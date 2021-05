Harci helikoptert fejleszt Magyarország? Nézzük, mi van a bombabejelentés mögött!

Huszák Dániel Cikk mentése Megosztás

Hamarosan egy összeurópai katonai helikopterfejlesztési projektbe kapcsolódik be Magyarország, melynek célja egy teljesen újfajta forgószárnyas-család létrehozása. A helikopterfamília számos következő generációs innovációt tartalmazhat, mint az önvezetés, a drónirányítási képesség, illetve a lézeres védelmi technológia, illetve az új gépek összességében sokkal gyorsabbak és mozgékonyabbak lehetnek, mint bármilyen jelenleg szolgálatban lévő helikopter-típus. A program részeképpen várhatóan elkészül majd egy újfajta harci helikopter is, vagy egy olyan többcélú közepes helikopter, amely ennek megfeleltethető képességekkel rendelkezik. Megnéztük, mire számíthatunk az új generációs helikopter-fejlesztési projekttől, melyhez Magyarország is csatlakozik.