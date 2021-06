A koronavírus-járvány bebizonyította: a technológiai ugrás mindenkinek kötelező a magyar járműiparban

A 2020-as év és a koronavírus-járvány okozta helyzet az eddigi legnagyobb teszt volt a digitalizált gyártás számára, mely során beigazolódott, hogy az Ipar 4.0-ban előrébb járó cégek vállságállóbbak és rugalmasabban tudnak reagálni a különféle keresletingadozásokra. Egyértelműen kijelenthető az is, hogy a vírus előtt is jól ismert ipari trendek tovább erősödtek és még nagyobb igény alakult ki az automatizálás, a digitalizáció és a robotizáció iránt. Többek között ezek derültek ki abból az exkluzív körinterjúból, amelyet a június 15-én megrendezésre kerülő Járműipar 2021 konferencia résztvevőivel, Weisz Szilviával, Ács Istvánnal, Balán Péterrel, Godány Tamással, Makkai Csanáddal, Purgel Csabával, Tisza-Kiss Lászlóval, Dobos Péterrel és Kalmár Balázzsal készített a Portfolio.

2021-ben sokan remélik, hogy a világ végre fellélegezhet az utóbbi évtizedek legnagyobb globális válsága után. A koronavírus okozta sokkot követően a vártnál jobban alakult az autóipar eredménye, a cégek nem mondtak le a beruházásaikról, keresik a munkaerőt, próbálják növelni versenyképességüket és kutatás-fejlesztési kapacitásaikat is.

A legjobb helyzetben az alternatív hajtással foglalkozó gyártócégek vannak, bőséges megrendelésállományuk a következő években akár a többszörösére is nőhet. Az új technológiák, a zöld energia hasznosítása, az elektromos- és önvezető autózás, az Ipar 4.0 vívmányainak adoptálása és gyártásban történő alkalmazása soha nem látott lendületet vehet. Nagy lehetőségeket kínál a beszállítói láncok, logisztikai folyamatok újragondolása is Kelet-Közép-Európának, azon belül pedig Magyarországnak.

Ebben a kifejezetten izgalmas időszakban kerül megrendezésre a Portfolio és a Magyar Gépjárműipari Egyesület (MAGE) közös szakmai konferenciája 2021. június 15-én.

Az esemény előtt a résztvevőket, a magyar autóipar meghatározó vezetőit kértük, hogy egy körinterjú keretében mondják el, véleményük szerint a termelés mikor érheti el a járvány kirobbanása előtti szinteket, hol vannak lemaradásban a magyar autóipari vállaltok az Ipar 4.0 területén, vagy éppen melyek azok a technológiai megoldások, digitális eszközök, amelyek érdemben hozzájárulhatnak a zöld forradalomhoz.

Akik elmondták véleményüket, és akiktől Ön is kérdezhet majd: Weisz Szilvia, vezető, Felfutásirányítás, Audi Hungaria Zrt.; Ács István, ügyvezető igazgató, Bosch Rexroth Kft.; Balán Péter, branch manager, Mitsubishi Electric Europe B.V. Magyarországi Fióktelepe; Godány Tamás, cégvezető, Carl Zeiss Industrielle Messtechnik Austria GmbH Magyarországi Fióktelepe; Makkai Csanád, Manufacturing Engineering Director, NI Hungary Kft.; Purgel Csaba, ügyvezető igazgató, Continental (Vác); Tisza-Kiss László, ügyvezető igazgató, AGC Glass Hungary Kft.; Dobos Péter, miskolci telephelyvezető és európai termelési igazgató, Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft. (S.E.G.A. Hungary Kft.); Kalmár Balázs, logisztikai igazgató, SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt.

A koronavírus váratlan megjelenése valóságos sokkot okozott a globális járműiparban, az utóbbi hónapok viszont már az erőteljes felpattanásról szóltak. Jelenleg milyen kapacitáskihasználtság mellett termelnek, sikerült elérni, vagy meghaladni a járvány előtti szinteket?

