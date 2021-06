Hatalmas fölénnyel nyert Merkel pártja - De mit szólnak mindehhez Németországban?

MTI Portfolio Cikk mentése Megosztás

Vasárnap nagy horderejű tartományi választást tartottak Szász-Anhalt tartományban. A tét nagy volt a kormányzó CDU számára, mivel kérdéses volt, hogy meg tudják-e őrizni vezető pozíciójukat a populista AfD-vel szemben. Külön nagy próbatétel volt a választás a népszerűségi gondokkal küszködő kereszténydemokrata kancellárjelöltnek, Armin Laschetnek is a szeptemberi szövetségi választások előtt. Az eredmények alapján azonban elmondható, hogy a CDU és Laschet is megerősödve jöttek ki a megmérettetésből. Ennek ellenére német lapok arra figyelmeztetnek, hogy az AfD továbbra is fontos szereplője a német politikai életnek, illetve, hogy a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani a pártoknak a volt keletnémet tartományok problémáira, ahol az AfD kifejezetten erős.