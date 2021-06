Feszült kampány után ma eldől, hogy Svájcban betiltják-e a szintetikus növényvédő szereket

Svájc lehet az első európai ország, illetve a világ második állama Bhután után, ahol betiltják a szintetikus növényvédő szerek használatát, ha a mai népszavazáson a kezdeményezést támogatók kerülnek többségbe. Az ellentábor, a gazdaszervezetek és az agrokémiai cégek érvelése szerint a tilalom bevezetése a terméshozamok csökkenését, és így az élelmiszerárak emelkedését okozhatja. A referendumon egy másik környezetvédelmi kérdésről is szavaznak a svájciak, amely szerint csak azok a gazdák kaphatnának állami támogatást, akik nem alkalmaznak szintetikus növényvédő szereket. Meglepőnek tűnhet, de a biogazdaságokat tömörítő svájci szervezet ez utóbbi kezdeményezést nem támogatta, mivel szerinte az ökológiai gazdaságok számának nem a keresletre alapozódó növelése alááshatja a bioélelmiszerek magasabb árát.

Öt kérdésben is népszavazást tartanak ma Svájcban, amelyek közül az egyik arról a kezdeményezésről szól, amely teljesen betiltaná a szintetikus növényvédő szerek (így a rovarirtók, gyomirtók, gombaölő szerek) használatát az alpesi országban. A kérdés népi kezdeményezés formájában került népszavazásra. Eszerint a betiltás kezdeményezőinek másfél év alatt 100 ezer támogató aláírást kellett összegyűjteniük, hogy az indítványukról a svájci parlament referendumot írhasson ki. A kezdeményezést egy civilekből álló csoportosulás indította el 2016 novemberében Svájc francia nyelvű részén. A civil mozgalom élén egy bioborász, illetve a neuchateli egyetem talajbiológiai professzora állt. 2018-ra sikerült is több mint 120 ezer aláírást összegyűjteniük.

Ha sikeres lesz a népszavazás, akkor az összes olyan növényvédő szert betiltják Svájcban, amely nem természetes anyagot tartalmaz. A tilalom teljes körű lenne, az nemcsak a gazdákat érintené, mivel az intézkedés az agráriumon kívül kiterjedne a családi házak kertjeinek, a közparkok gondozására, vagy a vasúti sínek melletti gyomirtásra is.

A kezdeményezés a szintetikus növényvédő szerek használata mellett előállított élelmiszerek importját is megtiltaná, hogy a svájci gazdák ne kerüljenek versenyhátrányba az intézkedés révén. 2017-ben a svájci hatóságok által bevizsgált importélelmiszerek több mint 10 százalékánál mutattak ki olyan növényvédő szerek maradványát, amelyeket az egészségre vagy a környezetre gyakorolt káros hatása miatt már betiltottak Svájcban, amely egy lakosra vetítve évente közel 500 kilogramm élelmiszert importál.

Tíz évük lenne az átállásra a gazdáknak

Ha a népszavazás jóváhagyja a javasolt szabályozást, akkor a gazdáknak 10 évük lesz az átállásra. A kezdeményezés elindítói szerint ennyi idő bőségesen elég lesz a váltásra, mivel szerintük egy hagyományos gazdaság 4-5 év alatt átállhat organikus gazdálkodásra. A bio növényvédő szereknél mintegy 100 összetevőt, köztük a ként, a rezet vagy a paraffinolajat használhatják a gazdák.

A világon eddig csak egy ország, Bhután hozott döntést a szintetikus növényvédő szerek alkalmazásának teljes tilalmáról. Az ázsiai ország még 2013-ban vezette be az intézkedést. A svájci kezdeményezés támogatói úgy vélik, ha sikeres lesz a népszavazás, akkor Svájc mintaadó államként lendületet adhat annak, hogy minél több ország hozzon hasonló intézkedést.