Weisz Szilvia: Sokat tanultunk a koronavírus-járványból. Az összefogásnak köszönhetően még erősebben kerültünk ki ebből az időszakból, amelyet bizonyít a tavalyi év – koronavírus-járványban is elért - magas termelési volumene. 2020-ban összesen több mint 1,6 millió motor és 155 ezernél is több autó gördült le gyártósorainkról. Az Audi Hungaria a magas termelési volumennek köszönhetően stabil pénzügyi eredményekkel zárta a kihívásokkal teli 2020-as évet. A koronavírus-járvány ellenére is tovább folytattuk beruházásainkat. Az összberuházás értéke a vállalat alapítása óta meghaladja a 11,7 milliárd eurót, amellyel vállalatunk a magyar járműipar legnagyobb beruházója. Legújabb beruházásunkkal, a szerszámgyárunk bővítésével, tovább erősítjük versenyképességünket, hiszen a motorok és autók gyártása mellett a szerszámgyár világszínvonalú kisszériás karosszériagyártásával teljes Volkswagen Konszern számára kínálunk szolgáltatásokat.

Aktuálisan mind járműgyárunk mind motorgyárunk rendkívül magas kapacitáskihasználtsággal, három műszakos termelési rendben dolgozik.

Ács István: A Bosch Rexroth a járvány eleji olaszországi gyárleállásokon kívül zavartalanul termelt, és az utóbbi hónapokban már ipari partnereinknél is látjuk a felfutást.

Godány Tamás: A 2020-as tavasz valóban nagy fordulatot és ismeretlen helyzetet hozott minden ipari szereplőnek, így nekünk is. A legnagyobb kihívást az elmúlt több, mint egy évben a járvány okozta bizonytalan és tervezhetetlen jövő adta, mely új körülmény gyors és kreatív megoldásokat igényelt. A ZEISS jól vette az akadályokat, sikerült azonnal reagálnunk az új helyzetre és a megrendelőink igényeire. Egy-egy méréstechnikai berendezés kiválasztása előtt kiemelten fontosak a bemutatók, amelyek során a vevőinkkel szorosan együttműködve kiválasztjuk a számukra legjobb megoldást. Ezeket a járvány idején teljesen újra kellett tervezni, és az oktatásokkal együtt gyakorlatilag egyik napról a másikra mi is online formára váltottunk. Az elmaradt ipari vásárok miatt létrehozott ZEISS Innovation Rocks digitális innovációs programot immár harmadik alkalommal rendezzük meg idén júniusban, megadva a lehetőséget az ügyfelek számára, hogy magával ragadó és interaktív módon tapasztalhassák meg az ipari méréstechnika legújabb fejlesztéseit.

Büszkén mondhatom, hogy a fentieknek köszönhetően mostanra sikerült túlszárnyalnunk a járványt megelőző időszak eredményeit és már a kapacitásbővítést tervezzük.

Makkai Csanád: Az NI az autóipar számára egy Tier 2-es beszállító, jellemzően tesztmegoldásokat kínálunk OEM és Tier 1-es partnereknek. Mivel a teszt- és méréstechnika terén vagyunk piacvezetők, számunkra az autóipar egy pillér a sok más iparág mellett, ezért minket a koronavírus hatása is másképpen érintett. Jelenleg növekedést, fellendülést látunk és kapacitásainkat olyan szinten használjuk, mint a vírus kirobbanása előtt.

Purgel Csaba: A járvány tavaly év eleji megjelenése mérsékelte a piaci igényeket, melyet a tavalyi év második felében egyértelmű felfutás követett.

A globális gépjárműgyártás 2017-től tapasztalt rekordszintjét, azaz az éves 90 millió új jármű gyártásának szintjét 2025 előtt várhatóan nem fogjuk ismét elérni.

Mivel a gyártásunkat minden esetben a piaci kereslethez igazítjuk, így az idei évben is lekövetjük az adott trendeket olyan ütemben és összetételben, ahogy azok megjelennek.

Tisza-Kiss László: A megrendelésállományunk valamelyest csökkent, egyelőre még nem értük el a járványhelyzet előtti kihasználtságot. Jelenleg inkább a félvezető-hiány okoz gondot.

Dobos Péter: Az elmúlt 15 hónap során sok változás történt a piacokon, gyors csökkenések és fellendülések a keresletben és az alapanyagok elérhetőségében. Ez komoly kihívás elé állított mindenkit az iparágban, beleértve a beszállítói láncot és a munkaerő piacot is. Köszönhetően a válság kezelésére irányuló proaktív intézkedéseinknek, a produktivitásunk Magyarországon már elérte a járvány előtti szintet, és bizakodva tekintünk a jövőbe, mind a telephely fejlődése, mind a globális vállalat szempontjából.

