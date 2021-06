Defender-incidens: Oroszország már nagyon dühös, megfenyegették a briteket

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Oroszország szerint Nagy-Britannia hazugságokat terjeszt a tegnapi Fekete-tengeren történt incidensről, mely során állítólag több figyelmeztető lövést is leadott az orosz haderő a HMS Defender brit rombolóra. Behívták most már a brit nagykövetet is, illetve kiadtak egy közleményt is, melyben figyelmeztették a briteket, hogy ne provokálják ismét Oroszországot, mert "nincs olyan opció, ami kizárható," ha határvédelemről van szó.