A szintetikus növényvédő szerek okozta környezeti károkkal kapcsolatban azt emelik ki a környezetvédők, hogy a vegyszerek nemcsak a kártevőket, gyomokat, hanem a hasznos rovarokat, méheket is irtják. A biodiverzitás amiatt is jelentős károkat szenved, hogy a rovarok számának csökkenése egyben a különböző madárfajok állományára is kihatással van. A zöld szervezetek arra is felhívják a figyelmet, hogy ritka eset az, amikor a növényvédő szerek csak azon a területen fejtik ki hatásukat, ahová eredetileg szánták azokat. A szél és az eső révén bekerülnek a folyókba, tavakba és más élőhelyekre, ahol aztán jelentős mértékben csökkentik az ottani flórát, faunát.

A zöld szervezetek emellett azt is hangsúlyozzák, hogy bizonyos szintetikus növényvédő szerek a környezet károsításán kívül súlyos mértékű, hosszú távú károsodást okoznak az emberi szervezetben. A zöldek által hivatkozott tanulmányok szerint a gazdák az átlag népességnél nagyobb mértékben szenvednek idegrendszeri rendelleneségekben (például Parkinson-kórban) vagy rákban. Franciaországban a Parkinson-kórt ma már a gazdák körében foglalkozásból eredő betegségként tartják számon.

Csak az a gazda kaphatna állami támogatást, aki nem használ vegyszereket

A szintetikus növényvédő szerek betiltására vonatkozó kérdés mellett egy másik környezetvédelmi jellegű népi kezdeményezésről is szavaznak ma a svájciak. A tiszta ivóvizet célzó, közel 114 ezer aláírást 2018-ra összegyűjtő kezdeményezés szerint csak azon gazdák kaphatnának állami támogatást, amelyek nem alkalmaznak szintetikus növényvédő szereket, illetve az állattenyésztésben nem használnak indokolatlanul antibiotikumokat, valamint nem importálnak takarmányt az állatállományuk ellátására. Az antibiotikumok használatánál a kezdeményezés a megelőzés céljából alkalmazott gyógyszeradás esetén vonná meg a támogatást, a már beteg állatok gyógykezelésénél nem. A takarmányimportra vonatkozó kitétellel a svájci marha-, sertés- és baromfi állományt, illetve az általuk termelt trágyát kívánják korlátozni, utóbbi ugyanis a talajvízbe kerülve súlyos szennyezést okozhat az ivóvízben. A kezdeményezés elindítói szerint mintegy egymillió svájci szennyezett ivóvizet iszik.

Az emberek fejében egy romantikus kép él arról, hogy miként működnek Svájcban a gazdaságok. Ez messze áll a valóságtól

– mondta Pascal Scheiwiller, a kezdeményezés egyik támogatója.

A két kezdeményezés civil támogatóinak nem volt közvetlen kapcsolatuk a pártokkal, azonban a Zöld Párt támogatta a kezdeményezéseket, amely szerint az ország még nem tett meg elég intézkedést a szintetikus növényvédő szerek visszaszorítására. A párt kifogásolja, hogy nemzetközi összehasonlításban Svájc csak a középmezőnyben szerepel a szerek csökkentésében. Az Eurostat adatai szerint 2011 és 2019 között 15 százalékkal csökkent az országban ezen szerek forgalma.

Csökkent a betiltás támogatottsága

Mindkét kezdeményezés ügyében igen megosztott a svájci közvélemény. Május elején közölt felmérések még azt mutatták, hogy mindkét kérdés esetében a támogatók voltak többségben. Akkor a megkérdezettek mintegy 55 százaléka támogatta a szintetikus növényvédő szerek betiltását, illetve 54 százalék értet egyet a tiszta ivóvíz kezdeményezéssel. A Tamedia csoport által június elején közölt felmérésben viszont már csak 49, illetve 48 százalékos volt a két kezdeményezés támogatottsága. Egy másik, június eleji, a GfS Bern által készített felmérés még ennél is alacsonyabb támogatást mutatott ki a két kérdés mellett (47 százalék a betiltás, 44 százalék a tiszta ivóvíz kampány esetében). A kutatások szerint nem meglepő módon a vidékiek többsége elutasítja, a városiak többsége támogatja a kezdeményezéseket.