Kalmár Balázs: Jelenleg a kapacitásaink közel 100%-on, azaz a vírus előtti időszakhoz nagyon hasonló szinten vannak kihasználva. A termelést ugyanakkor időszakosan megzavarja a globális félvezetőhiány, aminek következtében több vevőnk is kényszerszüneteket iktat be a saját termelésébe, előre nem mindig látható időpontban és időtartamra.

Melyek azok a trendek, technológiai megoldások, amelyek felerősödtek, nagyobb szerephez jutottak az autóiparban a koronavírus-járvány kirobbanása óta?

Weisz Szilvia: A digitalizáció és az új technológiák és trendek továbbra is döntő szerepet töltenek be a versenyképesség megőrzése szempontjából, amelyre még inkább összpontosítanunk kell. A jövőre való felkészülés érdekében változatlanul követjük vezérelveinket, a versenyképességet, a termelékenységet, a fenntarthatóságot és az innovációt. A megrendelők igényeihez szabjuk termékeink kínálatát és következetesen haladunk tovább az elektromobilitás és a digitalizáció útján.

Ács István: A 2020-as év és a koronavírus-járvány okozta helyzet az eddigi legnagyobb teszt volt a digitalizált gyártás számára, mely során beigazolódott, hogy az Ipar 4.0-ban előrébb járó cégek vállságállóbbak és rugalmasabban tudnak reagálni a különféle keresletingadozásokra. Véleményem szerint ez komoly lökést adhat az Ipar 4.0 technológiák terjedésének a piacon.

Balán Péter: A növekvő megrendelésekkel egy időben, vagy épp amiatt jelentkező munkaerőhiány már a járvány megjelenése előtt is arra sarkallta a gyárakat, hogy robotizáljanak, automatizáljanak. A koronavírus-járvány azonban egy újabb lökést adott ennek a törekvésnek, hiszen magasabb automatizáltságú sorok esetén kisebb a COVID-19, vagy bármely más hasonló rizikófaktornak való kitettség és jobban biztosítható a termelés biztonsága.

Godány Tamás: Egyértelműen kijelenthető, hogy a vírus előtt is jól ismert ipari trendek tovább erősödtek és még nagyobb igény alakult ki az automatizálás és digitalizáció iránt. Alternatív megoldásra van szükség az esetleges munkaerő kiesés pótlásra mindamellett, hogy a cél a vállalkozások hosszú távon fenntartható működése.

Kiemelt szerepet kaptak a robotok a megmunkáló- és mérőgépek kiszolgálásában, nagy az érdeklődés az automatizált gyártó- és mérő cellák iránt, illetve olyan gyártásközi méréstechnikai megoldásokat keresnek a vállalatok, melyek segítségével időben reagálhatnak az esetleges gyártási hibákra.

Makkai Csanád: Attól függetlenül, hogy az NI nem konkrétan autóipari vállalat, valószínűleg ugyanazokat a trendeket tapasztaljuk, mint más piaci szereplők. A Home office megmutatta, hogy másfajta módon kell működtetni az üzletmenetet. A digitalizáció, a távoli management és az automatizálás területein már történtek változások és további fejlődést is várunk.

Purgel Csaba: A korábbi trendek gyorsultak és erősödtek fel.

Az automatizáció és a digitalizáció szerepe megkérdőjelezhetetlen, mely kiegészült az online világ térnyerésével.

A kommunikáció, a kereskedelem, a project management és megannyi egyéb tevékenység került át a virtuális térbe, míg többen visszaszorultak. A remote megoldások egyértelmű nyertesei ezen időszaknak, hiszen a személyes jelenlét alternatív megoldását kínálják, illetve az emberi kapcsolat fenntartásában is fontos szerepet kapnak.

Tisza-Kiss László: Erősödött a gyártási és munkaerő rugalmasság növelését szolgáló megoldások iránti igény, így az automatizálás és képzés területekre kell a fókuszt helyezni. Az irodában pedig a távmunka fejlődött jelentősen.

