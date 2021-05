A semmiből építette fel Izrael a világ egyik legmodernebb hadseregét – Hogy csinálták?

Izrael tartja a fenn a világ egyik legmodernebb és legütőképesebb hadseregét, az ország hadiipari termékei iránt pedig hatalmas a nemzetközi kereslet. Egy olyan országban sikerült ezt megvalósítani, amely szinte alig rendelkezik természeti erőforrásokkal és állandó fenyegetettségben működik, mégis volt rá példa, hogy Izrael hét ellenséges ország együttes támadását hárította el. Az izraeli haderő fejlettsége egyszerre magyarázható az állandó korszerűsítés szükségességével, a sikeres sorkatonai rendszerrel, a gazdaság kulcsfontosságú részét képező startup-kultúrával és a számottevő külföldi segítséggel.

Izrael működteti a világ egyik legfejlettebb hadseregét

Az egyik első izraeli F-35-ös átadása, 2016-ban. Fotó: U.S. Embassy Tel Aviv / Wikimedia Commons

1948-ben kiáltották ki Izrael állam függetlenségét, a természeti erőforrásokkal és nyeresanyag-lelőhelyekkel érdemben nem rendelkező ország mára felépítette a világ egyik legmodernebb és legütőképesebb haderejét.

A Global Firepower a világ 20. legerősebb haderejével rendelkező országaként tartja nyilván Izraelt, ez a lista viszont nem veszi kellően latba az országok haderejének technológiai fejlettségét és kiberhadviselési képességeit, mely területeken Izrael globálisan élenjáró.

Csak hogy néhányat említsünk az ország képességei közül:

Izrael a világ egyik legnagyobb katonai drón-exportőre: az ország haditechnikai eszközökből szerzett exportbevételeinek 8%-át erről a piacról szerzi,

ez az ország vetette be a világ első teljesen önműködő szárazföldi katonai járművét, a Guardiumot, még 2012-ben, jóval azelőtt, hogy a világ vezető katonai hatalmai érdemi áttörést értek volna el ilyen eszközök fejlesztésében,

Izrael rendelkezik a világ egyik leghatékonyabb kiberhadviselési rendszerével és ebben az országban található a világ legtöbb egy főre jutó kibervédelmi vállalat. Az izraeli kiberhadtest, a 8200-as egység pontos képességeiről csak találgatni lehet, de Irán például azzal vádolja őket, hogy robbanásokat okoztak nukleáris létesítményeikben és távirányítású fegyverekkel megölték az atomprogramjuk egyik vezetőjét is.

Fontos azt is megjegyezni, hogy Izrael tartja fenn a világ egyik legfejlettebb és legütőképesebb légierejét is, melynek része többek közt 27 F-35-ös amerikai ötödik generációs vadászgép is, amely a világ legmodernebb merevszárnyú katonai repülőgépének számít.

A haderő ütőképessége mellett fontos tényező az is, hogy az izraeli hadiipari termékek iránt hatalmas a globális kereslet: 2019-ben 120 izraeli vállalat, összesen 7,2 milliárd dollárnyi haditechnikai eszköz exportjáról kötött megállapodást. Izrael elsődleges katonai exportcikkeit jelenleg radarok és elektronikus hadászati eszközök alkotják.

Az izraeli Elta radarjai egyébként a magyar kormány érdeklődését is felkeltették, olyannyira, hogy a Rheinmetall közbenjárásával a lokátorok gyártására is sor kerül majd hazánkban. Ezen kívül valószínűleg páncéltörő rakétákat, és aktív védelmi rendszereket, sőt lehet, hogy még drónokat is vásárlunk Izraeltől – ezekre a bejelentésekre viszont még várni kell.

Állandó háborús készenlét

Vaskupola indítóüteg. Fotó: Oren Rozen via Wikimedia Commons

Az állandó haderőfejlesztést az teszi fontossá, hogy Izrael valamilyen formában állandó katonai konfliktusban volt, mióta létrejött, hiszen számos olyan ország veszi körül, amely sokáig nyíltan ellenséges viszonyt ápolt a zsidó állammal. Izrael nyolc hivatalos háborúban és több tucat kisebb fegyveres konfliktusban vett részt megalakulása óta; volt olyan konfliktus is – az 1973-as Jom Kippuri háború -, mely során hét arab ország támadt egyszerre Izraelre.

Az izraeli katonai vezetés és civil lakosság egyaránt arra készül, hogy bármikor újra háborúba kerülhet az ország. A Statista adatai szerint Izrael rendelkezett tavaly a világ második legnagyobb GDP-arányos védelmi költségvetésével: az ország bruttó nemzeti össztermékének 5,6%-át költötték katonai célokra.

