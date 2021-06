Itt a fordulat: jól beelőzte Merkel tömbje a Zöldeket

A CDU/CSU előnye a Zöldekkel szemben 5 százalékra nőtt, amelyben szerepe lehet a CDU-s győzelemnek a vasárnap megrendezett tartományi választásokon Szász-Anhaltban.

Ha most vasárnap tartanák a szövetségi választásokat, a felmérés szerint a CDU 27 százalékot kapna, amely 2 százalékkal több, mint amennyit múlt héten mértek nekik. A Zöldek 22 százalékkal a második helyen állnak, de a múlt heti mutatókhoz képest 2 százalékot rontottak. Őket követi az SPD és FDP 14-14 százalékkal, illetve az AfD 9 százalékos népszerűséggel. A Baloldal (Die Linke) pedig felülről súrolja a bejutási küszöböt 6 százalékkal.

A felmérés eredményeit alátámasztja a Portfolio alábbi gyűjtése, mely több közvéleménykutató legfrissebb méréseit aggregált módon veszi alapul. Eszerint a Merkelék tömbje már korábban leelőzte a Zöldeket.

A Zöldek erősödésének megtorpanása több tényező eredménye. A párt számos népszerűtlen intézkedést lengetett be megválasztása esetén a klímavédelem jegyében, mint például fapados repülőjáratokat eltörlésének vagy az üzemanyagárak emelésének terve. Emellett több kényes ügy is érintette a kancellár-jelölt Annalena Baerbock személyét, amely a párt megítélésére is rányomhatta bélyegét. Ellentmondásokat fedeztek fel a hivatalos önéletrajzában, illetve többen támadták, amiért a pártjától kapott bónuszról nem nyilatkozott a Bundestagnak.

Érdekes lehet az is, hogy Trendbarometer mérése szerint a megkérdezettek 24 százaléka nem is kíván részt venni a választásokon. A felmérésből az is kiderült, hogy a megkérdezettek többsége, 60 százaléka elégedetlen a szövetségi kormány járványkezelésével.

