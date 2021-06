Történelmi győzelemre készül a szélsőjobboldal - Le Pen bevenné a Cote d’Azur-t

A francia regionális választások ma tartandó második fordulójának egyik legfőbb kérdése, hogy a szélsőjobboldali, Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés a párt történetében először megszerzi-e egy francia régió elnöki posztját, vagyis megnyeri-e egy adott régióban a helyi választást. A francia Riviérát magába foglaló Provence-Alpes-Cote d’Azur régióban ugyanis az első forduló után a Nemzeti Tömörülés vezet. A végső győzelem megszerzése azonban igencsak kérdéses, miután a második fordulóra a helyi baloldal összefogott a jobbközép pártokkal, hogy megakadályozzák Le Pen pártjának győzelmét. Az első forduló előtt több olyan felmérés is készült, amely szerint a jobbközép és a baloldal összefogása esetén is győzhet a Nemzeti Tömörülés, ami ha bekövetkezne, jelentős lökést adhatna Marine Le Pen kampányának tíz hónappal az elnökválasztás előtt.

A 2022 áprilisában tartandó elnökválasztás előtt a francia pártok utolsó megmérettetésének számító regionális választások múlt vasárnap tartott első fordulója előtt a közvélemény-kutatási felmérések még azt jelezték előre, hogy a Nemzeti Tömörülés (az egykori Nemzeti Front) az első fordulót követően akár hat régióban is élen állhat Franciaország 12 kontinentális régiója közül (az országnak összesen 18 régiója van, a 12 kontinentális közigazgatási egység mellett Korzika, illetve 5 tengeren túli terület alkot egy-egy régiót). Az elsőséget azonban végül csak a dél-franciaországi Provence-Alpes-Cote d’Azur (PACA) régióban sikerült elérniük. A párt a felmérések alapján előzetesen abban bízott, hogy akár több regionális tanács vezetését is megszerezheti majd, ehelyett így most azzal kell beérnie, hogy ez legfeljebb a PACA-régióban sikerül.

A Nemzeti Tömörülés az első fordulóban országosan a szavazatok 19 százalékát szerezte meg, ami jócskán elmarad a legutóbbi, 2015-ben megtartott regionális választás első fordulójában elért 28 százaléktól. Szakértők szerint a Nemzeti Tömörülés csalódást keltő eredményében szerepet játszhatott az első forduló igen alacsony, mindössze 33 százalékos részvételi aránya, miután elemzők úgy vélik: a távolmaradás leginkább a szélsőjobboldali párt híveire volt jellemző. Ennek okaként leginkább azt emelik ki, hogy a Le Pen vezette párt sok egykori támogatója szemében veszített radikalizmusából, túl mérsékeltté vált, miután a pár éve meghirdetett néppártosodás jegyében elindult jobbközép irányba. A Reuters-nak nyilatkozó Virginie Martin politológus szerint a mostani regionális választás rámutatott arra, hogy a pártnak kényes egyensúlyt kell megteremtenie:

azt kell mutatniuk, hogy ők mások, a rendszeren kívül vannak, de közben eléggé a mainstreamen belül is kell lenniük, hogy hitelesek legyenek.

A néppártosodás köszön vissza a listavezető kiválasztásánál

Marine Le Pen évek óta arra törekszik, hogy leépítse a pártjához kapcsolódó szélsőséges jobboldali imázst, és vonzóbbá tegye pártját a jobbközép szavazói körében. A jobbközép felé való elmozdulás keretében többször is nyilvánosan elhatárolta magát a pártot 1972-ben megalapító édesapja, Jean-Marie Le Pen nézeteitől, akit többször is megbírságoltak rasszista, holokauszttagadó kijelentései miatt. A néppártosodás jegyében Marine Le Pen végül 2018-ban változtatta meg a párt nevét Nemzeti Frontról Nemzeti Tömörülésre, amit azzal indokolt, hogy a párt régi neve egyfajta „pszichológiai gátként” működött a választók szemében. Ez a stratégia elemzők szerint valamelyest bevált, hiszen a párt imázsa a választók bizonyos részénél megváltozott.

A Jean-Jaures baloldali think tank áprilisi tanulmánya szerint a megkérdezettek 35 százaléka volt kedvezőtlen véleménnyel a pártról szemben a 2019-ben mért 50 százalékkal.

A Provence-Alpes-Cote d’Azur (PACA) régióban is e néppártosodási törekvésnek megfelelően választotta ki a párt, hogy Thierry Mariani vezesse a helyi választási listát, vagyis győzelem esetén ki nyerhesse el a régió elnöki posztját. A politikus ugyanis a jobbközép republikánus párt soraiból nyergelt át Le Penhez. Nicolas Sarkozy kormányában 2010 és 2012 között közlekedési miniszter is volt. 2019-ben viszont már a Nemzeti Tömörülés listáján jutott be az Európai Parlamentbe.