Azt is fontos megjegyezni, hogy Izrael GDP-jének 4,5%-át költi kutatás-fejlesztésre; ennek az arányszámnak 30%-a megy katonai célokra. Összehasonlításképpen az Egyesült Államok K+F büdzséjének alig 17%-a megy hadi ráfordításokra, függetlenül attól, hogy ők tartják fenn a világ legütőképesebb hadseregét. Ilyen feltételek mellett tehát nemcsak a készültség, de a haderőfejlesztés is folyamatos.

Ezen kívül Izrael működteti, és folyamatosan készenlétben tartja a világ legkorszerűbb rakétavédelmi rendszerét, a Vaskupolát, amely képes a bejövő ellenséges lövedékek mintegy 80-90%-át semlegesíteni. A rendszer működéséről itt írtunk:

Sorkatonaság és innováció

A 933-as számú "Nahal" dandár mesterlövészei egy gyakorlaton. Fotó: Gadi Yampel / IDF Spokesperson's Unit / Wikimedia Commons

Fontos azt is megjegyezni, hogy Izrael tartja fenn a világ egyik legszigorúbb feltételekkel működő kötelező katonai szolgálati rendszerét. Minden 18 év fölötti izraeli férfit és nőt besoroznak, egyedül bizonyos vallási csoportok (pl. haredi zsidók), izraeli arabok, illetve a fizikailag vagy mentálisan alkalmatlanok mentesülnek a szolgálati kötelezettség alól. A férfiak alapvetően 2 év 6 hónapot, a nők 2 évet szolgálnak.

A kb. 100 ezer fős sorkatonaság nem csupán a katonák fizikális harci képességei miatt jelent előnyt Izraelnek. Az alapkiképzés után minden hadköteles fiatalt a képességeinek megfelelően osztanak be, így például az informatikai affinitással rendelkezők a kiberhadtesthez, a mérnöki vénával rendelkezők különféle K+F tevékenységet végző döntéshozók mellé is beosztásra kerülhetnek. Ennek a rendszernek köszönhetően az izraeli fiatalok jelentős része még felsőoktatás előtt találkozik már kiberbiztonsági eszközökkel, katonai technológiai innovációkkal; nem véletlen, hogy rengetegen közülük később saját kiberbiztonsági céget vagy hadiipari szoftverek, hardverek fejlesztésével foglalkozó vállalatot alapítanak.

Izraelben működik jelenleg a kiberbiztonsági unikornisok (1 milliárd dollár fölötti piaci értékű cégek) 33%-a, ez az egy ország vonzotta be tavaly a globális kiberbiztonsági tőke mintegy 31%-át.

Sokat jelent az amerikai segítség

Benjamin Netanjahu izraeli elnök és Donald Trump volt amerikai elnök. Fotó: Fehér Ház / Wikimedia Commons

Végül azt is fontos megjegyezni, hogy mind anyagi, mind pedig haditechnikai téren jelentős támogatást kap Izrael az Egyesült Államoktól. Izrael 1946 óta nominális értéken 146,2 milliárd dollárnyi vissza nem térítendő támogatást Amerikától, ebből 104,5 milliárd dollár katonai célú ráfordítás volt, illetve még 7 milliárd dollár ment az ország rakétavédelmi rendszereinek finanszírozására. Ez az összeg ráadásul nem tartalmazza az amerikai befektetők által folyósított tőkét, sem a fegyvereladásokat.

Az Egyesült Államok csak az elmúlt néhány évben

75 darab F-35-ös, ötödik generációs vadászgépet,

600 AIM-9X-2 Sidewinder Block II-es légiharc-rakétát,

14,500 JDAM légibomba-rendszert,

13 76 milliméteres löveget,

illetve 8 KC-46A légi utántöltő repülőgépet adott el Izraelnek.

Ezen kívül az Egyesült Államok 5 milliárd dollárral támogatta a Vaskupola rakétavédelmi rendszer fejlesztését és még 2 milliárd dollárral más rakétavédelmi rendszerek fejlesztését is.

Korábban egyébként Izrael nagyobb mértékben támaszkodott az amerikai hadiipari termékekre, hiszen elsődleges kézifegyvereiket, szárazföldi harcjárműveiket és tüzérségi eszközeiket is Amerikától szerezték be. Az izraeli hadiipar gyors fejlődésének és nemzetközi porondon való terjeszkedésének köszönhetően viszont egyre több amerikai fegyverrendszert váltanak fel belföldi termékek; sokan a világ legjobbjának tartják például a saját fejlesztésű Merkava 4M általános harckocsikat, az izraeli drónokat és rakétákat.

Címlapkép: izraeli Merkava IV-es harckocsi. Címlapkép: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images