Dobos Péter: Az automatizálás, az együttműködő robotok és a digitalizációs megoldások kulcsszerepet játszanak. Kifejezetten olyan robotizációs projektekre fókuszálunk, melyek rugalmassága magas, hogy a vevői igények változására gyorsan tudjunk reagálni – a vevőközpontúság a kulcstényezője a versenyképességünknek. Tehát olyan robotizácós projekteket vezetünk be, melyek rövid távon és rugalmasan átütemezhetőek, áthelyezhetőek.

Kalmár Balázs: A mi iparágunkban nem látok olyan technológiát, ami kifejezetten a vírus miatt erősödött volna.

Trendként megfigyelhető volt azonban a készletezési szabályok megváltozása, a beszállítók felé való előrejelzés hosszabb távra kitekintése, a konszignáció arányának emelkedése, az esetleges in-sourcing és minden olyan törekvés, ami az ellátás biztonságát szolgálta.

A vírus a globális működésre gyakorolta a legnagyobb hatást, lokálisan általában átvészelhető volt ez a periódus, ezért is nem feltétlenül a folyamatokra, technológiai megoldások fejlesztésére fordították a cégek az energiát.

Ön szerint eljöhet az a kor, amikor az Ipar 4.0 megoldásai teljesen kiszorítják az embereket a gyártósorok mellől?

Weisz Szilvia: Véleményem szerint az ipar 4.0 megoldások intenzív alkalmazása esetén sem képzelhető el az autóipar jól kvalifikált munkaerő nélkül.

Ács István:

Az Ipar 4.0 technológiák nem kiszorítják az embereket, hanem sokkal inkább segítik őket. Elvégzik a kevésbé ergonómikus vagy monoton feladatokat, így az emberi munkaerő a nagyobb hozzáadott értékű folyamatokra koncentrálhat.

Balán Péter: Azt tapasztalom, hogy a gyárak automatizáltsága folyamatosan fejlődik. Ennek egyik oka a technológia (I4.0, robotizálás) dinamikus fejlődése. Ennek nagyrészt az szab határt, hogy a manapság gyártott termékek nagy része még kézi összeszerelési folyamatokra lett megtervezve, megalkotva.

Emellett azt gondolom, hogy nem lehet minden egyes gyártási lépést automatizálni, hiszen mindig lesznek olyan termelési folyamatok, amit csak emberi kézzel és emberi aggyal lehet megoldani.

Makkai Csanád: Azt gondoljuk, hogy ez környezet-, iparág- és helyzetfüggő, de a mi üzleti világunkban, ahol az egyedi igények kielégítése a fő prioritás, ez nagyon nehezen elképzelhető. A repetitív feladatok automatizálása, illetve ezek minden igénnyel való digitális összekötése biztosan erősödni fog, de a teljeskörű emberi munkaerő kiszorítást nem tudom elképzelni. A piaci elvárások drasztikusan változni fognak, a nagyobb hozzáadott értékű tudás fog felértékelődni és minden egyéb az automatizálás irányába változik majd.

Purgel Csaba: Nem hiszem, hogy valaha is átveszik a helyünket, ellenben átalakítják szerepünket. Valós segítséget nyújthatnak számunkra. Kiváltják a repetitív jellegű feladatokat vagy a fizikai megterheléssel járó munkafolyamatokat. A termelési adatok elemzése és az azokon alapuló előrejelzések, akár mesterséges intelligencia alapú döntéshozatal, nagyban javíthat bizonyos gyártási folyamatokat és ezáltal a versenyképességünket, amelyeket már a lean megoldások és a tapasztalt munkatársak az új megoldások nélkül már nem tudnának tovább fokozni.

Tisza-Kiss László: Talán eljön ez az idő, de én azt hiszem, az ipar 4.0 megoldások csak a munkakörök egy részét szorítják ki, nagyobb részben a dolgozókat támogató megoldások alkalmazásával lehet majd sikereket elérni.

Nem tudom elképzelni, hogy értékteremtő munka emberi közreműködés nélkül létre tud jönni, inkább az emberek szerepe fog megváltozni.

Dobos Péter: Nem, teljesen sose fogják tudni kiszorítani.

Más megvilágításból kell erre tekintenünk, ezek az okos I 4.0 megoldások segítik, támogatják a gyártásban dolgozó munkavállalókat, a gyártást hatékonyabbá, biztosabbá és biztonságosabbá teszik.

