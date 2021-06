Összeültek a nyugat erős emberei, csak úgy záporoztak a hangzatos ígéretek

Vasárnap véget ért a G7-csoport országainak csúcstalálkozója. A résztvevő országok közötti egyeztetések során számos téma naprendre került, többek közt a klímavédelem, a Kínával ápolt viszony, a járványkezelés, illetve gazdasági és kereskedelmi kérdések kapcsán. Bár a nagyhatalmak több látványos ígéretet tettek, többen keveslik vagy éppen megkésettnek ítélik meg a vállalásokat. Boris Johnson ugyan nagyon megpróbálta elkerülni, hogy a Brexittel kapcsolatos kérdések is felmerüljenek, ez nem sikerült, sőt, nyílt szópárbajt is eredményezett a vezetők között. A Politico alábbi elemzése a találkozó legfontosabb aspektusait vizsgálja.

Klímavédelem

A hétvégi G7-csúcs kiemelt témái között szerepelt a klímavédelem témaköre, azonban csak részleges eredményeket sikerült elérni. A sikerek között említhető, hogy a résztvevő országok vezetői elkötelezték magukat a fosszilis üzemanyagokkal működő személygépkocsik kivezetése mellett, illetve ígéretet tettek arra, hogy szinte az összes állami támogatást megvonják, amely ebbe az ágazatba áramlik. Az viszont már kissé árnyalja a képet, hogy a G7-vezetők elutasították azt a javaslatot, miszerint fel kellene függeszteni a fosszilis üzemanyagot igénylő személygépjárművek gyártását.

Hasonlóképpen a szénhasználat terén is kevesebb konkrét vállalást lehet említeni a vártnál. A nagyhatalmak elismerték ugyan, hogy fel kell hagyni a környezetre kiemelten szennyező szén égetésével, illetve megegyeztek arról is, hogy a fejlődő országokat egy 2 milliárd dolláros csomaggal segítenék meg a szénről való átállás érdekében, az ambiciózus célok elmaradtak.

A G7-CSÚCS PÉLDÁUL ÚGY ÉRT VÉGET, HOGY A RÉSZTVEVŐ ORSZÁGOK NEM HATÁROZTAK MEG KONKRÉT CÉLDÁTUMOT A SZÉN TELJES KIVEZETÉSÉRE.

Kínával ápolt viszony

A Kínával való viszony meghatározó kérdés volt a G7-csúcson. A legutóbbi találkozó óta ugyanis Kína jóval asszertívebbé vált, bizonyítja ezt a hongkongi önkormányzatiság közelmúltbeli felszámolása, a Tajvan közelében demonstrált fokozott katonai jelenlét, illetve egyes kisebbségek elnyomása Hszincsiang tartományban. A résztvevő országok több olyan felhívást is megfogalmaztak, amelyek biztosan erős reakciót váltanak majd ki Pekingből.

Ennek keretein belül átfogó vizsgálat lefolytatását szorgalmazták a koronavírus eredetét illetően, valamint egy 100 milliárd dolláros program ötletét is belengették, melynek célja az, hogy ellensúlyozza a kínai „Egy övezet, egy út” projektet.

A G7-országok vezetői kitértek a kényszermunka kiterjedt alkalmazására is és bár név szerint nem említették meg Kínát fő felelősként, de a nyilatkozatokból egyértelmű volt, hogy az ázsiai országra gondoltak. Ennek kapcsán a G7-országok képviselői ígéretet tettek arra, hogy kereskedelmi minisztereik az elkövetkező négy hónapban konkrét lépéseket fognak eszközölni a kényszermunka visszaszorítása érdekében.

Járványkezelés

A G7-csúcs talán egyik leglátványosabb vállalásának tekinthető a résztvevő országok azon ígérete, miszerint 1 milliárd koronavírus-vakcinát fognak adományozni fejlődő országoknak. Többen azonban kevesellték a felajánlott mennyiséget, illetve megkésettnek ítélték a G7-országok reakcióját a fejlődő országokban tapasztalható vakcinahiányt illetően. Emellett többen fogalmaztak meg bírálatot amiatt, hogy nem alakult ki közös álláspont a vakcina-szabadalmak visszavonásával kapcsolatban.

Brexit

A G7-csúcs alkalmával kifejezetten nagy figyelem terelődött nagy az Egyesült Királyságra. Nemcsak azért, mert ők voltak a házigazdák, hanem azért is mert ez volt a szigetország első lehetősége arra, hogy megpróbáljon önálló globális szereplőként fellépni az Európai Unióból való távozás után.

Boris Johnson igyekezett is kétoldalú megállapodásokat nyélbe ütni a találkozó alatt, főleg az amerikaiakkal, illetve kerülni a Brexittel és az északír helyzettel kapcsolatos kérdéseket. Az Európai Unió képviseletében jelen lévő országok viszont megpróbáltak nyomást helyezni a brit miniszterelnökre, főleg az északír vámhatár kérdésében. Ennek kapcsán nyílt szópárbaj is kialakult Emmanuel Macron francia köztársasági elnök és Johnson között a Brexit északír megállapodásával kapcsolatos aktuális ügy, a feldolgozott húskészítményekre vonatkozó vámszabályok problémája miatt.

A TALÁLKOZÓ VÉGÉRE AZONBAN NEM SZÜLETETT ELŐRELÉPÉS, MIVEL TOVÁBBRA IS ÚGY LÁTSZIK, HOGY A BRITEK AZ EU-TÓL VÁRJÁK A MEGOLDÁST, MIKÖZBEN AZ EU A MÁR MEGKÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS BETARTÁSÁT SZORGALMAZZA.

Kereskedelem és adózás

A találkozón napirendre került a kereskedelem és az adózás kérdése. Előbbit kifejezetten hátrányosan érintette a járvány, mivel az érintett országok gazdaságai a védekezés jegyében bezártak. Emellett sokan úgy vélik, hogy a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) működése is reformra szorul, hogy hatékonyabbá tegyék a kereskedelmi viták rendezésének folyamatát. Ezt már több G7-ország, köztük Kanada és Japán is szorgalmazta, így viszont, hogy az Egyesült Államok új vezetése is támogatója a multilaterális kereskedelemnek, az esélyek egy leendő reformra nagyban nőttek.

A kereskedelem mellett a G7-országok vezetői világossá tették, hogy folytatják a tervezett 15%-os globális minimumadót érintő tárgyalásokat, amelyről a G20-ak pénzügyminisztereinek és jegybankelnökeinek júliusi találkozóján egyeznének meg.

