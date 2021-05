Befolyásos amerikai politikus követeli a 2022-es téli olimpia bojkottját

Amerikai jogalkotók egyre hangosabban követelik az esemény bojkottját, vagy átszervezését, illetve bíráltak több amerikai nagyvállalatot, amiért szerintük hallgatásuk ujgurok elleni népirtásnak ítélt események kapcsán Kína bűnsegédjévé teszi őket.

Pelosi egy kétpárti kongresszusi meghallgatáson szólított fel arra, hogy az egyes országok államfői maradjanak távol az eseménytől egy diplomáciai bojkott keretein belül. Pelosi hozzátette azt is, hogy véleménye szerint, aki ennek ellenére is részt vesz az eseményen, annak nem lesz többé morális jogalapja arra, hogy az emberi jogok tekintetében bármit is nyilatkozzon.

Az ülést vezető republikánus képviselő szerint a vállalati szponzorokat kongresszusi meghallgatásra kell beidézni és felelősségre vonni, mivel szerinte az üzleti szektor képviselői csak profitot akarnak elérni, de az nem foglalkoztatja őket, hogy milyen áron. Más megszólalók szerint az olimpiai játékokat el kéne halasztani, ahogy ez a tokiói olimpia esetében is történt, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak (NOB) legyen ideje más fogadóországot találni az eseménynek.

A washingtoni kínai nagykövetség reagált is Pelosi szavaira, szerintük minden olyan amerikai kísérlet, amely az olimpiai játékok apropóján Kína belügyeibe való beavatkozásra irányul, kudarcra van ítélve.

A pekingi olimpia bojkottjának gondolata nem új, Mitt Romney szenátor például múlt hónapban mutatott be egy ezzel kapcsolatos javaslatot, illetve több emberi jogi aktivista kérte már meg az olimpikonokat, hogy maradjanak távol az eseménytől és helyezzenek nyomást a NOB-ra. A hivatalos amerikai álláspont egyelőre az, hogy az Egyesült Államok közösen lép majd fel szövetségeseivel az olimpia kapcsán, Antony Blinken külügyminiszter azonban többször jelezte, hogy még nem folynak egyeztetések a kérdésben.

Egyesek azonban nem tartják igazságosnak, hogy a sportolókat büntessék a Kína által elkövetett cselekmények miatt, nem beszélve arról, hogy az Egyesült Államok általában rendre a legtöbb érmet szerzi a játékokon.

