Kanada terrorszervezetté nyilvánította az egyik legnagyobb amerikai milíciát

Terrorszervezetté nyilvánította Kanada a Three Percenters nevű amerikai milíciát, az egyik legnagyobb civil fegyveres szervezetet az Egyesült Államokban - írja a Guardian

A döntésre azért került sor, mert a Three Percenters hat tagja is részt vett a Capitolium ostromában 2021. január 6-án, illetve a milícia néhány tagja megpróbálta elrabolni Michigan kormányzóját is.

A milícia tagjai mostantól nem léphetnek be Kanadába, illetve illegális minden kanadai vállalatnak és magánszemélynek, hogy a szervezet tagjaival üzleteljenek. Bármikor dönthet úgy emellett a kanadai kormány, hogy a milícia-tagok pénzügyi vagyonát zárolja Kanadában.

A Three Percenters egy radikális, amerikai jobboldaliként jellemezhető decentralizált szervezet, az egyik legnagyobb milícia az Egyesült Államokban.

A Three Percenters mellett a terrorista-listára került még James Mason neonáci aktivista, a brit neonáci Aryan Strikeforce, illetve az Iszlám Állam Kongói Demokratikus Köztársaságba tartozó tagszervezete.

Címlapkép: Mohammed Elshamy/Anadolu Agency/Getty Images