Renaud Muselier, a PACA-régió jelenlegi, republikánus párti elnöke, egyben a jobbközép lista vezetője a kampányban azt üzente a választóknak, hogy ne hagyják magukat becsapni egy „trójai faló” által. Azt nyilatkozta a Reuters-nak, hogy a kevésbé rémes külszín mögött a szélsőjobboldal továbbra is „undorító” politikára törekszik. Mariani ezzel szemben azzal érvel, hogy szerinte a párt már megvált a Jean-Marie le Penhez köthető antiszemita, idegengyűlölő vonásoktól.

Marine Le Pen semennyire sem olyan, mint az apja

– mondta a politikus.

A dél-franciaországi régió Le Penék fellegvárának számít

Az 5 milliós PACA-régió évek óta a bevándorlóellenes Nemzeti Tömörülés egyik erős bástyájának számít, ugyanis az ország ezen része igencsak kitett az Észak-Afrikából, közvetve Olaszországból érkező migrációnak. Ebben, az ország második legnagyobb városát Marseille-t is magában foglaló régóban az országos átlagnál magasabb a bevándorlók, illetve a munkanélküliek aránya.

Mariani a kampánya egyik központi elemévé nem meglepő módon a közbiztonság kérdését tette. A rendőrséggel kapcsolatos ügyek jórészt a városok és nem a régiók hatáskörébe tartoznak, azonban Mariani ígéretet tett arra, hogy győzelme esetén a regionális vasúti rendőrség létszámát 100-ról 500-ra emeli, és egy új biztonsági erőt hoz létre a középiskolák biztonságának fokozására.

A Nemzeti Tömörülés dél-franciaországi győzelmének esélyét jelentősen csökkenti, hogy a régióban a baloldal összefogott a jobbközép pártokkal az úgynevezett „köztársasági front” jegyében. E stratégia lényege, hogy a második fordulóban csak egy listát indítanak a Nemzeti Tömörülés ellen a baloldali és jobbközép választók szavazatainak szétaprózódásának, a radikális jobboldali párt győzelmének megakadályozása érdekében. Ugyanez a taktika érvényesült a 2015-ös regionális választáson is, amikor egy szocialista jelölt lépett vissza a „köztársasági front” nevében.

Végül visszalépett a zöld listavezető

Második fordulót akkor tartanak a regionális választásokon, ha az első fordulóban egyik pártlista sem kapja meg a szavazatok több mint 50 százalékát. A második fordulóban a több mint 10 százalékot elért pártlistákra lehet szavazni, így elvileg – a 36,4 százalékot szerző Nemzeti Tömörülés, illetve a 31,9 százalékot elért jobbközép (a republikánusok, illetve Macron pártjának, a Köztársaság lendületben (LREM) összefogásával létrejött) lista mellett – a 16,9 százalékot elért baloldali listára is lehetne szavazni ma, amely a zöldek, a szocialisták és a kommunisták összefogásával jött létre. A baloldali listát vezető zöldpárti Jean-Laurent Felizia azonban a „köztársasági front” stratégia jegyében visszalépett a versenytől, bár közvetlenül az első forduló eredményeinek közzététele után még úgy nyilatkozott, hogy állva marad a második fordulóra is. Emiatt aztán heves bírálatokat kapott a baloldali összefogás pártjaitól, miszerint további versenyben maradása a Nemzeti Tömörülés győzelmét segítené elő. „Helytelen lenne a tűzzel játszani” – indokolta végül visszalépését Jean-Laurent Felizia a döntését bejelentő sajtótájékoztatón.

Azzal, hogy a Nemzeti Tömörülés listájával szemben a baloldal visszalépésével csak egy jobbközép lista marad a második fordulóra, még nem vehető biztosra, hogy az összefogó baloldali, jobbközép pártoknak sikerül megakadályozniuk Le Pen pártjának győzelmét.

Az első forduló előtti közvélemény-kutatási felmérések között ugyanis több olyan is volt, amely azt jelezte előre, hogy még akkor is megnyerheti a Nemzeti Tömörülés a választást a régióban, ha a második fordulóra létrejön a baloldal és a jobbközép összefogása.

Elemzők szerint, ha a nemzeti Tömörülés győzne a PACA-régióban, és ezzel a párt történetében először megszerezné egy francia régió vezetését, akkor az jelentős lendületet adhatna Marine Le Pen kampányának az április elnökválasztásra.

A választási győzelem ugyanis azt jelezhetné, hogy Le Pen pártjának néppártosodási törekvése kifizetődő, és képes szavazatokat elvonni a jobbközép pártoktól, amely szavazói bázisra a politikai centrumot uralni kívánó Emmanuel Macron államfőnek is szüksége lesz, ha győzni szeretne az áprilisi elnökválasztáson. A Politico Poll of Polls felmérése szerint Le Pen jelenleg a szavazatok 27 százalékát szerezné meg az első fordulóban Macron 25 százalékos támogatottságával szemben. A második fordulóban viszont már a jelenlegi államfő nyerne a voksok 54 százalékával, míg Le Pen 46 százalékot szerezne. A 2017-es elnökválasztáson Macron a második fordulóban a szavazatok 66 százalékával győzött a 34 százalékos eredményt elérő Le Pennel szemben.

