Műanyaggal elárasztott tengerpartok, úszó szemétszigetek, palackokkal játszó delfinek - És a helyzet még rosszabb lehet

Öt nagyvállalat felelős a világon előállított egyszer használatos műanyag mintegy negyedéért, az anyagért, amelyből bevásárlószatyrok, élelmiszer-csomagolás és szívószálak készülnek és amelyek végül sok esetben a hulladéklerakókban vagy az óceánok partján végzik. A keresletet pedig leginkább a két nagy felhasználó, Kína és az Egyesült Államok biztosítják - derül ki a Financial Times cikkéből.

A világ öt legnagyobb egyszer használatos műanyag-gyártója sorrendben a 2019-es adatok szerint az ExxonMobil (5,9 millió tonna), a Dow (5,6 millió tonna), a Sinopec (5,3 millió tonna), az Indorama Ventures (4,6 millió tonna) és a Saudi Aramco (4,3 millió tonna).

Egy, a Minderoo Foundation által publikált kutatást idézi a Financial Times cikke, amely szerint a vizsgált 300 vállalat összesen 110 millió tonnát gyártott le a polimerekből 2019-ben, amelyekből ezt követően egyszer használatos műanyag tárgyak készültek. Ebből a piac 5 legnagyobb szereplője 26 millió tonnányi műanyagszemétért tehető felelőssé. És hogy kik a legnagyobb felhasználók? A Wood Mackenzie tanácsadócég kutatása szerint a világ két legnagyobb gazdasága, az Egyesült Államok és Kína adja messze a legnagyobb keresletet az egyszer használatos műanyagokra, mintegy 11 millió tonnát használtak fel belőle együttesen a vizsgált évben.

