Orbán Viktor: az EU Bizottságának nem több jogot kell adni, hanem jogköröket kell tőle elvenni

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a mai kormányinfón hozzászólt az EU jövőjével kapcsolatos vitákhoz. Június 19-én érkezhet a magyar kormány EU jövőjéről szóló munkaterve.

"Ahhoz, hogy a tagállamok vétójogát elvegyék, az uniós alapszerződést kell módosítani, és előre szólunk, hogy ezt el se kezdjék, mert nem fogunk beleegyezni" - mondta Orbán a német felvetésre.

Az EU jövőjével kapcsolatban a következő hetekben indul meg a vita. A német javaslat szerint erősíteni kéne a többségi döntéshozatalt a Tanácsban a külügyekben, amely az EU nemzetek feletti jellegét erősítené, hiszen elvenné a vétó lehetőségét a tagállamoktól.

Az EU integrációjában a koronavírus-válság során már eddig is nagy előrelépések történtek: a Next Generation EU nevű új programmal jelentősen nőtt az újraelosztás mértéke, adókivetési jogot kapott, és az EU egésze is megjelent a kötvénypiacon. Emellett hosszú viták után a jogállami mechanizmust is elfogadták.

Mindemellett is a jelenlegi EU működésével kapcsolatban sok az anomália, ezért a következő hetekben a tagállamok és az EU szervek elindították az EU jövőjével kapcsolatos konferenciát. A tagállamok egyes csoportja - így a németek is - a nemzetek feletti jelleg erősödése irányába menne.

Magyarország a kormányközi elméletet képviseli, vélhetően ennek jegyében születik majd meg a kormány EU jövőjével kapcsolatos javaslata, amit majd június 19-én ismerünk meg. Alighanem a kormány a nemzeti hatáskörök erősítését javasolja majd.

Bővebben az alábbi cikkekben foglalkoztunk a kérdéssel:

