hiszen még a kanyarban sincs az a munkanélküliségi szint, amely már gondot okozna az infláció szempontjából. Az inflációt nem gyorsító természetes munkanélküliségi ráta (NAIRU) ugyanis biztos, hogy jóval alacsonyabb, mint a jelenlegi munkanélküliség.

Igen ám, csakhogy időközben a betöltetlen álláshelyek száma rekordmagasságba emelkedett. A héten megjelent adatközlések szerint ugyanis az Egyesült Államokban 8,1 millióra emelkedett a nyitott pozíciók száma. Ilyen magas szintre utoljára 20 évvel ezelőtt, 2000 decemberében volt példa. Ez olyan erőteljes munkaerőhiányt jelez, mintha a gazdaság már elérte volna a teljes foglalkoztatottságot. Erről azonban, ahogy a munkanélküliségi ráta alapján is látjuk, szó sincs. A vállalkozások pedig kétségbeesetten keresik az új munkavállalókat, hogy a koronavírus-járvány lecsengő szakaszában újraindulhasson a gazdaság.

A republikánusok kapva kaptak az alkalmon, és azt hangoztatták, hogy Biden támogatási programja miatt sokan nem akarnak munkába állni, hiszen abból is meg tudnak élni, amit a kormányzat nyújt számukra. Biden extra 300 dolláros heti munkanélküli segélyére gondolnak, ami valóban nagyvonalú támogatást jelent a korábbi amerikai segélyekhez képest. Biden azonban úgy látja, hogy nem a megemelt segély az oka annak, hogy az emberek nem állnak munkába. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy akiknek munkát ajánlanak, annak azt el kell fogadnia, és ha elutasítja a felkínált állást, akkor elvehetik tőle a segélyt.

Szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy a foglalkoztatottak számának növekedését a még mindig gondot okozó koronavírus-járvány befolyásolta. Egyes esetekben az iskolabezárások miatt nem tudtak dolgozni az emberek, ugyanakkor sokan lehetnek olyanok is, akik a fertőzésveszély miatt vonakodnak munkába állni. Az elmúlt hónapokban ugyanis nagyon sok olyan álláshely nyílt meg a gazdaság újrainduló szektoraiban, ahol sok emberrel kell találkozni az alkalmazottaknak, vagyis viszonylag nagy lehet a fertőzésveszély. Ha ez így van, akkor a következő hónapokban, ahogy nő az átoltottság és szorul vissza a vírus, már érdemben emelkednie kell a foglalkoztatottságnak.

Az üres álláshelyek 8%-os növekedése, illetve a rekordmagas, 8 millió feletti száma ezzel együtt is komoly problémát jelent. Habár a munkanélküliségi ráta még nincs közel a teljes foglalkoztatottság 3-4%-hoz közeli szintjéhez, a vállalatok súlyos munkaerőhiánnyal néznek szembe, ami miatt el kell kezdeniük emelni a béreket, hogy vonzóvá váljanak az állások; nemcsak a munkanélküliekért kell versenyezniük, hanem a konkurens cégekkel is, hogy elcsábítsanak dolgozókat annak érdekében, hogy fel tudják pörgetni a saját termelésüket, szolgáltatásnyújtásukat. A bérek emelkedése pedig megjelenhet az árakban is, hiszen valahogyan ki kell gazdálkodni azokat (a járvány időszaka ugyanis nem a tartalékok felhalmozásáról szólt a cégeknek).

A friss inflációs adat pedig éppen úgy alakult, hogy azt az amerikai jegybank semmiképp sem látja szívesen. A fogyasztói árak ugyanis 4,2%-kal nőttek áprilisban, ami a Fed 2%-os céljához képest igencsak kellemetlen, különösen, hogy az elemzők is 3,6%-ot vártak. Ilyen magas áremelkedés 13 éve, vagyis 2008 óta nem volt. Ez még akkor is kellemetlen, ha a Fed valamivel rugalmasabban kezeli az inflációs célját, mint korábban. A maginfláció is 3%-ra ugrott, ami a várt 2,3%-hoz képest kifejezetten magas szám, de ne felejtsük el, hogy az infláció emelkedése részben a bázishatás eredménye.