Szakértők szerint várható volt, hogy csökken majd mindkét kezdeményezés támogatottsága, ugyanis a népi kezdeményezésekkel kapcsolatos eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a népszavazás időpontja felé közeledve jellemzően visszaesik a pártolók aránya. Eddig 220 népi kezdeményezés jutott el népszavazásig a mechanizmus 1891-ben történt bevezetése óta. Ezek közül pedig 23 kezdeményezést hagytak jóvá a referendumokon.

Feszült kampány: felgyújtott kampánytrailer, rendőri védelem

A két kezdeményezést igen feszült kampány kísérte. A nyugat-svájci Vaud régióban például felgyújtották azt a trailert, amin a két kezdeményezés ellenzőinek, nem szavazatra buzdító plakátjai voltak. A fokozott indulatokat jól mutatja, hogy a helyi mezőgazdasági munkások szervezete egyenesen „terrortámadásnak” minősítette az esetet. De persze voltak olyan esetek is, amikor az igen szavazatra buzdító tábor plakátjait rongálták meg. A kezdeményezéseket támogató zöld párti szenátor, Céline Vara pedig rendőri védelmet kért az őt ért fenyegetések miatt.

Az ország államfőjének, Guy Parmelinnek májusban nyugalomra kellett intenie a két tábort, aki amúgy egykori gazdaként a kezdeményezések elutasítása mellett állt ki. A svájci kormány szintén a két kezdeményezés elutasítása mellett érvelt. A nagyobb gazdaszervezetek, illetve az agrokémiai cégek mindkét kezdeményezéssel szemben széleskörű kampányt indítottak.

A svájci gazdákat tömörítő érdekvédelmi szervezet szóvivője szerint súlyos következményei lennének, ha betiltanák a szintetikus növényvédő szereket. Sandra Helfenstein úgy véli: a tilalom bevezetése visszavetné a hazai élelmiszertermelést, ami az import növekedését és az élelmiszerárak emelkedését okozná.

A növényeket megtámadó betegségek és kártevők nem fognak csak azért hirtelen eltűnni, mert már nem akarunk növényvédő szereket használni

– mondta. Mindamellett azt is kiemelte, hogy a svájci agrárszektor törekszik arra, hogy minél inkább csökkentse a szintetikus növényvédő szerek használatát. A FAO 2018-as adatai szerint Svájcban e szerek használatának mértéke hektáronként 4,9 kilogrammot tesz ki, amivel nemzetközi összehasonlításban a középmezőnyben található az ország.

A svájci gazdákat képviselő szervezet igazgatóhelyettese, Francis Egger a két kezdeményezéssel kapcsolatban az AFP-nek elismerte, hogy „a mezőgazdaságnak meg kell változnia”. „Ebben egyetértünk. Kétszer 100 ezer ember írta alá a kezdeményezéseket, ami egy világos üzenet a fogyasztóktól” – tette hozzá. Egger szerint azonban a kezdeményezések túl messzire mentek, és súlyosan büntetnék a svájci gazdákat.

„Sok városi ember úgy véli, ha van két tő paradicsoma az erkélyén, akkor már ért a mezőgazdasághoz” – mondta a zürichi gazdaszövetség elnöke.

Ha visszatekintünk a 200 évvel ezelőtti időszakra, akkor azt látjuk, hogy nem tudtuk megvédeni a növényeinket, állatainkat, ami miatt éhezés volt Svájcban és szerte Európában

– érvelt Martin Haab a szintetikus növényvédők mellett.

A terméshozamok visszaesésére figyelmeztetnek az agrokémiai cégek

Az agrokémiai vállalatok szerint a szintetikus növényvédő szereket szigorúan tesztelik és szabályozzák, és így biztonságosan lehet használni azokat. A világ egyik legnagyobb növényvédőszer-gyártója, a svájci székhelyű, de kínai tulajdonú Syngenta agrokémiai óriáscég azzal számol, hogy a szintetikus növényvédő szerek használatának betiltása a terméshozamokat 40 százalékkal vetné vissza.

A tilalomnak egyértelmű következményei lennének: kevesebb helyi termék, magasabb árak és több import

– nyilatkozta a Syngenta szóvivője.