Egyik előnye például, hogy a digitalizációs megoldások az adatokat valós időben állítják elő és elemzik, ezáltal csökkentve a hibalehetőséget, ami segít minket gyorsabb és jobb döntéseket hozni, és ezáltal munkavállalóinknak akár nagyobb felelősséget is tudunk adni.

Kalmár Balázs: Személyes véleményem szerint ez a kor nem jön el, az emberi kéz ügyességére, különösen egy ilyen komplexitású termék esetén, mindig szükség lesz, az nem lesz teljesen helyettesíthető. Ez egyelőre Elon Musknak sem sikerült, pedig ő már a Marsra készül.

Hatalmas beruházások történtek az elmúlt években az Ipar 4.0 területén, hol vannak mégis lemaradásban a magyar autóipari vállaltok, hol lenne szükség további fejlesztésekre a versenyképességük növelése érdekében?

Balán Péter: Bizonyos autóipari gyártó folyamatoknak megvannak a globális szinten működő, az adott területen egyedülálló, sokszor több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakértői, technológia gépépítő cégei, akikre a „nagyok” támaszkodnak, ha új termelő sorokat rendelnek. A rendszerváltást követően Magyarországon elkezdett kialakulni magyar célgépépítő cégeknek egy olyan köre, akik egyre komolyabb feladatokat tudnak megvalósítani. Akik olyan egyedi műszaki megoldásokat fejlesztettek ki, amivel nagy segítségére tudnak lenni az itthoni autóipari vállalatoknak, nagyobb részt vállalva azok termelő technológiájának felépítéséből. Komoly versenyelőnyük a nyugati célgépépítő cégekkel szemben a „még” kedvezőbb munkabér, az alacsonyabb reakcióidő, hiszen sokszor karnyújtásnyi távolságra vannak a termelés tényleges helyétől és sokszor jelent előnyt a magyar mérnök találékonysága, probléma megoldó képessége is.

Azt gondolom, hogy ezeknek a cégeknek a még szélesebb körű alkalmazása tovább tudná fokozni a magyar autóipari vállalatok versenyképességét.

Godány Tamás: Az Ipar 4.0 egy fejlődési folyamat, melynek az egyik legfontosabb eleme a vállalatoknál keletkező adatok összegyűjtése és elemzése. Véleményem szerint az ipari szereplők döntő többsége tisztában van a folyamatai során keletkező adatok fontosságával és megoldásokkal rendelkezik azok begyűjtésére és tárolására.

A legnagyobb fejlődési potenciál továbbra is a megszerzett adatok elemzésében és felhasználásában rejlik.

Kizárólag a kinyert információk segítségével vállhat egy termelőüzemből okos gyár, ahol egy jól működő gyártás optimalizáló szoftver segíthet abban, hogy a szükséges döntések időben és akár emberi beavatkozások nélkül születhessenek meg.

Purgel Csaba: Minden vállalkozás saját magához és a piaci helyzetéhez mérten értékeli teljesítményét, így ez különböző, változó. A digitalizáció és az automatizáció az elsődleges kitörési pontok.

Tisza-Kiss László: Nehéz ezt megítélni, mindenki más technológiával, más felkészültségi szinttel rendelkezik, meglátásom szerint a gyártási és logisztikai területekre fókuszált a legtöbb beruházás, így azt gondolom most az ezen kívüli területekben rejlik még potenciál.

Dobos Péter: Tovább kell folytatnunk a digitalizációs törekvéseket, például, hogy gyártásunk teljesen papírmentessé válhasson. Egy nagyszabású kihívás az Ipar 4.0-val kapcsolatban, hogy gyakran az eszközök megtérülése nagyon hosszú.

Szükséges lépéseket tenni olyan megoldások és technológiák kifejlesztése felé, hogy az amortizáció gyorsabb legyen, ideálisan 1 év alá csökkenjen.

Mivel a kereslet ilyen megoldások irányába nő, biztos vagyok benne, hogy bevezethetőségük egyszerűsödni fog, és ezáltal a költségek is csökkeni fognak.

Kalmár Balázs: Fejlesztésekre a termelési hatékonyságot alapvetően meghatározó folyamatokban van szükség, a hazai vállalatoknak úgy gondolom erre kell koncentrálniuk. Az Ipar4.0 nem hoz mágikus fellendülést, ha az alapok nincsenek finomítva és optimálva olyan módon, hogy maximális hatékonyságot biztosítsanak.