Tavaly tavasszal ugyanis a járvánnyal összefüggésben nagyon alacsony áremelkedési ütemet mértek – az olajárak összeroppantak –, így a mostani gyors növekedést ehhez képest érdemes értelmezni. Vagyis, ha nem lett volna a tavaly tavaszi átmeneti beszakadás az inflációs görbében, akkor a magasabb bázis miatt most nem lenne ilyen magas az infláció. Éppen ez az egyik oka, hogy számos elemző szerint az év második felében lejjebb ereszkedhet a pénzromlás üteme.

A magas munkanélküliség tehát további ösztönzést követelne a Fedtől, vagy legalábbis a jelenlegi támogató monetáris politika fenntartását, ugyanakkor az üres álláshelyek miatti esetleges bérnövekedési kényszer és az infláció gyors emelkedése miatt már a szigorítás irányába való elmozdulás sem lenne ördögről való. Ám a fogyasztói árak azon komponensei, amelyek kevésbé változékonyak, továbbra is mérsékelt inflációs nyomásról tanúskodnak. Ezt így látja a Fed alelnöke, Richard Clarida is, aki szerint az áremelkedés várhatóan nem lesz tartós, ezért nem befolyásolja a jegybank laza monetáris politikáját.

Kétségtelen, hogy a Fed kényelmetlen helyzetbe kerülhet, hiszen a befektetők egyáltalán nem örülnek a gyenge foglalkoztatási és a magas inflációs adatoknak. Egyelőre azonban nem biztos, hogy a gazdaság szerkezeti problémáira kell gyanakodni, sokkal inkább a koronavírus-járvány (átmeneti) hatásaira, amelyek az elmúlt másfél évben minden gazdasági mutató alakulására rányomták a bélyegüket. A járvány visszaszorulásával és az oltottság növekedésével kedvezőbben alakulhatnak a foglalkoztatási folyamatok, ugyanakkor kétségtelen, hogy a gazdaság újraindulása és Biden élénkítőcsomagja olyan inflációs kockázatokat rejt magában, amelyekre már hosszú ideje nem volt példa. Azonban ez az egyetlen útja annak, hogy az Egyesült Államok gazdasága legyen az első a fejlett országok közül, amelyik esélyt kap arra, hogy visszatérjen a válság előtti növekedés trendjébe. Nyilvánvalóan egy kisebb mértékű fiskális és monetáris élénkítés alacsonyabb inflációs kockázatokkal is járna, azonban annak az esélye is nagyobbá válna, hogy sérül a gazdaság hosszú távú növekedési képessége.

Ha bízunk abban, hogy a pandémia lecsengésével helyreállnak a gazdasági törvényszerűségek, vagyis már nem a járvány sokkjai határozzák majd meg a folyamatokat, és az amerikai költségvetés nem lesz erősen expanzív, amikor a gazdaság növekedése visszatér a válság előtti trendhez (bezáródik a kibocsátási rés), akkor az USA fellélegezhet. Addig azonban a koronavírus-járvány okozta gazdasági sokkokat kellő türelemmel és magabiztossággal kell kezelnie a jegybanknak, mégpedig úgy, hogy a piaci szereplőket is megnyugtatják arról, hogy a tejes foglalkoztatás elérése és az árstabilitás fenntartása nem jelent problémát számára. Azonban a befektetők az elmúlt napokban már elkezdték árazni azt, hogy a kettős cél elérése egyre nehezebbé válhat, és megnőtt a piaci volatilitás, mivel a piaci szereplők azt találgatják, hogy a Fed a növekedés támogatása vagy az infláció fékezése mellett teszi le a voksát.

Címlapkép: Getty Images