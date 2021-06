Jöhet a nyitás a delta variánssal sújtott Nagy-Britanniában, a kormányfő bizakodó

Boris Johnson szerint Angliában a július 19-re halasztott utolsó nyitási fázist úgy tűnik, nem kell még tovább halasztani, és ebben az időpontban végre feloldhatják a korlátozások nagy részét annak ellenére, hogy jelenleg a koronavírus delta variánsa (indiai variáns) terjed az országban – írja a Bloomberg. A kormányfő azt is ígérte, megvizsgálják a beutazási szabályokat a következő napokban, hetekben.

A kormányfő bizakodó ezzel kapcsolatban, egy televíziós interjúban kifejtette, hogy az alapján, ahol most tartunk, és a vakcinák minden koronavírus variánssal szembeni hatásosságát figyelembe véve úgy néz ki, hogy

a július 19-ei határidő tartható lesz.

Ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a tél „kemény” lesz több okból kifolyólag is, nagyobb nyomás lehet az egyészségügyi ellátórendszeren, és nem tartja kizártnak azt sem, hogy további lépéseket kell tenni a rendszer megerősítésére, „ha valami új betegség, valami új horror” bukkanna fel.

Johnson megjegyezte azt is, hogy a miniszterekkel egyeztetnek arról is, hogy könnyítenek az utazási karantén-szabályokon a teljesen oltottak körében. „Még ha a belföldi korlátozásokat fel is oldjuk, a külföldi utazások valószínűleg továbbra sem mennek majd simán, csúszásokkal és komplikációkkal számolhatnak az utazók.” Továbbra is azt tartják szem előtt, hogy az országot biztonságban tartsák, és „a vírust ne engedjék vissza”.

Nagy-Britanniában az utóbbi pár napban stagnál az új fertőzések száma a korábbi hetekben látott gyors felfutás után, talán ezért is bizakodhat a kormányfő:

Az illetékes szakértők megvizsgálják a járványügyi adatokat és az oltottsági szinteket az Egyesült Királyságban és külföldön, és felülvizsgálják az utazási szabályokat a következő napokban, hetekben. De azt is jelezte, hogy az idei év még utazási szempontból biztosan nehéz lesz.

Ez azért is érdekes lehet, mert múlt pénteken derült ki, hogy az európai szövetség jelzése után a kormány tagjai vizsgálják annak lehetőségét, hogyan tudnák az UEFA, a FIFA és a szponzorok képviselőit, illetve a meccsekre érkező politikusokat mentesíteni a karanténkötelezettség alól, sokan azonban attól tartanak, hogy az ismét berobbantaná a járványt.

A Times minapi értesülése szerint az UEFA jelezte a brit kormánynak, hogy ha a futball Európa-bajnokság július 6-7-i két elődöntőjére és 11-i döntőjére nem tudja biztosítani a mintegy 2500 VIP-vendég karantén nélküli belépését, akkor a mérkőzéseket a Wembley helyett Budapesten rendezik meg

Péntek délelőtt az UEFA közleményt adott ki, melyben azt írják, hogy folyamatos az egyeztetés az angol hatóságokkal, hogy megoldják a szurkolók beutazását. A tervek szerint szigorú tesztelési kötelezettséget írnának elő, emellett buborékszabályokat vezetnének be, a szurkolók legfeljebb 24 óráig maradhatnának az országban és csak a reptér, illetve a stadion között közlekedhetnének.