Értsük meg az alapokat és az azok mögött húzódó tudományt, majd miután ezzel megvagyunk, akkor, és csak akkor, kezdjünk gondolkodni az Ipar4.0 megoldásaiban. Sokan kihagyják ezt a lépést.

A világ vezető autóipari vállalatai sorra tűzik zászlójukra a karbon-semleges termelés elérést. Ez az ambiciózus cél milyen alapvető változásokat hozott és hozhat a jövőben az Önök működésében?

Weisz Szilvia: Az Audi Hungaria már megalapítása óta kiemelt figyelmet szentel a környezet védelmének, ezt az elkötelezettséget a vállalati stratégiánkban is rögzítettük. Kiemelt célunk, hogy a vállalatunk által okozott környezeti lábnyomot a lehető legkisebbre csökkentsük, ennek szerves része a klímavédelem terén tett erőfeszítéseink is. Az elmúlt pár évben egyre fontosabbá vált az autóipari szektorban, hogy a gépjárművek gyártása karbon-semlegesen történjen, mely vállalást az Audi AG is céljául tűzte ki.

Célunk, hogy 2025-ig a konszern minden gyártó telephelye elérje a teljes karbon-semlegességet.

Az Adui Hungaria élen jár ebben, hiszen vállalatunk már 2020 eleje óta szén-dioxid semlegesen működik, így egy jelentős lépést tettünk hosszú távú célunk, a Mission:Zero, azaz a lehető legkisebb környezeti lábnyom elérése irányába. Számunkra fontos, hogy hiteles intézkedésekkel érjük el céljainkat, így a jövőben is azon fogunk dolgozni, hogy a szén-dioxid-kibocsátásunkat innovatív műszaki megoldások bevezetésével tudjuk tovább csökkenteni.

Ács István: A karbonsemlegesség kulcsszerepet játszik vállalatunk életében. Dr. Volkmar Denner, a Bosch igazgatótanácsának elnöke is a jövőbeli üzleti sikereink egyik kulcsának nevezte ezt.

Elértük, hogy a Bosch összes telephelye karbonsemleges. Ezen felül partnereinket is segítjük a fenntartható működés elérésében energiahatékony megoldásainkkal.

Makkai Csanád: Az elektromos autók, az önvezetést rásegítő technológiák megjelenése és elterjedése vállalatunk számára egy óriási növekedési lehetőséget biztosít, mivel tesztmegoldásaink különlegessége és sikerünk alapja a moduláris hardver és az egyedi igényekre szabható szoftver használatából ered.

Vállalatunk számára óriási potenciált jelent az elektromos autók megjelenése, mivel szakterületünk a gyorsan változó tesztmegoldási igények szoftveres megoldásokkal való lekezelése, ebben vagyunk piacvezetők.

Purgel Csaba: A fenntartható üzleti tevékenységeké a jövő. Nagyratörő céljainkkal továbbra is határozottan a fenntartható gazdasággá való átalakulás felé haladunk. A Continental csoport elkötelezett a fenntarthatóság iránt, meghatározott fenntarthatósági törekvések és stratégia mentén kívánjuk elérni 2040-re a teljes gyártásunk, 2050- re pedig a teljes értékláncunk 100%-os karbonsemlegességét. A klímastratégiánk megfelel a párizsi egyezményben foglalt 1,5°C-os célkitűzésnek. A 2020-as évben folytatott energiahatékonysági auditot követően vállalatunk először kapta meg a tanúsítványt, melynek megfelelően villamos energiájának 100 százalékát megújuló forrásokból szerezzük be világszerte. A saját közvetlen és közvetett kibocsátásunk 70 százalékkal csökkent 2019 és 2020 között.

Tisza-Kiss László: Az anyavállalatunk 2050-ig részletes stratégiával rendelkezik a karbonsemlegesség elérésére, ezek rengeteg részletet tartalmaznak, melyek közül, ami kiemelten érinthet minket, az az energia és alapanyagfelhasználásunk zöldebbé tétele.

