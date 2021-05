Manfred Weber: az egész EU-ban büntetni kellene a vallások elleni gyűlölködést

Az utóbbi napok antiszemita tüntetéseinek tanulságaként az egész Európai Unióban büntetni kellene a vallások elleni uszítást és gyűlölködést - mondta Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti (EP-) frakcióvezetője egy vasárnap ismertetett nyilatkozatában.

A bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa a izraeli-palesztin konfliktus újbóli elmérgesedéséről szólva hangsúlyozta, hogy az EU-nak egyértelműen állást kell foglalnia a Hamász dzsihadista palesztin szervezet által az izraeli polgári lakosság ellen folytatott "rakétaterrorral" szemben.

Az EU-nak a legélesebben el kell ítélnie a terrortámadásokat, és ki kell állnia Izrael önvédelemhez fűződő joga mellett - mondta Manfred Weber.

A Berliner Morgenpost című lapnak adott nyilatkozatában kiemelte, hogy a vallásszabadság az "európai társadalmi modell" egyik alapeleme, ezért az EU-tagállamoknak közösen meg kellene vizsgálniuk, hogy a közösség valamennyi tagjánál bűncselekménnyé nyilvánítsák-e a vallások elleni gyűlölködést.

Azzal kapcsolatban, hogy az izraeli-palesztin konfliktus felerősödésével emelkedésnek indult az antiszemita incidensek száma, Manfred Weber kijelentette, hogy a fejleményért felelősek egyes pártok is, köztük a németországi Alternatíva Németországnak (AfD) és a Marine Le Pen vezette franciaországi Nemzeti Tömörülés. Az AfD- és a Le Pen-féle "radikálisok" ösztönzik az antiszemitizmus társadalmi elfogadhatósága határának eltolását, amivel hozzájárultak az indulatok elszabadulásához, és ezt világosan ki is kell mondani - fejtette ki az EPP frakcióvezetője.

Németországban a hét eleje óta több mint tíz antiszemita és Izrael-ellenes incidenst regisztráltak.

Több városban megdobálták kővel a helyi zsinagógát, máshol izraeli zászlót égetettek el. A legnagyobb szabású eset szombat este történt Berlinben, ahol az Izrael állam 1948-as megalapításának évfordulója alkalmából a palesztinok mellett tartott tüntetések egyikén több száz demonstráló összecsapott a megmozdulás biztosítására kivezényelt mintegy hatszáz rendőrrel.

Szombaton országszerte 25 tüntetést tartottak Izrael megalapítása arabul katasztrófának (nakba) nevezett napja alkalmából. A legtöbb megmozdulás ugyan békés volt, de a demonstrálók soraiban Izrael- és zsidóellenes jelszavakat skandáltak.

Több tartományi belügyminiszter határozott rendőri fellépést ígért a hasonló esetekre. Aki a gyülekezés és a véleménynyilvánítás alaptörvényben biztosított jogát arra használja, hogy "antiszemita jelszavakat üvöltözzön, izraeli zászlókat égessen és rárontson zsidó intézményekre", bűncselekményeket követ el, amelyeket a jogállam a legnagyobb következetességgel megtorol - mondta például Boris Pistorius alsó-szászországi belügyminiszter a Welt am Sonntag című vasárnapi lapnak. Hasonlóan fogalmazott a szövetségi belügyminiszter, Horst Seehofer is, aki a Bild am Sonntag című vasárnapi lapnak azt mondta, hogy "a jogállam teljes erejével kerül szembe, aki antiszemita gyűlöletet terjeszt" Németországban.