A betiltás ellenzői azzal is érvelnek, hogy a tilalom bevezetésével több ezer munkahely szűnne meg a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban. Egyben szerintük az sértené a nemzetközi kereskedelmi szabályokat, ha nem lehetne importálni olyan élelmiszereket, amelyeket szintetikus növényvédő szerek felhasználása mellett termesztenek.

A svájci mezőgazdasági hivatal kutatóközpontja, az Agroscope szerint a növényvédő szerek némelyikét viszonylag könnyen ki lehetne vezetni. A borászoknak és gyümölcstermesztőknek kevesebb nehézségük lenne az átállásban, azonban a cukorrépa-, a kukorica- és a repcetermesztőknek igen nehéz, ha nem lehetetlen lenne az átállás.

Az Agroscope vezetője, Eva Reinhard egyben arra is felhívta a figyelmet, hogy a genetikailag módosított növények ellenállók bizonyos megbetegedésekkel szemben, így azokat nem kell akkora mértékben szerekkel kezelni, mint a nem génmódosított növényeket.

A fogyasztók vegyszermentes termékeket szeretnének, azonban még nincsenek felkészülve a génmódosított növények elfogadására

– mondta a szakértő.

A németországi Baden-Württembergben található Hohenheim Egyetem fenntartható mezőgazdasággal foglalkozó kutatója, Arndt Feuerbacher szerint azt is figyelembe kell venni a biogazdálkodásra való átállásnál, hogy nem minden termőföld alkalmas az organikus gazdálkodásra.

A 100 százalékosan ökológiai gazdálkodást igen nehéz igazolni gazdasági szempontból

– véli Feuerbacher. Emellett a kutató úgy véli: ha több szóját és kukoricát kell majd importálni Brazíliából az alacsonyabb hazai terméshozamok miatt, akkor még több esőerdő tűnik el. A probléma így csak a világ más tájára tevődne át Feuerbacher szerint.

Kutatók azt is megjegyzik, hogy az organikus mezőgazdaságra való átállás könnyebben kivitelezhető lenne, ha az emberek kevesebb állati eredetű élelmiszert fogyasztanának, és csökkenne a pazarlás mértéke, vagyis kevesebb élelmiszer kerülne a kukába.

A világ megművelhető földterületének mintegy 71 százalékát a haszonállatok takarmányozását szolgáló növények termesztésére használják, és csak 18 százalékát emberi fogyasztásra szánt élelmiszer előállítására. Ugyanakkor a megtermelt élelmiszerek harmada a pazarlás miatt a kukában landol az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) becslése szerint. Szakértői elemzések arra is felhívják a figyelmet, hogy a tisztán organikus termesztésre való átállás több földet igényelhet az alacsonyabb terméshozamok kompenzálására.

A magasabb árakat félti a biogazdaságok szervezete

Az organikus gazdaságokat, kertészeteket összefogó Bio Suisse a szintetikus növényvédő szerek betiltásra vonatkozó kezdeményezést támogatja, azonban a tiszta ivóvizet célzó kampányt nem. A Bio Suisse szerint utóbbi kezdeményezés elfogadásával túl sok organikus gazdaság jönne létre, ami a biotermékek árainak csökkenését okozná. Jelenleg a svájci gazdaságok mintegy hatoda számít biogazdaságnak.

A Bio Suisse érvelése szerint eddig az organikus gazdálkodás a fogyasztói kereslettel párhuzamosan nőtt. Ha pedig az organikus termékek termesztésének növekedési üteme gyorsabb lenne, mint a keresleté, akkor az csökkentené az organikus élelmiszerek magasabb árát – szól a szervezet érvelése. Vannak azonban olyan biogazdálkodók, akik nem értenek egyet a Bio Suisse álláspontjával. Bernhard Hänni, a berni kantonban élő gazda szerint nonszensz a Bio Suisse megközelítése, miszerint „nem termelhetünk több bio élelmiszert, mert védeni kell a piacot”. Úgy véli, ha nagy tömegben állítanák elő a bio élelmiszereket, akkor a termelés hatékonyabbá válna, az árak esnének és a fogyasztók többet vásárolnának. A kisebb, kevésbé hatékony biogazdaságok azonban valóban nehéz helyzetbe kerülnének – ismerte el.

Címlapkép forrása: Gettyimages