Dobos Péter: A szén-dioxid-kibocsátás csökkentése vállalatunk alapvető globális célkitűzése. Hozzájárulunk a klímavédelemhez a járművek károsanyag-kibocsátásának jelentős csökkentése révén, erőátviteli technológiától függetlenül. Már jelenleg is van azonnali hatásunk környezetünkre szén-dioxid-csökkentő termékeinkkel, mint például a start-stop vagy a 48V hibrid rendszer. Valamint már elkezdtünk a villamosítás irányába mozdulni, jelenleg leginkább a könnyű elektromos járművek piaca felé, és ezt folytatni fogjuk magas feszültségű megoldásokkal a személyautók és tehergépjárművek számára.

Kalmár Balázs: Ennek a törekvésnek a jelei nálunk egyelőre nem érzékelhetőek, a vevőink egyelőre nem szólítottak meg minket a témával kapcsolatban.

Melyek azok a technológiai megoldások, digitális eszközök, amelyek érdemben hozzájárulhatnak a zöld forradalomhoz az autóipariban az előttünk álló években?

Godány Tamás: A kérdést két irányból közelíteném meg. Egyrészt fontos beszélnünk az autóiparban végbemenő átalakulásról, melynek keretein belül az alternatív hajtással rendelkező gépjárművek egyre nagyobb teret hódítanak a belső égésű motorokkal rendelkező társaikkal szemben. Méréstechnikai területen fel kellett készülnünk erre a változásra is, hiszen a korábbitól merőben eltérő technológiák és gyártási folyamatok új megoldásokat igényeltek, gondoljunk csak az akkumulátor röntgen alapú vizsgálatra vagy az elektromos hajtáslánc elemeinek optikai megoldásokkal történő ellenőrzésére.

Másik fontos irány az autóiparban a zöld gyártás és a fenntartható fejlődés, ahol kiemelt szerepet kap az okos gyár fogalma. Gazdaságilag és környezetvédelmi szempontból is lényeges, hogy egy gyártási folyamat során a lehető legkorábban reagáljunk az esetleges hibákra (gyártásközi ellenőrzés), mellyel a selejt alkatrészek számát tudjuk minimalizálni és egyúttal csökkenteni az alapanyag- és energiafelhasználást. A digitalizáció is egy fontos alappillére a zöld forradalomnak. Vegyük például a papír alapú adattárolást, amely teljes mértékben kiváltható olyan szoftveres megoldással, ahol könnyedén, néhány kattintás után rendelkezésre állnak a szükséges adatok vagy éppen mérési eredmények.

Nagyon érdekes és kihívásokkal teli időszak előtt áll az autóipar, ahol a szereplők (gyártó- és szolgáltató vállalatok egyaránt) kizárólag akkor lehetnek sikeresek, ha nyitottak a fejlődésre és időben reagálnak az új piaci igényekre.

Makkai Csanád:

Az elektromos autók trendjének elterjedésével a legnagyobb kérdés az akkumulátor technológiák fejlesztése/fejlődése és azok a dimenziók, hogy ezek hatékonyságát, ökológiai lábnyomát hogyan tudják javítani.

Purgel Csaba: A robotizálás, automata gyártó és kiszolgáló eszközök, a gyártási adatok elemzése, mesterséges intelligencia, munkatársak képzése és a szállító berendezések térnyerése várhatóan meghatározzák a következő éveket.

Tisza-Kiss László:

Az energiamenedzsment területén rengeteg új alkalmazás elérhető már, ami egy nagy lépés, de mindenképpen figyelmet kell szentelni az ellátási lánc hatékonyságát célzó technológiáknak, ezen felül az R&D tevékenységek fókuszát a környezetet jobban kímélő anyaghasználat felé kell fordítani.

Dobos Péter: Nincs egy olyan globális megoldás, ami minden problémát megoldana. Beruházások és innovációk szükségesek minden területen – infrastruktúra, zöld energia, energiatároló eszközök. A különböző szcenárióknak különböző meghajtásokra van szüksége – pl. elektromos járművek a városok számára, és üzemanyag cella a folyamatosan úton lévő teherautók számára.

Kalmár Balázs: Az on-line megbeszélésekkel az elmúlt egy évben komolyan csökkentettük a környezet terhelését, ezt érdemes fenntartani. A valós paperless office, a visszaforgó csomagolók nagyobb arányú használata, a fuvarok jobb kiterhelése mind hozzájárulhatnak a zöldüléshez. A valós zöld forradalomhoz nagyon sokunknak kell nagyon sokat tenni, a rendszernek hosszú a reakcióideje, így ezt egy lassabb folyamatnak várom.

